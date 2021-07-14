Nữ thần tạp hóa bán dâm 138 triệu/slot bất ngờ tái xuất showbiz

Sao quốc tế 14/07/2021 08:32

Thông tin chân dài bán dâm xứ Đài với giá 6.000USD/lần tái xuất đã khiến khán giả xôn xao phản ứng ngay lập tức.

Mới đây nhiều khán giả đã choáng váng khi thấy Ông Tử Hàm, mỹ nhân đình đám xứ Đài xuất hiện trên chương trình Beauty And The Beast. Cô là người mẫu gợi cảm và nóng bỏng của màn ảnh Đài Loan tuy nhiên trước đó lại vướng vào nghi án bán dâm chấn động showbiz.

ban dam 1

Nữ thần tạp hóa bán dâm 138 triệu/slot bất ngờ tái xuất showbiz - Ảnh 2

Từng dính vào bê bối bán dâm nên việc Ông Tử Hàm xuất hiện trên màn ảnh khiến khán giả phản ứng - Ảnh: Internet

Chân dài sinh năm 1995 từng đoạt giải Nữ thần hoàn hảo ở cuộc thi Hoa hậu Châu Á xứ Đài và nhanh chóng có chân tiến vào showbiz một cách dễ dàng. Tuy nhiên "phốt" bán dâm năm xưa vẫn đeo bám cô nàng và khán giả đã phản ứng khi thấy mỹ nhân xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.

ban dam 2
Cô từng đoạt giải ở một cuộc thi người đẹp - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào năm 2015, từ bản án mà tòa công bố, Ông Tử Hàm bị bắt vì bán dâm 3 lần vào tháng 3, tháng 5 và tháng 7 tại Hong Kong và Macao. Lúc đó, mức giá bán dâm của cô chỉ ở khoảng 6.000 USD. Sau khi chia hoa hồng với người trung gian, cô nhận được tầm 2.600 USD sau mỗi lần giao dịch.

ban dam 3
Nữ thần tạp hóa bán dâm 138 triệu/slot bất ngờ tái xuất showbiz - Ảnh 5

Nữ thần tạp hóa bán dâm 138 triệu/slot bất ngờ tái xuất showbiz - Ảnh 6

Chân dài bán dâm sở hữu body cực kỳ nóng bỏng - Ảnh: Internet

Ông Tử Hàm có gia cảnh không hề giàu sang như cô từng khoe khoang với truyền thông. Gia đình cô chỉ mở một tiệp tạp hóa nhỏ và từng nghỉ học để chuyển sang làm người mẫu. Sau khi vụ bê bối bán dâm bị nhiều khán giả biết đến, cô dừng mọi hoạt động showbiz tìm chốn bình yên chờ bão tố trôi qua mới có thể trở lại.

Hồng Quế xem đàn ông tắm vòi sen khỏa thân trần trụi 100% còn bồi thêm câu kích thích quá ‘lố’

Hồng Quế xem đàn ông tắm vòi sen khỏa thân trần trụi 100% còn bồi thêm câu kích thích quá ‘lố’

Vừa mặc áo ngủ mỏng tang như lá lúa khiến khán giả xôn xao thì mới đây chân dài Hồng Quế lại tiếp tục xem phim có cảnh đàn ông khỏa thân và phán một câu ‘xanh rờn’.

Xem thêm
Từ khóa:   chân dài bán dâm giá bán dâm của hoa hậu hoa hậu bán dâm

TIN LIÊN QUAN

Hồng Quế xem đàn ông tắm vòi sen khỏa thân trần trụi 100% còn bồi thêm câu kích thích quá ‘lố’

Hồng Quế xem đàn ông tắm vòi sen khỏa thân trần trụi 100% còn bồi thêm câu kích thích quá ‘lố’

SỐC: Hàng ngàn khán giả sốc tận óc khi chứng kiến nam rapper 21 tuổi bị xã hội đen giết trên sóng livestream

SỐC: Hàng ngàn khán giả sốc tận óc khi chứng kiến nam rapper 21 tuổi bị xã hội đen giết trên sóng livestream

Chị đại Lý Nhã Kỳ chịu chơi, thượng lưu cỡ nào mà 'đệ nhất livestream' Phương Hằng ‘tố’ khoe khoang, nổ banh chợ hàng xẻng?

Chị đại Lý Nhã Kỳ chịu chơi, thượng lưu cỡ nào mà 'đệ nhất livestream' Phương Hằng ‘tố’ khoe khoang, nổ banh chợ hàng xẻng?

Diện váy ngủ mỏng tang như lá lúa, cựu mẫu Hồng Quế khoe trọn vòng 1 'mẹ bỉm' khiến CĐM 'nóng mặt'

Diện váy ngủ mỏng tang như lá lúa, cựu mẫu Hồng Quế khoe trọn vòng 1 'mẹ bỉm' khiến CĐM 'nóng mặt'

Tâm nguyện đẫm nước mắt của mẹ ruột Ngọc Sơn trước khi qua đời: 'Nó phải có đứa con tôi mới yên lòng'

Tâm nguyện đẫm nước mắt của mẹ ruột Ngọc Sơn trước khi qua đời: 'Nó phải có đứa con tôi mới yên lòng'

Khi YouTuber không phát cơm 'bụi đời' bị 'lôi lên thớt', CĐM phát hiện Lê Dương Bảo Lâm từng bị đánh tơi tả trong lúc hành thiện trước đó

Khi YouTuber không phát cơm 'bụi đời' bị 'lôi lên thớt', CĐM phát hiện Lê Dương Bảo Lâm từng bị đánh tơi tả trong lúc hành thiện trước đó

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 51 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 3 giờ 51 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi