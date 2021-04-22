Giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân, Thúy Nga bật khóc: 'Tôi thành công một chút là kẻ ganh người ghét'

Nữ danh hài tâm sự mỗi lần cô giúp được ai đó cô rất cực khổ vất vả nhưng khi họ đạt được một điều gì đó thì cô rất vui. Việc này giúp cô về nhà có ngả lưng nằm xuống thì cũng đều cảm thấy yên tâm vì hôm nay làm được một điều tốt. Những việc tốt này khiến cô giống như được tích cho bản thân một điểm tốt để sau này trong gia đình, con cái, bản thân gặp hoạn nạn, khó khăn thì vẫn có thể vượt qua nhẹ nhàng.

Clip mới đây của danh hài Thúy Nga trên kênh YouTube của cô là hình ảnh cô tâm sự về chuyện làm từ thiện tại Mỹ và giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân . Điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý trong clip này chính là việc nữ danh hài khóc nấc khi bị nhiều người chê bai, chỉ trích về việc giúp Kim Ngân.

Qua đoạn clip này Thúy Nga mong rằng tất cả mọi người hãy làm việc tốt, đừng nghĩ đến việc hãm hại người khác vì rất tội cho họ.

Trong clip lần này ban đầu nữ danh hài có vẻ trầm tư và tâm trạng có vẻ đang rất xúc động. Cô cho biết, cuộc đời của cô gặp hoạn nạn rất nhiều, nhưng cô vượt qua được hết. Bởi có lẽ do mẹ cô trước đây làm nhiều điều tốt nên giờ bản thân cô cũng làm y chang như vậy.

Thúy Nga không giấu được sự xúc động của bản thân - Ảnh: Chụp màn hình

Nói đến đoạn này nữ danh hài đã không kìm được nước mắt. Cô chia sẻ: "Ngay từ khi giúp chị Kim Ngân, tôi biết mình sẽ gặp nhiều gian nan, trắc trở lắm. Tôi thất bại người ta sẽ cười tôi không làm được việc gì hết. Tôi thành công một chút là kẻ ganh người ghét, nói xấu đủ điều".

"Thấy tôi thành công là họ sẵn sàng tìm cách hãm hại tôi. Nói chung, nhiều chuyện xảy ra lắm. Nhưng tôi mặc kệ. Với tôi, ai làm gì cũng được, trời có mắt hết. Bản thân tôi chỉ làm một việc quan trọng nhất cuộc đời mình khi gặp chị Kim Ngân là giúp chị ấy có một căn phòng để ngủ cho ấm áp, không phải nằm mưa nằm gió rét mướt thôi", nữ danh hài ngậm ngùi chia sẻ thêm.

Hình ảnh ca sĩ Kim Ngân xinh đẹp nhiều năm trước hiện cũng đang được cộng đồng mạng chia sẻ - Ảnh: Internet

Khi nhắc đến ca sĩ Kim Ngân, Thúy Nga có vẻ bất lực vì phải chấp nhận bản thân không làm gì được. Bởi ca sĩ Kim Ngân đã quen với cách sống lang thang suốt mấy chục năm nay.

"Bây giờ, chị Kim Ngân đi lang thang tôi cũng phải chấp nhận, không làm gì được. Bữa giờ tôi có gặp một chị bác sĩ chữa bệnh tâm thần ở Mỹ suốt 35 năm nay. Chị ấy có những lời khuyên rất hay về bệnh tình của chị Kim Ngân. Quan trọng là cần phải có một thời gian rất dài, chứ không phải muốn mà làm ngay được. Hiện tại, chỉ riêng việc chờ giấy tờ của chị Kim Ngân cũng mất cả tháng trời rồi. Tôi cần phải có đầy đủ hồ sơ của chị ấy thì mới đưa chị ấy đi khám bệnh được. Nếu lúc đó chị Kim Ngân đồng ý chữa bệnh thì tôi sẽ quay khoảnh khắc đó cho mọi người chứ hiện tại chị ấy vẫn cứ như vậy", Thúy Nga chia sẻ.

Nữ danh hài cho biết, cô phải chấp nhận để ca sĩ Kim Ngân đi lang thang chứ không thế ép Kim Ngân ở lại chùa được vì không thể nào ngăn cản được nữ ca sĩ.

Nghệ sĩ Thúy Nga cũng cho biết thêm bản thân cô cũng đã từng cho một người đi theo ca sĩ Kim Ngân để phụ giúp nhưng chị ấy khó chịu và không thích nên đành thôi.

Nữ danh hài Thúy Nga bật khóc chia sẻ - Ảnh: Chụp màn hình

Trong đoạn clip Thúy Nga cũng đã rất xúc động khi tâm sự với cộng đồng mạng nguyên nhân tại sao khi mà Kim Ngân gọi cô là má khi mà cô nhỏ tuổi hơn. Thúy Nga cho biết, hiện tại mọi người chỉ nên coi thôi không nên bình luận những lời khiếm nhã khi mà bản thân chính cô mới là người hiểu rõ Kim Ngân nhất hiện tại.

Thật sự điều Kim Ngân cần nhất trong thời điểm này chính là một người mẹ, nhưng tại vì mẹ ruột của chị ấy không hợp với chị ấy nên Thúy Nga phải đóng vai này. Cô cũng dẫn chứng về một chuyện của một đứa bé bị ung thư cần có ba, đến nỗi người mẹ phải thuê một người đàn ông đến nhận làm ba em ấy, cho đến lúc đứa bé nhắm mắt nó vẫn rất hạnh phúc khi bản thân nó có ba.

Ca sĩ Kim Ngân hiện tại cũng giống như vậy, chị ấy cần một người mẹ. Chính vì vậy cô mong rằng mọi người đừng chỉ trích cô vì để Kim Ngân gọi mình như vậy.