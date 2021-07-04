Hậu rời xa Thúy Nga, Kim Ngân ‘lột xác’ tỉnh táo bất ngờ: gột bỏ hình ảnh nhếch nhác lang thang rày đây mai đó

Hậu trường 04/07/2021 23:25

Khá nhiều khán giả đã tỏ ra vui mừng khi ca sĩ Kim Ngân đã có màn thay đổi bất ngờ và thầm cảm ơn Thúy Nga đã giúp đỡ bà nhiệt tình khoảng thời gian trước đó.

Sau khi danh hài Thúy Nga công khai giúp đỡ Kim Ngân, khán giả Việt Nam bắt đầu quan tâm chú ý và tìm kiếm những thông tin về bà trong quá khứ. Nhiều người khi chứng kiến thời vàng son của Kim Ngân không khỏi rớt nước mắt vì xót thương.

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Thúy Nga từng giúp đỡ Kim Ngân khá nhiều trước đó - Ảnh: Internet

Từ một mỹ nhân sắc nước hương trời, danh vọng trong tầm tay qua nhiều biến cố và căn bệnh quái ác đã khiến bà già đi nhiều. Cuộc sống lam lũ không đủ ăn đủ mặc và được chăm sóc kỹ lưỡng khiến mái tóc có phần hơi rối và làn da đen sạm vì nắng gió bụi đường.

Mẹ Kim Ngân cũng từng chia sẻ về căn bệnh của cô nên khán giả khá lo lắng khi nhìn thấy hình ảnh Kim Ngân đôi lúc không được tỉnh táo.

Tuy nhiên mới đây nhiều cư dân mạng đã thở phào nhẹ nhõm vì Kim Ngân ăn mặc sạch sẽ và chỉnh chu hơn trước rất nhiều. Trong clip bà diện đầm ôm, tóc tai gọn gàng và gương mặt khá tươi tắn. 

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Kim Ngân gọn gàng và chỉnh chu hơn trước - Ảnh: Internet
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Hình ảnh Kim Ngân trước đó - Ảnh: Internet

Ngoài ra ca sĩ Kim Ngân còn nói chuyện bình thường với mọi người trước đám đông phần nào cũng khiến khán giả yên tâm hơn nhiều.

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Kim Ngân và mẹ lúc còn nhỏ - Ảnh: Internet
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Hiện tại Thúy Nga tuyên bố dừng giúp đỡ Kim Ngân khiến khán giả khá tiếc nuối - Ảnh: Internet

Hiện tại Thúy Nga đã dừng giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân. Danh hài cũng cho biết cô khá buồn vì điều này. Tuy nhiên nhìn thấy những hình ảnh tỉnh táo và gọn gàng của Kim Ngân hiện tại, nhiều khán giả khá yên tâm  và chúc bà mau chóng khỏe lại và được gia đình chăm sóc chu đáo.

Thúy Nga bất ngờ viết tâm thư nhận 30 ‘tội’ giữa ồn ào đánh đập, ăn cắp tiền và giam Kim Ngân, CĐM vào "vạch" thêm tội

Thúy Nga bất ngờ viết tâm thư nhận 30 ‘tội’ giữa ồn ào đánh đập, ăn cắp tiền và giam Kim Ngân, CĐM vào "vạch" thêm tội

Thúy Nga từng chia sẻ rằng cô bị cảnh sát Mỹ mời làm việc vì nghi ăn cắp tiền, đánh đập và giam Kim Ngân tuy nhiên mới đây nữ danh hài đã viết tâm thư nhận ‘tội’ khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

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