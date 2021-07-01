Kim Ngân là một nữ ca sĩ có cả tiền tài và danh vọng ở những thập niên trước. Tuy nhiên do biến cố cuộc sống đã đẩy bà vào hoàn cảnh hết sức khó khăn trong tuổi xế chiều. Điều đáng mừng là Thúy Nga đã ra tay tương trợ giúp đỡ cho nữ ca sĩ tìm chỗ ở, ăn uống và cả chăm sóc vẻ bề ngoài. Thế nhưng dư luận luôn có ý kiến trái chiều. Ngoài những người ủng hộ Thúy Nga thì cũng có kẻ cho rằng cô đang lợi dụng nữ ca sĩ. Nói về vấn đề này Thúy Nga cảm thấy rất buồn và còn quyết định tạm dừng giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân.

Thúy Nga còn chia sẻ rằng mình giúp đỡ đàn chị từ tấm lòng và không có mưu cầu lợi ích riêng: "Tôi còn có gia đình của mình nữa. Nếu đó là người thân ruột thịt của mình, mình mới nghĩ đến chặng đường xa. Còn tôi giúp chị Ngân chỉ muốn càng nhanh càng tốt, để chị trở về với gia đình và con cái chị ấy sẽ lo cho mẹ".