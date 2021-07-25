Rộ trào lưu các sao nữ đình đám xỏ 'khuyên ngực' táo bạo, chăm 'thả rông' khoe hàng hiếm khiến fan 'khóc thét' vì đau điếng tâm hồn

Sao quốc tế 25/07/2021 14:12

Trào lưu xỏ khuyên ngực của các ngôi sao USUK từng khiến công chúng giật mình vì quá chịu chơi và táo bạo.

Ai nhìn qua chắc cũng sẽ thốt lên chắc đau điếng lắm đây tuy nhiên mỗi người mỗi sở thích khác nhau và các sao USUK đôi khi cũng chịu chơi để tạo cá tính riêng cho mình.

USUK

Rộ trào lưu các sao nữ đình đám xỏ 'khuyên ngực' táo bạo, chăm 'thả rông' khoe hàng hiếm khiến fan 'khóc thét' vì đau điếng tâm hồn - Ảnh 2

Rộ trào lưu các sao nữ đình đám xỏ 'khuyên ngực' táo bạo, chăm 'thả rông' khoe hàng hiếm khiến fan 'khóc thét' vì đau điếng tâm hồn - Ảnh 3

Không có gì lạ khi Kendall Jenner sở hữu mốt này, cô có ba vòng hoàn hảo và style cực kỳ cá tính. Việc chọn xỏ khuyên trên ngực giúp cô khoe những bộ trang phục ôm sát cực kỳ thuyết phục trước fan hâm mộ.

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Rộ trào lưu các sao nữ đình đám xỏ 'khuyên ngực' táo bạo, chăm 'thả rông' khoe hàng hiếm khiến fan 'khóc thét' vì đau điếng tâm hồn - Ảnh 5

Rộ trào lưu các sao nữ đình đám xỏ 'khuyên ngực' táo bạo, chăm 'thả rông' khoe hàng hiếm khiến fan 'khóc thét' vì đau điếng tâm hồn - Ảnh 6

Người đẹp Kylie Jenner cũng chọn mốt xỏ khuyên ngực và thường khoe dáng trong những bộ cánh nóng bỏng

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Rộ trào lưu các sao nữ đình đám xỏ 'khuyên ngực' táo bạo, chăm 'thả rông' khoe hàng hiếm khiến fan 'khóc thét' vì đau điếng tâm hồn - Ảnh 8

Rộ trào lưu các sao nữ đình đám xỏ 'khuyên ngực' táo bạo, chăm 'thả rông' khoe hàng hiếm khiến fan 'khóc thét' vì đau điếng tâm hồn - Ảnh 9

Siêu sao Rihanna thả dáng ngọc trong bộ cánh khoe đôi gò hồng đào xỏ khuyên cá tính

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Rộ trào lưu các sao nữ đình đám xỏ 'khuyên ngực' táo bạo, chăm 'thả rông' khoe hàng hiếm khiến fan 'khóc thét' vì đau điếng tâm hồn - Ảnh 11

Ở phương Tây, mốt xỏ khuyên ngực cũng rất đỗi bình thường nên Kristen Stewart cũng chuộng mốt này 
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Rộ trào lưu các sao nữ đình đám xỏ 'khuyên ngực' táo bạo, chăm 'thả rông' khoe hàng hiếm khiến fan 'khóc thét' vì đau điếng tâm hồn - Ảnh 13

Amber Rose không chỉ nổi bậc bởi hình xăm mà việc cô sở hữu khuôn ngực được xỏ khuyên cũng khiến fan xôn xao không kém
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Rộ trào lưu các sao nữ đình đám xỏ 'khuyên ngực' táo bạo, chăm 'thả rông' khoe hàng hiếm khiến fan 'khóc thét' vì đau điếng tâm hồn - Ảnh 15

'Đốt mắt' thiên hạ nhất là siêu mẫu Bella Hadid, cô diện áo xuyên thấy thấy rõ khuyên ngực làm fan 'tụt huyết áp' 

 Ảnh: Internet

Thả dáng ngọc trong bikini 'lấp ló' vòng 1, nữ y tá tuyến đầu chống COVID-19 khiến fan 'hú hét'

Thả dáng ngọc trong bikini 'lấp ló' vòng 1, nữ y tá tuyến đầu chống COVID-19 khiến fan 'hú hét'

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