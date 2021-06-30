Thúy Nga bất ngờ tiết lộ ‘nghe đến Kim Ngân người ta sợ lắm’ và tuyên bố dừng giúp đỡ vì bị xúc phạm, miệt thị gay gắt

Hậu trường 30/06/2021 08:11

Sau khi bị nhiều người cho rằng giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân là để trục lợi, mới đây Thúy Nga đã lên tiếng đính chính trong buổi livestream của mình.

Khán giả từng có thời gian dõi theo hành trình của Thúy Nga khi cô chia sẻ nhiều clip giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của ca sĩ Kim Ngân lên mạng xã hội. Tuy nhiên ngoài những lời khen có cánh thì Thúy Nga còn vấp vô số chỉ trích khi mọi người cho rằng cô trục lợi từ Kim Ngân và quay clip câu view nhằm gây sự chú ý. 

Có thời điểm G.N là người em họ của Kim Ngân đã lên tiếng phản đối và cho rằng không ai được quản lý nữ ca sĩ vì đã có họ bảo trợ. Ngoài ra nhân vật này còn dùng nhiều từ khó nghe dành cho Thúy Nga và mang con gái, gia đình nữ nghệ sĩ ra rủa xả cho hả giận.

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Thúy Nga từng hỗ trợ cho ca sĩ Kim Ngân khá nhiều để cô trở lại cuộc sống bình thường - Ảnh: Internet
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Khán giả khá xúc động trước việc giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh của nữ nghệ sĩ hài - Ảnh: Internet

Khi dư luận vẫn đang ồn ào xung quanh việc này thì Thúy Nga cho rằng mình làm những clip này đều có mục đích tốt vì mẹ và em gái của Thúy Ngân rất thích xem. Nữ nghệ sĩ cũng cho biết người tự nhận là em họ Kim Ngân tính tình hơn thua, chửi cô thậm tệ: “Tự nhiên giờ có anh nhận là em họ Kim Ngân lên phản biện và nói Nga đủ thứ. Tính của người này rất hơn thua, dùng lời lẽ nặng nề với Thúy Nga. Sau này Nga mới biết người này chửi Nga thậm tệ trên Facebook. Không phải Nga đẩy Kim Ngân ra để quay YouTube câu view, chị ấy lang thang 30 năm thì mọi người đã quên chị ấy rồi. Mình giúp Kim Ngân nên phải chia sẻ trên cộng đồng để người ta biết và giúp đỡ. Đúng thật là khi Nga chia sẻ trên YouTube rất hiệu quả, nhiều người biết đến Kim Ngân và tên tuổi chị ấy nổi trở lại".

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Một nhân vật từng chỉ trích Thúy Nga dàn dựng câu view trục lợi từ ca sĩ Kim Ngân - Ảnh: Chụp màn hình

Không dừng lại ở đó, Thúy Nga còn tiếp tục livestream để giải bày những tổn thương của bản thân trong thời gian qua.  Cô nhấn mạnh mình đã theo Kim Ngân hơn 3 tháng nên không có chuyện lợi dụng hay trục lợi như thiên hạ đồn đoán: "Tôi bức xúc và trăn trở khi bị nói lợi dụng cộng đồng mạng để làm điều này điều kia. Tố chất của người nghệ sĩ là làm điều gì phải có cảm xúc. Tôi cũng vậy. Cảm xúc quan trọng cực kỳ. Đến ngày nay, tôi đã đi theo chị Kim Ngân trong hành trình hơn 3 tháng. Tôi bị ám ảnh hai chữ lợi dụng khi người ta nghĩ tôi lợi dụng chị Kim Ngân. Tôi hụt hẫng và đau lòng. Tôi chưa bao giờ có ý định giúp chị Kim Ngân để lấy tiền chính phủ hay trục lợi. Ở Mỹ, giúp một người bị bệnh như chị Kim Ngân sẽ được chính phủ trả tiền rất cao, khoảng 3.000-4.000 USD/tháng. Tôi nghe nói vậy thôi. Nhưng nhận tiền đó sẽ bị ràng buộc nhiều thứ, không còn thời gian cho bản thân. Chỉ có người nhà hay người gắn kết thật sự mới nghĩ đến chuyện đó.

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Thúy Nga xuất hiện trên buổi livestream và thông báo dừng giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân khiến nhiều khán giả tiếc nuối - Ảnh: Internet

“Khi tôi giúp chị Kim Ngân, tôi chỉ muốn chị trở về với gia đình thật nhanh hay người nhà sẽ có biện pháp chăm sóc cho chị. Chị Kim Ngân thích ở một mình, không phải ai tiếp xúc cũng được. Tôi chỉ mong chị Kim Ngân hồi phục bình thường. Đó chỉ là ước mơ của tôi, còn tương lai thì tôi không biết”. Nữ nghệ sĩ hài cho biết thêm.

Thúy Nga còn bộc bạch ở Bolsa ai nghe đến Kim Ngân đều sợ và nếu để nữ ca sĩ một thân một mình thì sẽ rất khó thuê phòng. Điều khiến khán giả tiếc nuối nhất là sau khi chia sẻ nhiều điều cô đã quyết định dừng giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân trong thời gian tới vì quá tổn thương: "Ngày xưa lúc tôi giúp chị Kim Ngân cũng bị nhiều người chỉ trích nhưng tôi vẫn bình thường vì mục đích chính vẫn là giúp đỡ cho chị. Giờ đây, tôi mong mọi chuyện dừng lại. Tôi mong chị Kim Ngân về với gia đình yên ổn. Trách nhiệm của tôi cũng đã đủ với chị. Phòng thuê cho chị, tôi vẫn giữ cho chị đi đi về về. Bây giờ, nếu ra đường gặp chị, tôi vẫn cho tiền chị ăn uống, còn nói là đưa chị đi quay đi chơi thì tôi không dám nữa. Vì tôi đã bị nói quá nhiều, dài như sớ Táo Quân. Vì tôi tổn thương quá nhiều, bị lấn cấn trong lòng và mất hết cảm xúc thì làm sao giúp cho chị được nữa. Tôi không còn dính líu nữa”.

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Nhan sắc thời trẻ đỉnh cao của nữ ca sĩ Kim Ngân - Ảnh:Internet

Ngoài ra nữ nghệ sĩ hài cũng khá tiếc nuối khi không thể nhắn tin hỏi thăm và động viên Kim Ngân trong tương lai vì sợ nhiều khán giả hiểu lầm tiếp tục chỉ trích cô lợi dụng. Hy vọng sau những chia sẻ này cư dân mạng sẽ có cái nhìn khách quan hơn về lòng tốt của Thúy Nga để cô có thể tiếp tục hành thiện giúp đời trong thời gian tới.

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