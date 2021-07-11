Thúy Nga đã từng sát cánh bên Kim Ngân và giúp đàn chị rất nhiều trong cuộc sống. Ngoài ra nữ ca sĩ còn dắt Kim Ngân đi cắt tóc, hát karaoke và ăn uống vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên khi những clip danh hài giúp đàn chị lên sóng lại nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng nữ danh hài đã lợi dụng, thậm chí đánh đập Kim Ngân khiến Thúy Nga vô cùng khó xử.

Thúy Nga từng giúp đỡ Kim Ngân rất nhiều trong cuộc sống - Ảnh: Internet

Mới đây danh hài hải ngoại đã có động thái trên trang cá nhân khi chịu quá nhiều áp lực từ cư dân mạng. Họ công kích và mỉa mai Thúy Nga khi chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành. Vì quá áp lực nên cô đã chia sẻ một bài đăng như sau: “2 ngày nay ra vào gặp Bác sĩ… không biết tình sức khỏe ra sao, khi nào ổn định lại ??? Cảm ơn các “anh hùng hào hiệp”, kẻ tung người hứng, hợp sức dùng lời hay ý đẹp… tra tấn, hà hiếp bộ não tui. Con gái thì còn nhỏ, Mẹ già sức đã yếu… tôi mà có ra nông nỗi nào không lo được cho Mẹ và con tôi thì thế giới này vinh danh tên các anh vào lịch sử”.