Khán giả bất ngờ trước tấm ảnh ca sĩ Kim Ngân nhớ ra sau khi xem gần chục bức ảnh trước đó

Sau gần 20 năm sống lang thang bên Mỹ, với sự trợ giúp của danh hài Thúy Nga, ca sĩ Kim Ngân hiện tại đã có cuộc sống mới trong chùa.

Trên kênh Youtube cá nhân của danh hài Thúy Nga đã cập nhật tình hình mới nhất của ca sĩ Kim Ngân. Được biết, sau nhiều ngày nỗ lực thuyết phục đàn chị, Thúy Nga đã đưa được Kim Ngân đến chùa và ở lại đây. Tại đây, khi gặp các sư cô, ca sĩ Kim Ngân không còn sợ sệt và rụt rè mà ngược lại rất thoải mái, vui vẻ. Cô còn đột ngột hát bài hát quen thuộc ngày nào khiến mọi người bất ngờ. Thúy Nga và sư cô trong chùa sắp xếp căn phòng cho Kim Ngân - Ảnh: Chụp màn hình Trong clip, nghệ sĩ hài Thúy Nga đưa ra 1 số tấm ảnh lúc xưa cho Kim Ngân xem nhưng nữ ca sĩ nổi tiếng ngày nào không còn nhớ. Thúy Nga liền thốt lên: "Trời ơi, Kim Ngân không biết gì hết sao? Hình này tôi mê lắm. Tôi sẽ rửa ra một tấm để treo trong phòng chị Kim Ngân. Chị Kim Ngân biết không, đây là chị hồi trẻ đó. Tôi không biết lúc này Kim Ngân bao nhiêu tuổi nhưng nhìn cưng quá, xinh quá".

Thúy Nga thử gợi lại trí nhớ của Kim Ngân qua những bức hình - Ảnh: Chụp màn hình Sau khi chuyển sang một bức ảnh khác, Kim Ngân vẫn không nhận ra mình trong ảnh. Dẫu thế, Thúy Nga vẫn kiên trì gợi nhớ lại ký ức của cô khi đưa ra một loạt ảnh tiếp theo. Cuối cùng Kim Ngân cũng đã nhận ra mình qua một tấm ảnh và nói: "Con đó má! Con thích hình này". Kim Ngân vẫn còn nhớ tấm ảnh cô chụp khi còn trẻ. Tấm ảnh cho thấy nhan sắc nóng bỏng và cực kỳ quyến rũ của nữ ca sĩ thời xuân sắc - Ảnh: Chụp màn hình Tiếp theo, khi Thúy Nga đưa ra một tấm hình chụp chung giữa Kim Ngân, cô và sư cô, Kim Ngân cũng nhận ra và chỉ tên từng người một.

Ca sĩ Kim Ngân trong chùa đã thoải mái và vui vẻ hơn, cô còn hát cho mọi người nghe - Ảnh: Chụp màn hình Danh hài Thúy Nga cho biết, trong quá trình giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân khiến con cô ở nhà nhớ mẹ. Khi cô ngủ tại chùa cùng Kim Ngân như thế này thì con của nghệ sĩ sẽ nhớ cô lắm. Thuật lại lời con nói, Thúy Nga chia sẻ: "Nó bảo: "Mẹ đi giúp cô Kim Ngân thì cho con đi theo phụ mẹ". Nó còn xem Youtube xong rồi bảo: "Mẹ ơi, sao cô Kim Ngân tội quá, con thương cô quá". Khi nghe Thúy Nga muốn về nhà thăm nhà rồi quay lại, lúc này Kim Ngân gật đầu đồng ý ngay khiến mọi người kinh ngạc thậm chí, ca sĩ còn nhắc đến giờ giấc với nữ danh hài. Ca sĩ Kim Ngân chịu đi ngủ một mình và ngủ rất ngon tại chùa - Ảnh: Chụp màn hình Thúy Nga cũng chia sẻ hiện tại cô đang cố gắng tập cho đàn chị sử dụng đồng hồ và các đồ dùng cần thiết. Đặc biệt, cô còn dạy cho Kim Ngân cách sử dụng điện thoại để tiện liên hệ khi cần. Về tình hình sức khỏe hiện tại của Kim Ngân, Thúy Nga cũng tiết lộ cô có mua thuốc bổ cho đàn chị uống nhưng Kim Ngân không chịu. Vì thế việc đi bác sĩ rất khó. Cũng từng có người đưa Kim Ngân đi bác sĩ nhưng cô ấy cũng cự tuyệt. "Nếu Kim Ngân không tự nguyện chữa thì không ai làm được hết, bản thân tôi cũng vậy. Ngoài ra, chị ấy phải có giấy tờ đầy đủ thì người ta mới cho chữa", Thúy Nga nói. Thế nhưng, hiện tại nữ danh hài cho biết, “tôi đi cả ngày với Kim Ngân, thấy chị ấy rất lành. Nếu có một người an ủi, vỗ về nữa thì chị ấy không sao hết, rất hiền luôn. Nếu cứ để chị ấy đi ngoài đường lang thang, nắng nôi, gặp người này người kia thì rất dễ nổi quạu, hay chửi sảng. Cả ngày đi với tôi chị ấy rất tỉnh táo, chỉ có buổi trưa nắng thì Kim Ngân khó chịu nhưng lên xe, đi ăn, đi uống thì bình thường”. Có thể thấy, cùng với sự kiên trì hỗ trợ và giúp đỡ hết mình của nghệ sĩ Thúy Nga thì ca sĩ Kim Ngân đã dùng ổn định cuộc sống, sức khỏe theo đó cũng có những tiến triển khả quan hơn trước kia.

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