Thúy Nga bị cảnh sát Mỹ mời làm việc sau vì lời tố 'tội trạng dày đặc' đánh đập, ăn cắp tiền và nhốt ca sĩ Kim Ngân

Hậu trường 01/07/2021 14:30

Thúy Nga từng khiến khán giả ngưỡng mộ khi chia sẻ hình ảnh đã giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân khá nhiều tuy nhiên cô cũng gặp nhiều rắc rối trong lúc thực hiện nhiệm vụ cao cả này.

Kim Ngân là một nữ ca sĩ có cả tiền tài và danh vọng ở những thập niên trước. Tuy nhiên do biến cố cuộc sống đã đẩy bà vào hoàn cảnh hết sức khó khăn trong tuổi xế chiều. Điều đáng mừng là Thúy Nga đã ra tay tương trợ giúp đỡ cho nữ ca sĩ tìm chỗ ở, ăn uống và cả chăm sóc vẻ bề ngoài. Thế nhưng dư luận luôn có ý kiến trái chiều. Ngoài những người ủng hộ Thúy Nga thì cũng có kẻ cho rằng cô đang lợi dụng nữ ca sĩ. Nói về vấn đề này Thúy Nga cảm thấy rất buồn và còn quyết định tạm dừng giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân. 

Thúy Nga còn chia sẻ rằng mình giúp đỡ đàn chị từ tấm lòng và không có mưu cầu lợi ích riêng: "Tôi còn có gia đình của mình nữa. Nếu đó là người thân ruột thịt của mình, mình mới nghĩ đến chặng đường xa. Còn tôi giúp chị Ngân chỉ muốn càng nhanh càng tốt, để chị trở về với gia đình và con cái chị ấy sẽ lo cho mẹ".

thuy nga 1
Thúy Nga chia sẻ khá nhiều về ca sĩ Kim Ngân trong buổi livestream của mình - Ảnh: Chụp từ clip

Tuy nhiên điều khiến khán giả chú ý nhất là trong lúc giải trình về việc giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân, Thúy Nga tiết lộ cô từng bị cảnh sát Mỹ mời lên làm việc và tố cô một “số” tội như nhốt Kim Ngân, tấn công, đánh đập, lại còn ăn cắp tiền và lợi dụng nữ ca sĩ để câu view…

Nữ danh hài bộc bạch: "Tôi rất đau lòng. Tại sao tôi giúp Kim Ngân mà người ta lại xuyên tạc như vậy. Tôi không biết ai là người tố tôi lên cảnh sát, nhưng lịch trình dày đặc như vậy hỏi có đau lòng hay không? Làm phúc phải tội là như thế".

thuy nga 2
Cô nhận được khá nhiều sự cảm thông từ khán giả - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại nữ ca sĩ chỉ mong khán giả có cái nhìn khách quan hơn, đừng “đổ thêm dầu vào lửa” và mong Kim Ngân mau chóng hồi phục, được nhiều người biết đến và giúp đỡ hơn.

thuy nga 3
Trước đó Thúy Nga từng giúp đỡ Kim Ngân khá nhiều trong cuộc sống - Ảnh: Internet
thuy nga 5
NS Kim Tiểu Long cũng tham gia hỗ trợ Kim Ngân 40USD khi gặp bà ngoài đường - Ảnh: Internet
thuy nga 4
Nhan sắc đỉnh cao khi trẻ và Kim Ngân của hiện tại khiến khán giả thương xót - Ảnh: Internet

Ngoài Thúy Nga thì mới đây NS Kim Tiểu Long cũng đã lên tiếng giúp đỡ và khen ca sĩ Kim Ngân khá nhiều. Hy vọng từ những lời hiệu triệu của người nổi tiếng bà nhận thêm sự quan tâm của xã hội, bà sẽ có cuộc sống bớt khó khăn hơn trong tương lai.

Dư luận tranh cãi việc dừng hỗ trợ Kim Ngân, Thúy Nga ẩn ý: 'Càng nỗ lực lại càng chỉ có thể mở lớn mắt nhìn nó cuốn theo gió bay đi'

Dư luận tranh cãi việc dừng hỗ trợ Kim Ngân, Thúy Nga ẩn ý: 'Càng nỗ lực lại càng chỉ có thể mở lớn mắt nhìn nó cuốn theo gió bay đi'

Thúy Nga đã tuyên bố dừng hỗ trợ ca sĩ Kim Ngân tuy nhiên dư luận vẫn đang nảy sinh nhiều tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều.

Xem thêm
Từ khóa:   Thúy Nga Kim Ngân Ca sĩ Kim Ngân lang thang bên Mỹ thúy nga mới nhất

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 24 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 44 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36