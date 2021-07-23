Năm 2007, sau khi tham gia bộ phim "Tân Bến Thượng Hải " cùng tài tử Huỳnh Hiểu Minh , trong phim anh sắm vai "đàn em" của nam tài tử, tên tuổi của anh lên như diều gặp gió và còn tham gia các tác phẩm có tiếng như "Truy đuổi", "Tình yêu cuộc sống", "Thời đại tuyệt vời của con dâu", "Mình kết hôn nhé"...

Huỳnh Hải Ba tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh. Anh sinh ra trong một gia đình quân nhân với bố là bác sĩ quân y. Năm 1990, nam diễn viên lần đầu lên màn ảnh với vai diễn là một cậu thiếu niên chậm phát triển trong bộ phim "Mẹ" của vị đạo diễn có phong cách nổi loạn Trương Nguyên.

Dù không có ngoại hình hot như 'đàn anh' Huỳnh Hiểu Minh thế nhưng sự nghiệp diễn xuất của anh vẫn thăng hoa dạt dào vì thực lực và lối diễn cuốn hút ở mọi thể loại. Thế nhưng sự nghiệp đang trên đà phát triển thì anh lại dính án tù 6 tháng vì mua dâm một cô gái chuyển giới cao 1m85 gây chấn động màn ảnh Hoa ngữ lúc bấy giờ.

Cụ thể, vào ngày 15/5/2014, Huỳnh Hải Ba bị bắt quả tang mua dâm với một người phụ nữ tại khách sạn. Bản thân anh cũng không giải thích nhiều về điều này, chỉ gửi lời xin lỗi vì đã khiến công chúng thất vọng. Cuối cùng, nam tài tử bị kết án 6 tháng tù giam.

Thế nhưng sự nghiệp của anh bỗng tan thành mây khói khi bị bắt lúc đang mua dâm tại khách sạn

Bất ngờ hơn khi đây là một cô gái chuyển giới

Sau khi sự việc bị báo chí phanh phui, người phụ nữ trên được phát hiện là chuyển giới, gương mặt nam tính và Huỳnh Hải Ba nhanh chóng bị bạn bè chế giễu "gu mặn", "đói quá ăn bừa"... Nhưng may mắn thay người yêu của anh vẫn chấp nhận cưới và không hề phàn nàn về scandal này. Có lẽ lí do cũng là việc sau này nhiều khán giả ngả ngữa vì nghi vấn anh bị gài bẫy hãm hại vì không chịu tham gia một bộ phim của một "tay số má" trong giới.

Nam diễn viên sau cũng đã lên tiếng xin lỗi khán giả: "Đã sai tới mức này, tôi chấp nhận mọi hình thức xử lý và muốn được sửa lỗi lầm. Hy vọng mọi người khoan dung và cũng mong mọi người lấy tôi làm gương để tránh lặp lại sai lầm".

Nam diễn viên đã xin lỗi khán giả và mong mọi người khoan dung

Bạn gái của anh vẫn sát cánh bên nam diễn viên trong những tháng ngày đen tối nhất của sự nghiệp

Sau scandal chấn động, bị phong sát không thể lên màn ảnh, nam diễn viên có cuộc sống hết sức khó khăn ở hiện tại. Anh mở lớp diễn viên dạy các đàn em để kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra nam diễn viên còn từng lên livestream vay 17 triệu đồng của người xem để sống qua ngày.

Cuộc sống hiện tại của anh vô cùng khó khăn

Phải mở thêm lớp dạy diễn xuất để kiếm thêm thu nhập

Riêng cô gái chuyển giới trong vụ mua dâm chấn động có tên là Lưu Hinh Dư, sau vụ bê bối trên mẹ của chân dài cũng đã bộc bạch: "Có thể nó muốn quen biết người nổi tiếng, hy vọng tìm cơ hội vào làng giải trí. Người ta làm việc tốt mà nổi tiếng, con tôi nổi tiếng vì việc xấu. Thế thì còn vào làng giải trí được không? Con gái tôi suy nghĩ đơn giản quá".

Cô gái chuyển giới năm nào đã có cuộc sống riêng và trôi vào quên lãng, tuy nhiên scandal của Huỳnh Hải Ba vẫn là vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp không thể xóa nhòa

Dù tài năng và đam mê vẫn còn, nhưng với "phốt" trong quá khứ, anh đã từ bỏ hẳn nghiệp diễn trong sự tiếc nuối của khán giả hâm mộ

Hiện tại, ở tuổi tứ tuần, Huỳnh Hải Ba vẫn khiến nhiều khán giả tiếc nuối vì giã từ sự nghiệp quá sớm. Đây cũng là lời cảnh báo cho các đàn em sau này bước vào nghiệp diễn, nên cẩn trọng trước sau vì chỉ cần "nhúng chàm" một lần thì sự nghiệp sẽ tan thành mây khói.

Ảnh: Tổng hợp