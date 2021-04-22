Giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân, Thúy Nga bật khóc: 'Tôi thành công một chút là kẻ ganh người ghét'

Hậu trường 22/04/2021 23:01

Những ngày qua kênh YouTube của danh hài Thúy Nga luôn cập nhật những hình ảnh chi tiết nhất trong quá trình cô giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân. Tuy nhiên, những tâm sự gần đây nhất của danh hài khiến nhiều người bùi ngùi khi nhìn thấy cô phải bật khóc vì bị nhiều người chê bai.

Clip mới đây của danh hài Thúy Nga trên kênh YouTube của cô là hình ảnh cô tâm sự về chuyện làm từ thiện tại Mỹ và giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân. Điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý trong clip này chính là việc nữ danh hài khóc nấc khi bị nhiều người chê bai, chỉ trích về việc giúp Kim Ngân.

Thuy Nga
Thúy Nga vừa lái xe vừa tâm sự với mọi người trên kênh YouTobe - Ảnh: Chụp màn hình

Nữ danh hài tâm sự mỗi lần cô giúp được ai đó cô rất cực khổ vất vả nhưng khi họ đạt được một điều gì đó thì cô rất vui. Việc này giúp cô về nhà có ngả lưng nằm xuống thì cũng đều cảm thấy yên tâm vì hôm nay làm được một điều tốt. Những việc tốt này khiến cô giống như được tích cho bản thân một điểm tốt để sau này trong gia đình, con cái, bản thân gặp hoạn nạn, khó khăn thì vẫn có thể vượt qua nhẹ nhàng. 

Trong clip lần này ban đầu nữ danh hài có vẻ trầm tư và tâm trạng có vẻ đang rất xúc động. Cô cho biết, cuộc đời của cô gặp hoạn nạn rất nhiều, nhưng cô vượt qua được hết. Bởi có lẽ do mẹ cô trước đây làm nhiều điều tốt nên giờ bản thân cô cũng làm y chang như vậy.

Qua đoạn clip này Thúy Nga mong rằng tất cả mọi người hãy làm việc tốt, đừng nghĩ đến việc hãm hại người khác vì rất tội cho họ. 

Thuy Nga 1
Thúy Nga không giấu được sự xúc động của bản thân - Ảnh: Chụp màn hình

Nói đến đoạn này nữ danh hài đã không kìm được nước mắt. Cô chia sẻ: "Ngay từ khi giúp chị Kim Ngân, tôi biết mình sẽ gặp nhiều gian nan, trắc trở lắm. Tôi thất bại người ta sẽ cười tôi không làm được việc gì hết. Tôi thành công một chút là kẻ ganh người ghét, nói xấu đủ điều".

"Thấy tôi thành công là họ sẵn sàng tìm cách hãm hại tôi. Nói chung, nhiều chuyện xảy ra lắm. Nhưng tôi mặc kệ. Với tôi, ai làm gì cũng được, trời có mắt hết. Bản thân tôi chỉ làm một việc quan trọng nhất cuộc đời mình khi gặp chị Kim Ngân là giúp chị ấy có một căn phòng để ngủ cho ấm áp, không phải nằm mưa nằm gió rét mướt thôi", nữ danh hài ngậm ngùi chia sẻ thêm.

Thuy Nga 2
Hình ảnh ca sĩ Kim Ngân xinh đẹp nhiều năm trước hiện cũng đang được cộng đồng mạng chia sẻ - Ảnh: Internet

Khi nhắc đến ca sĩ Kim Ngân, Thúy Nga có vẻ bất lực vì phải chấp nhận bản thân không làm gì được. Bởi ca sĩ Kim Ngân đã quen với cách sống lang thang suốt mấy chục năm nay. 

"Bây giờ, chị Kim Ngân đi lang thang tôi cũng phải chấp nhận, không làm gì được. Bữa giờ tôi có gặp một chị bác sĩ chữa bệnh tâm thần ở Mỹ suốt 35 năm nay. Chị ấy có những lời khuyên rất hay về bệnh tình của chị Kim Ngân. Quan trọng là cần phải có một thời gian rất dài, chứ không phải muốn mà làm ngay được. Hiện tại, chỉ riêng việc chờ giấy tờ của chị Kim Ngân cũng mất cả tháng trời rồi. Tôi cần phải có đầy đủ hồ sơ của chị ấy thì mới đưa chị ấy đi khám bệnh được. Nếu lúc đó chị Kim Ngân đồng ý chữa bệnh thì tôi sẽ quay khoảnh khắc đó cho mọi người chứ hiện tại chị ấy vẫn cứ như vậy", Thúy Nga chia sẻ. 

Nữ danh hài cho biết, cô phải chấp nhận để ca sĩ Kim Ngân đi lang thang chứ không thế ép Kim Ngân ở lại chùa được vì không thể nào ngăn cản được nữ ca sĩ. 

Nghệ sĩ Thúy Nga cũng cho biết thêm bản thân cô cũng đã từng cho một người đi theo ca sĩ Kim Ngân để phụ giúp nhưng chị ấy khó chịu và không thích nên đành thôi. 

Thuy Nga 3

Nữ danh hài Thúy Nga bật khóc chia sẻ - Ảnh: Chụp màn hình

Trong đoạn clip Thúy Nga cũng đã rất xúc động khi tâm sự với cộng đồng mạng nguyên nhân tại sao khi mà Kim Ngân gọi cô là má khi mà cô nhỏ tuổi hơn. Thúy Nga cho biết, hiện tại mọi người chỉ nên coi thôi không nên bình luận những lời khiếm nhã khi mà bản thân chính cô mới là người hiểu rõ Kim Ngân nhất hiện tại.

Thật sự điều Kim Ngân cần nhất trong thời điểm này chính là một người mẹ, nhưng tại vì mẹ ruột của chị ấy không hợp với chị ấy nên Thúy Nga phải đóng vai này. Cô cũng dẫn chứng về một chuyện của một đứa bé bị ung thư cần có ba, đến nỗi người mẹ phải thuê một người đàn ông đến nhận làm ba em ấy, cho đến lúc đứa bé nhắm mắt nó vẫn rất hạnh phúc khi bản thân nó có ba.

Ca sĩ Kim Ngân hiện tại cũng giống như vậy, chị ấy cần một người mẹ. Chính vì vậy cô mong rằng mọi người đừng chỉ trích cô vì để Kim Ngân gọi mình như vậy. 

Khán giả bất ngờ trước tấm ảnh ca sĩ Kim Ngân nhớ ra sau khi xem gần chục bức ảnh trước đó

Khán giả bất ngờ trước tấm ảnh ca sĩ Kim Ngân nhớ ra sau khi xem gần chục bức ảnh trước đó

Sau gần 20 năm sống lang thang bên Mỹ, với sự trợ giúp của danh hài Thúy Nga, ca sĩ Kim Ngân hiện tại đã có cuộc sống mới trong chùa.

Xem thêm
Từ khóa:   Danh hài Thúy Nga Ca sĩ Kim Ngân Kim Ngân hải ngoại

TIN MỚI NHẤT

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 4 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 10 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 52 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026