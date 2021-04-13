Thúy Nga hé lộ cuộc sống mới của nữ ca sĩ Kim Ngân sau khi được khán giả ủng hộ cả chục ngàn đô la

Mới đây, trên kênh Youtube cá nhân, nghệ sĩ hài Thúy Nga đã xúc động khi khán giả khắp nơi giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân, cô cũng chia sẻ về tình hình hiện tại của nữ ca sĩ.

Dạo gần đây, nghệ sĩ Thúy Nga đã liên tục cập nhật thông tin về nữ ca sĩ Kim Ngân, người nghệ sĩ đã từng 'làm mưa làm gió' tại thị trường âm nhạc Việt Nam và hải ngoại những năm 80 của thế kỷ 20. Vì xót xa trước cuộc sống lang thang của đàn chị, nữ danh hài Thúy Nga đã tìm được chỗ ngủ cho bà tại một ngôi chùa. Ban đầu, Kim Ngân không chịu về ở, cô chỉ muốn nằm ngủ tại chỗ máy giặt bên đường. Phải mất một khoản thời gian đủ lâu sau đó, Thúy Nga mới kiên trì thuyết phục và đưa được đàn chị về nơi ở mới. Thậm chí nữ danh hài phải hứa sẽ về ngủ cùng thì bà mới đồng ý. Thúy Nga đưa ca sĩ Kim Ngân đến nơi ở mới - Ảnh: Cắt từ clip Thời gian vừa qua, nữ danh hài đã rất cố gắng chịu khó để giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân bên Mỹ. Trong video được đăng tải mới đây, nữ danh hài cũng rất xúc động cho biết: “Trên mạng, có nhiều người nhắn tin cho tôi, nói khi nào muốn làm răng cho Kim Ngân thì báo". Trải qua thời gian đầu vất vả, Thúy Nga cũng bồi hồi cho biết, dù thời gian đã lâu như vậy, nhưng vẫn còn rất nhiều người yêu mến giọng ca của Kim Ngân liên hệ.

Ca sĩ Kim Ngân tự sắp xếp chỗ ở cho bản thân - Ảnh: Cắt từ clip Cô nói với sư cô trong chùa một cách nghẹn ngào, rồi bật khóc: “ Cô biết không, con làm clip về chị Kim Ngân, khán giả ở khắp nơi điện thoại cho con nhiều lắm. Họ khóc luôn vì họ thương Kim Ngân lắm, nói con phải lo cho chị ấy. Khán giả ở Philippines, Đức, Pháp,... con không xin mạnh thường quân nhưng người ta cứ gửi tiền về. Bữa nào con sẽ đọc lên cho cô biết, tính ra cũng nhiều lắm, gần chục ngàn chứ không ít đâu." Sư cô trong chùa và Thúy Nga giúp đỡ Kim Ngân dọn dẹp và xắp xếp chỗ ở mới - Ảnh: Cắt từ clip Nữ danh hài cũng thông tin thêm, sắp tới nếu xin được trợ cấp của chính phủ cho người bệnh thì Kim Ngân sẽ có tiền ăn, tiền ở. Thông qua clip này thì người hâm mộ cũng được biết thêm rằng Kim Ngân rất giỏi tiếng Pháp, hơn nữa lại còn nói tiếng Pháp rất hay, lưu loát và rất chuẩn âm. Khi được sư cô hỏi học tiếng Pháp mấy năm thì nữ ca sĩ trả lời là cô đã học được 6 năm. Đến đây, ngay cả sư cô cũng bất ngờ thốt lên vì Kim Ngân tuy bệnh những vẫn có lúc còn minh mẫn: "Đúng rồi, cô ấy qua đây từ năm 13, 14 tuổi mà, nói rất đúng đó chứ".

Theo Thúy Nga, bệnh của ca sĩ Kim Ngân rất nặng vì đã 20 năm đi lang thang. Tuy nhiên, bên Mỹ người ta vẫn chữa được, chỉ cần thuyết phục được nữ ca sĩ đến bệnh viện và gặp bác sĩ thường xuyên - Ảnh: Cắt từ clip Như vậy, ở thời điểm hiện tại Kim Ngân đã chính thức có chỗ ngủ bằng sự giúp đỡ của Thúy Nga. Ngoài ra, cô còn được nữ danh hài đưa đi mua sắm quần áo mới, và mua đồ để sắp xếp chỗ ở mới. Bên cạnh đó, Thúy Nga cũng cố gắng thuyết phục và đưa ca sĩ Kim Ngân đi gặp bác sĩ để có phương hướng chữa bệnh cho đàn chị. Trong một cuộc chia sẻ với báo Thanh Niên mới đây, danh hài Thúy Nga cho biết, ca sĩ Kim Ngân (sinh năm 1963) từng là ca sĩ nổi tiếng ở hải ngoại thập niên 1980. Thời điểm đó, bà sở hữu nhan sắc xinh đẹp, giọng hát nội lực, ghi dấu ấn với khán giả bởi những ca khúc như Không, Bên nhau trong đời... Tuy nhiên sau đó, sự nghiệp xuống dốc, bà ly hôn và sống lang thang ngoài đường, trí nhớ không ổn định. Điều đó khiến Thúy Nga không khỏi xót xa: “Tôi cứ nói rằng sao mà hồng nhan bạc phận quá vậy. Các nghệ sĩ ở đây thấy chị Kim Ngân mỗi ngày, đa phần thì mọi người cho cái gì đó thôi chứ cũng không biết giúp làm sao. Tại vì chị Kim Ngân không dễ gì mà mình kêu giúp là chị ấy đồng ý đâu”. Thúy Nga cũng thông tin thêm, hiện tại, cô chưa thể tổng kết và công bố số tiền cụ thể mà mọi người gửi cho ca sĩ Kim Ngân. Nữ danh hài nói: “Mấy bữa nay tôi bận quá. Ngày nào tôi cũng quần quật với chị Kim Ngân nên không có thời gian cộng lại. Tôi thấy khán giả cũng cho chị ấy nhiều lắm, chắc cũng khoảng chục ngàn đô trở lại. Tôi chưa có con số cụ thể nên không công bố được, vì nếu nói sai người ta lại kêu mình ăn chặn".

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