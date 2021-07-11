Thời gian quan qua Thúy Nga đã giúp đỡ nữ ca sĩ Kim Ngân rất nhiều tuy nhiên do bị nhiều khán giả quá khích công kích nên cô đã lên tiếng trên trang cá nhân để mong tìm lại sự bình yên trong cuộc sống.
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Thúy Nga đã từng sát cánh bên Kim Ngân và giúp đàn chị rất nhiều trong cuộc sống. Ngoài ra nữ ca sĩ còn dắt Kim Ngân đi cắt tóc, hát karaoke và ăn uống vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên khi những clip danh hài giúp đàn chị lên sóng lại nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng nữ danh hài đã lợi dụng, thậm chí đánh đập Kim Ngân khiến Thúy Nga vô cùng khó xử.
Mới đây danh hài hải ngoại đã có động thái trên trang cá nhân khi chịu quá nhiều áp lực từ cư dân mạng. Họ công kích và mỉa mai Thúy Nga khi chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành. Vì quá áp lực nên cô đã chia sẻ một bài đăng như sau: “2 ngày nay ra vào gặp Bác sĩ… không biết tình sức khỏe ra sao, khi nào ổn định lại ??? Cảm ơn các “anh hùng hào hiệp”, kẻ tung người hứng, hợp sức dùng lời hay ý đẹp… tra tấn, hà hiếp bộ não tui. Con gái thì còn nhỏ, Mẹ già sức đã yếu… tôi mà có ra nông nỗi nào không lo được cho Mẹ và con tôi thì thế giới này vinh danh tên các anh vào lịch sử”.
Khi nghe dòng tâm sự trên nhiều khán giả đã vào an ủi và động viên Thúy Nga và cũng lo lắng cho sức khỏe của cô hiện tại.
Trước đó, khi nghe mẹ Kim Ngân gửi lời cảm ơn đến mình Thúy Nga cũng đã khóc nức nở và lên tiếng như sau: "Con rất tổn thương khi người ta xúc phạm, lặng mạ như vậy. Con là người phụ nữ thứ gì cũng phải gánh vác một mình. Con còn con nhỏ, mẹ đã già, mà ngày nào họ cũng túm năm tụm ba ở quán cà phê nói xấu, công kích con. Mục đích lấy Kim Ngân về lo thì con rất vui, nhưng cái chính là họ hạ uy tín, danh dự để con không làm nghề được nữa. Họ bàn mưu tính kế phải đẩy con về Việt Nam. Họ nói gì ở quán là khán giả nghe được về nói lại với con. 5 - 6 người đàn ông mà ngồi xúm lại nói xấu 1 người đàn bà như vậy. Điều đó khiến con bị tổn thương. Đời con bị gì đó, con cứ giúp ai là lại bị như vậy hết".
Hiện tại mong khán giả hãy ngừng công kích nữ danh hài và nên nghe hai chiều để tránh đưa ra những phán xét không mấy tích cực có thể ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của người nghệ sĩ.