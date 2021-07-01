Thúy Nga từng khiến khán giả ngưỡng mộ khi chia sẻ hình ảnh đã giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân khá nhiều tuy nhiên cô cũng gặp nhiều rắc rối trong lúc thực hiện nhiệm vụ cao cả này.
- Thúy Nga bất ngờ tiết lộ ‘nghe đến Kim Ngân người ta sợ lắm’ và tuyên bố dừng giúp đỡ vì bị xúc phạm, miệt thị gay gắt
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Kim Ngân là một nữ ca sĩ có cả tiền tài và danh vọng ở những thập niên trước. Tuy nhiên do biến cố cuộc sống đã đẩy bà vào hoàn cảnh hết sức khó khăn trong tuổi xế chiều. Điều đáng mừng là Thúy Nga đã ra tay tương trợ giúp đỡ cho nữ ca sĩ tìm chỗ ở, ăn uống và cả chăm sóc vẻ bề ngoài. Thế nhưng dư luận luôn có ý kiến trái chiều. Ngoài những người ủng hộ Thúy Nga thì cũng có kẻ cho rằng cô đang lợi dụng nữ ca sĩ. Nói về vấn đề này Thúy Nga cảm thấy rất buồn và còn quyết định tạm dừng giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân.
Thúy Nga còn chia sẻ rằng mình giúp đỡ đàn chị từ tấm lòng và không có mưu cầu lợi ích riêng: "Tôi còn có gia đình của mình nữa. Nếu đó là người thân ruột thịt của mình, mình mới nghĩ đến chặng đường xa. Còn tôi giúp chị Ngân chỉ muốn càng nhanh càng tốt, để chị trở về với gia đình và con cái chị ấy sẽ lo cho mẹ".
Tuy nhiên điều khiến khán giả chú ý nhất là trong lúc giải trình về việc giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân, Thúy Nga tiết lộ cô từng bị cảnh sát Mỹ mời lên làm việc và tố cô một “số” tội như nhốt Kim Ngân, tấn công, đánh đập, lại còn ăn cắp tiền và lợi dụng nữ ca sĩ để câu view…
Nữ danh hài bộc bạch: "Tôi rất đau lòng. Tại sao tôi giúp Kim Ngân mà người ta lại xuyên tạc như vậy. Tôi không biết ai là người tố tôi lên cảnh sát, nhưng lịch trình dày đặc như vậy hỏi có đau lòng hay không? Làm phúc phải tội là như thế".
Hiện tại nữ ca sĩ chỉ mong khán giả có cái nhìn khách quan hơn, đừng “đổ thêm dầu vào lửa” và mong Kim Ngân mau chóng hồi phục, được nhiều người biết đến và giúp đỡ hơn.
Ngoài Thúy Nga thì mới đây NS Kim Tiểu Long cũng đã lên tiếng giúp đỡ và khen ca sĩ Kim Ngân khá nhiều. Hy vọng từ những lời hiệu triệu của người nổi tiếng bà nhận thêm sự quan tâm của xã hội, bà sẽ có cuộc sống bớt khó khăn hơn trong tương lai.