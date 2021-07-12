Theo nguồn tin từ Người Lao Động, ngày 12/7, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo mẹ ruột của ca sĩ Ngọc Sơn đã qua đời vào ngày 11/7 do bệnh nặng, hưởng thọ 78 tuổi. Hiện ca sĩ Ngọc Sơn đang phải cách ly vì liên quan đến một ca mắc Covid-19 nên không thể về chịu tang mẹ. Mẹ ruột "ông hoàng nhạc sến" sinh năm 1944 và từng có 28 năm làm hiệu trưởng của một trường cấp 2. Trong suốt quá trình công tác, bà nhận được nhiều danh hiệu cao quý: Phụ nữ nuôi con khỏe dạy con ngoan, Phụ nữ và đảm đang, Lãnh đạo tài năng…

Mẹ Ngọc Sơn ra đi ở tuổi 78 - Ảnh: Internet

Ngay sau khi thông tin này được chia sẻ rất nhiều ngôi sao showbiz đã bàng hoàng và dành cho anh nhiều lời động viên tinh thần. Bên cạnh đó, tâm nguyện cuối cùng của mẹ Ngọc Sơn trước lúc ra đi mãi mãi cũng được khán giả chú ý. Cụ thể, bà Kim Loan lúc còn sống từng bộc bạch: "Chồng tôi mất, Ngọc Sơn suy sụp, tới mức tôi cứ nghĩ như con tôi không đứng dậy được nữa. Có nhiều khi tôi khóc cả đêm vì thương con". Trong mắt ca sĩ Tình Cha, mẹ là một người phụ nữ phi thường và tuyệt vời. Chính sự yêu thương của mẹ đã khiến anh có nhiều sự thay đổi trong cách sống và trở thành một nghệ sĩ điềm đạm, thích giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.