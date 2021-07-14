Thông tin chân dài bán dâm xứ Đài với giá 6.000USD/lần tái xuất đã khiến khán giả xôn xao phản ứng ngay lập tức.
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Mới đây nhiều khán giả đã choáng váng khi thấy Ông Tử Hàm, mỹ nhân đình đám xứ Đài xuất hiện trên chương trình Beauty And The Beast. Cô là người mẫu gợi cảm và nóng bỏng của màn ảnh Đài Loan tuy nhiên trước đó lại vướng vào nghi án bán dâm chấn động showbiz.
Chân dài sinh năm 1995 từng đoạt giải Nữ thần hoàn hảo ở cuộc thi Hoa hậu Châu Á xứ Đài và nhanh chóng có chân tiến vào showbiz một cách dễ dàng. Tuy nhiên "phốt" bán dâm năm xưa vẫn đeo bám cô nàng và khán giả đã phản ứng khi thấy mỹ nhân xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.
Cụ thể, vào năm 2015, từ bản án mà tòa công bố, Ông Tử Hàm bị bắt vì bán dâm 3 lần vào tháng 3, tháng 5 và tháng 7 tại Hong Kong và Macao. Lúc đó, mức giá bán dâm của cô chỉ ở khoảng 6.000 USD. Sau khi chia hoa hồng với người trung gian, cô nhận được tầm 2.600 USD sau mỗi lần giao dịch.
Ông Tử Hàm có gia cảnh không hề giàu sang như cô từng khoe khoang với truyền thông. Gia đình cô chỉ mở một tiệp tạp hóa nhỏ và từng nghỉ học để chuyển sang làm người mẫu. Sau khi vụ bê bối bán dâm bị nhiều khán giả biết đến, cô dừng mọi hoạt động showbiz tìm chốn bình yên chờ bão tố trôi qua mới có thể trở lại.