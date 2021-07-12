Tâm nguyện đẫm nước mắt của mẹ ruột Ngọc Sơn trước khi qua đời: 'Nó phải có đứa con tôi mới yên lòng'

Hậu trường 12/07/2021 20:34

Mẹ danh ca Ngọc Sơn vừa qua đời, để lại nhiều tâm nguyện về người con trai của mình mà bà chưa kịp làm được khiến ai nấy đều xót xa.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, ngày 12/7, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo mẹ ruột của ca sĩ Ngọc Sơn đã qua đời vào ngày 11/7 do bệnh nặng, hưởng thọ 78 tuổi. Hiện ca sĩ Ngọc Sơn đang phải cách ly vì liên quan đến một ca mắc Covid-19 nên không thể về chịu tang mẹ. Mẹ ruột "ông hoàng nhạc sến" sinh năm 1944 và từng có 28 năm làm hiệu trưởng của một trường cấp 2. Trong suốt quá trình công tác, bà nhận được nhiều danh hiệu cao quý: Phụ nữ nuôi con khỏe dạy con ngoan, Phụ nữ và đảm đang, Lãnh đạo tài năng…

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Mẹ Ngọc Sơn ra đi ở tuổi 78 - Ảnh: Internet

Ngay sau khi thông tin này được chia sẻ rất nhiều ngôi sao showbiz đã bàng hoàng và dành cho anh nhiều lời động viên tinh thần. Bên cạnh đó, tâm nguyện cuối cùng của mẹ Ngọc Sơn trước lúc ra đi mãi mãi cũng được khán giả chú ý. Cụ thể, bà Kim Loan lúc còn sống từng bộc bạch: "Chồng tôi mất, Ngọc Sơn suy sụp, tới mức tôi cứ nghĩ như con tôi không đứng dậy được nữa. Có nhiều khi tôi khóc cả đêm vì thương con". Trong mắt ca sĩ Tình Cha, mẹ là một người phụ nữ phi thường và tuyệt vời. Chính sự yêu thương của mẹ đã khiến anh có nhiều sự thay đổi trong cách sống và trở thành một nghệ sĩ điềm đạm, thích giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

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Ngọc Sơn là người con trai có hiếu và rất thương mẹ - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Ngọc Sơn từng chia sẻ: "Nếu ba mẹ không còn trên cuộc đời này, con không biết sẽ sống ra sao". Về phần người mẹ hiền, bà Kim Loan từng có một ước nguyện dành cho con trai mình. Tại một chương trình truyền hình cách đây nửa năm, mẹ Ngọc Sơn đã bật khóc khi nói về nguyện ước cuối cùng: "Bây giờ, cuộc sống của tôi gần như viên mãn, an yên khi các con đều thành đạt. Chỉ có một điều duy nhất khiến tôi lo lắng là Ngọc Sơn. Tôi lo cho Ngọc Sơn nhiều nhất vì nó không vợ con gì. Ít nhiều nó cũng phải có đứa con tôi mới yên lòng". Cách đây 1 năm, anh từng gây cảm động khi chia sẻ về quãng thời gian vật lộn với hành trình qua Mỹ chữa bệnh cho mẹ: "Hơn 10.000 USD cho một ngày viện phí và tình trạng kéo dài trong vòng 6 tháng (khoảng 45 tỷ đồng)".

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Mẹ danh ca vẫn còn nhiều tâm nguyện dành cho anh trước lúc mất - Ảnh: Internet

Ca sĩ Ngọc Sơn sinh năm 1968 tại quê mẹ ở Đồ Sơn, Hải Phòng, quê cha ở Đà Nẵng. Cha anh là Phạm Ngọc Thanh, hiệu trưởng trường Sinh viên miền Nam thời kỳ kháng chiến, đồng thời là trưởng đoàn văn công Quân khu 5. Ngọc Sơn sống trong gia đình có 4 anh chị em: chị Thu Hiền, Ngọc Sơn, Ngọc Hải và Ngọc Hà. Ngoài thành công trên sân khấu âm nhạc, Ngọc Sơn thường xuyên có những hoạt động từ thiện ý nghĩa như gửi tiền, phát gạo và quà tới người nghèo trong mỗi dịp sinh nhật. Anh đã thực hiện công việc này đều đặn trong khoảng 15 năm qua khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ.

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