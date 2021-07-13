Nam rapper Indian Red Boy bị bắn vào mặt trong lúc livestream và anh đã không qua khỏi.

Theo All Hip Hop, nam rapper 21 tuổi Indian Red Boy đã tử vong sau khi bị sát hại bằng súng lúc 4 giờ chiều ở California ngày 8/7. Trung úy Sở Cảnh sát Hawthorne cho biết nạn nhân đã chết sau khi bị bắn nhiều phát đạn vào cơ thể, song song đó khi đó nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát ập đến.

Indian Red Boy bị bắn chết khi đang livestream - Ảnh: Internet

Zerail Dijon Rivera là tên thật của nam rapper đình đám này và anh được cho là đối tượng của một băng đảng xã hội đen khét tiếng. Khi Indian Red Boy đang giao lưu cùng fan trên sóng livestream thì bị bắn vào mặt và tử vong tại hiện trường.

Indian Red Boy bị bắn chết khi vừa 21 tuổi - Ảnh: Internet

Khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này trên sóng livestream nhiều khán giả đã rùng mình và vô cùng tiếc thương cho nam rapper xấu số ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Cảnh sát cho rằng anh có liên quan đến 1 nhóm băng đảng nên mới xảy ra vụ án mạng thương tâm trên.

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