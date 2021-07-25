Rộ trào lưu các sao nữ đình đám xỏ 'khuyên ngực' táo bạo, chăm 'thả rông' khoe hàng hiếm khiến fan 'khóc thét' vì đau điếng tâm hồn

Trào lưu xỏ khuyên ngực của các ngôi sao USUK từng khiến công chúng giật mình vì quá chịu chơi và táo bạo.
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Ai nhìn qua chắc cũng sẽ thốt lên chắc đau điếng lắm đây tuy nhiên mỗi người mỗi sở thích khác nhau và các sao USUK đôi khi cũng chịu chơi để tạo cá tính riêng cho mình.
Không có gì lạ khi Kendall Jenner sở hữu mốt này, cô có ba vòng hoàn hảo và style cực kỳ cá tính. Việc chọn xỏ khuyên trên ngực giúp cô khoe những bộ trang phục ôm sát cực kỳ thuyết phục trước fan hâm mộ.
Ảnh: Internet