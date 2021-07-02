Thúy Nga đau xót: 'Tôi muốn giúp Kim Ngân trở về chính mình. Tôi đã đi được nửa chặng đường nhưng lại bị đổ vỡ'

Thúy Nga đã livestream và có những chia sẻ xúc động về đàn chị sau khi phải rời xa Kim Ngân và không thể tiếp tục hỗ trợ nữ ca sĩ.

Thời gian qua có thể thấy Thúy Nga đã giúp đỡ Kim Ngân khá nhiều. Ngoài ra cô còn dắt Kim Ngân đi mua sắm, ăn uống và tìm chỗ ở cho đàn chị. Khán giả đang vui mừng thay cho nữ ca sĩ vì có thể thoát khỏi cuộc sống lang thang thì thật bất ngờ khi Thúy Nga tuyên bố dừng giúp đỡ nữ ca sĩ vì dư luận trái chiều và một người em tự nhận của Kim Ngân nói xấu cô thậm tệ. Sau khi xa Kim Ngân, mới đây Thúy Nga đã tiếp tục livestream và chia sẻ cảm xúc đau khổ khi phải xa đàn chị. Cô cho biết cảm giác không thể chịu nổi và trình bày việc quyết định cắt tóc Kim Ngân trong những giọt nước mắt rơi lã chã: “Tôi đang bị tổn thương tinh thần thực sự, cảm thấy đau khổ tới mức không chịu nổi. Đúng là cái số tôi chỉ đến đó thôi. Tôi giúp ai cũng chỉ được một chặng đường, rồi bắt buộc phải ngưng, không bao giờ được trọn vẹn. Ban đầu gặp chị Kim Ngân, tôi chỉ nghĩ đơn giản là cho chị ấy ăn, tiền. Tôi gặp chị ấy lần đầu tiên hồi sau Tết, khi tôi đi lì xì cho người vô gia cư. Lúc ấy, tôi cầm một xấp lì xì 20 đô đưa cho mọi người thì có chị Kim Ngân ở đó. Một tuần sau gặp lại, tôi nghĩ là thôi, giúp thì giúp nốt, cho chị ấy có một mái tóc đẹp và thay đồ mới cho chị ấy. Tôi chỉ muốn gội đầu thôi nhưng lúc gội thấy tóc rối quá, không thể gội được nên mới buộc phải cắt”.

Thúy Nga đã chia sẻ rất nhiều về đàn chị và cho rằng khi xa Kim Ngân cảm giác của cô vô cùng khó chịu - Ảnh: Chụp màn hình Cô còn kể rằng Kim Ngân chưa nhờ vả ai bao giờ mà chỉ nhờ mình, cô chia sẻ đàn chị tính tình rất dễ thương và còn nhờ nữ nghệ sĩ hài tìm giúp một chỗ ở. Thúy Nga bộc bạch: “Nhưng chị Kim Ngân không hề giận dỗi gì khi tôi làm vậy. Chị ấy rất vui vẻ và còn bảo tôi tóc đẹp quá. Những khoảnh khắc đó tôi không bao giờ ghi được lại vì rất bất chợt. Tôi chỉ nghĩ đến đó là chấm hết, nhưng kéo dài ra vì chị Kim Ngân muốn tôi mướn cho chị ấy một căn phòng để ở. Đó là cái duyên giữa tôi và chị ấy. Tôi nhớ rõ, chị ấy bảo tôi: "Má hai ơi, Kim Ngân đi lang thang mệt mỏi quá. Má hai có thể tìm cho Kim Ngân một phòng ngủ không". Tôi ngạc nhiên lắm vì từ trước đến giờ chị Kim Ngân không nhờ vả ai cái gì. Thế là tôi mới bắt đầu hành trình kiếm phòng ngủ cho chị ấy”.

Khá nhiều khán giả vào động viên Thúy Nga và còn khuyên cô đừng nên khóc nữa - Ảnh: Chụp màn hình Thúy Nga còn chia sẻ thêm về một tin nhắn mà khán giả gửi cho cô sau khi chứng kiến nữ ca sĩ hát như sau: "Cô coi mà xúc động quá, khóc quá trời. Cô rất cảm mến tình cảm của con dành cho Kim Ngân. Bây giờ cô sẽ gửi con 300 đô mỗi tháng để con lo cho Kim Ngân. Cô đang ở xa, khi nào về Mỹ cô sẽ gặp con để bàn chuyện với Kim Ngân". Trước đó Thúy Nga đã dắt Kim Ngân đi gội đầu và cắt tóc ngắn cho bà Ngoài ra nữ nghệ sĩ hài còn giúp đỡ cho đàn chị khá nhiều trong cuộc sống Ngay sau sự việc này Thúy Nga cho rằng người âm thầm giúp đỡ Kim Ngân có thể là mẹ ruột của cô và điều đó đã chính xác như dự đoán. Kết thúc buổi livestream cô còn cho rằng nghiệp của Kim Ngân còn nặng hơn nghiệp của mình nhiều. Thúy Nga tâm tình: Sau khi về Mỹ, mẹ Kim Ngân đã hẹn gặp tôi, cảm ơn tôi và gửi gắm tôi giúp chị Kim Ngân. Cô ấy còn bảo: "Cô biết con giúp được nên nhờ con chứ cả gia đình không ai giúp được Kim Ngân hết". Đó là những khoảnh khắc chân tình nhất. Tôi cảm thấy mẹ Kim Ngân rất tin tưởng tôi. Từ đó, tôi mới làm nhiều clip đăng lên để cộng đồng mạng chia sẻ, giúp đỡ Kim Ngân. Mục đích cuối cùng của tôi là giúp Kim Ngân trở về chính mình. Đến ngày hôm nay, tôi đã đi được nửa chặng đường rồi nhưng lại bị đổ vỡ như thế này. Cái nghiệp của tôi thì tôi lãnh, nhưng nghiệp của chị Kim Ngân còn nặng hơn nghiệp của tôi nhiều".

Thúy Nga bị cảnh sát Mỹ mời làm việc sau vì lời tố 'tội trạng dày đặc' đánh đập, ăn cắp tiền và nhốt ca sĩ Kim Ngân Thúy Nga từng khiến khán giả ngưỡng mộ khi chia sẻ hình ảnh đã giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân khá nhiều tuy nhiên cô cũng gặp nhiều rắc rối trong lúc thực hiện nhiệm vụ cao cả này.

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