Thúy Nga hé lộ cuộc sống mới của nữ ca sĩ Kim Ngân sau khi được khán giả ủng hộ cả chục ngàn đô la

Hậu trường 13/04/2021 14:07

Mới đây, trên kênh Youtube cá nhân, nghệ sĩ hài Thúy Nga đã xúc động khi khán giả khắp nơi giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân, cô cũng chia sẻ về tình hình hiện tại của nữ ca sĩ.

Dạo gần đây, nghệ sĩ Thúy Nga đã liên tục cập nhật thông tin về nữ ca sĩ Kim Ngân, người nghệ sĩ đã từng 'làm mưa làm gió' tại thị trường âm nhạc Việt Nam và hải ngoại những năm 80 của thế kỷ 20. Vì xót xa trước cuộc sống lang thang của đàn chị, nữ danh hài Thúy Nga đã tìm được chỗ ngủ cho bà tại một ngôi chùa. Ban đầu, Kim Ngân không chịu về ở, cô chỉ muốn nằm ngủ tại chỗ máy giặt bên đường. Phải mất một khoản thời gian đủ lâu sau đó, Thúy Nga mới kiên trì thuyết phục và đưa được đàn chị về nơi ở mới. Thậm chí nữ danh hài phải hứa sẽ về ngủ cùng thì bà mới đồng ý.

Kim Ngan
Thúy Nga đưa ca sĩ Kim Ngân đến nơi ở mới - Ảnh: Cắt từ clip 

Thời gian vừa qua, nữ danh hài đã rất cố gắng chịu khó để giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân bên Mỹ. Trong video được đăng tải mới đây, nữ danh hài cũng rất xúc động cho biết: “Trên mạng, có nhiều người nhắn tin cho tôi, nói khi nào muốn làm răng cho Kim Ngân thì báo". Trải qua thời gian đầu vất vả, Thúy Nga cũng bồi hồi cho biết, dù thời gian đã lâu như vậy, nhưng vẫn còn rất nhiều người yêu mến giọng ca của Kim Ngân liên hệ. 

Kim Ngan 1
Ca sĩ Kim Ngân tự sắp xếp chỗ ở cho bản thân - Ảnh: Cắt từ clip 

Cô nói với sư cô trong chùa một cách nghẹn ngào, rồi bật khóc: “ Cô biết không, con làm clip về chị Kim Ngân, khán giả ở khắp nơi điện thoại cho con nhiều lắm. Họ khóc luôn vì họ thương Kim Ngân lắm, nói con phải lo cho chị ấy. Khán giả ở Philippines, Đức, Pháp,... con không xin mạnh thường quân nhưng người ta cứ gửi tiền về. Bữa nào con sẽ đọc lên cho cô biết, tính ra cũng nhiều lắm, gần chục ngàn chứ không ít đâu." 

Kim Ngan 2
Sư cô trong chùa và Thúy Nga giúp đỡ Kim Ngân dọn dẹp và xắp xếp chỗ ở mới - Ảnh: Cắt từ clip 

Nữ danh hài cũng thông tin thêm, sắp tới nếu xin được trợ cấp của chính phủ cho người bệnh thì Kim Ngân sẽ có tiền ăn, tiền ở. Thông qua clip này thì người hâm mộ cũng được biết thêm rằng Kim Ngân rất giỏi tiếng Pháp, hơn nữa lại còn nói tiếng Pháp rất hay, lưu loát và rất chuẩn âm. Khi được sư cô hỏi học tiếng Pháp mấy năm thì nữ ca sĩ trả lời là cô đã học được 6 năm. Đến đây, ngay cả sư cô cũng bất ngờ thốt lên vì Kim Ngân tuy bệnh những vẫn có lúc còn minh mẫn: "Đúng rồi, cô ấy qua đây từ năm 13, 14 tuổi mà, nói rất đúng đó chứ". 

Kim Ngan 3
Theo Thúy Nga, bệnh của ca sĩ Kim Ngân rất nặng vì đã 20 năm đi lang thang. Tuy nhiên, bên Mỹ người ta vẫn chữa được, chỉ cần thuyết phục được nữ ca sĩ đến bệnh viện và gặp bác sĩ thường xuyên - Ảnh: Cắt từ clip 

Như vậy, ở thời điểm hiện tại Kim Ngân đã chính thức có chỗ ngủ bằng sự giúp đỡ của Thúy Nga. Ngoài ra, cô còn được nữ danh hài đưa đi mua sắm quần áo mới, và mua đồ để sắp xếp chỗ ở mới.  Bên cạnh đó, Thúy Nga cũng cố gắng thuyết phục và đưa ca sĩ Kim Ngân đi gặp bác sĩ để có phương hướng chữa bệnh cho đàn chị.  

Trong một cuộc chia sẻ với báo Thanh Niên mới đây, danh hài Thúy Nga cho biết, ca sĩ Kim Ngân (sinh năm 1963) từng là ca sĩ nổi tiếng ở hải ngoại thập niên 1980. Thời điểm đó, bà sở hữu nhan sắc xinh đẹp, giọng hát nội lực, ghi dấu ấn với khán giả bởi những ca khúc như Không, Bên nhau trong đời... Tuy nhiên sau đó, sự nghiệp xuống dốc, bà ly hôn và sống lang thang ngoài đường, trí nhớ không ổn định. Điều đó khiến Thúy Nga không khỏi xót xa: “Tôi cứ nói rằng sao mà hồng nhan bạc phận quá vậy. Các nghệ sĩ ở đây thấy chị Kim Ngân mỗi ngày, đa phần thì mọi người cho cái gì đó thôi chứ cũng không biết giúp làm sao. Tại vì chị Kim Ngân không dễ gì mà mình kêu giúp là chị ấy đồng ý đâu”. 

Thúy Nga cũng thông tin thêm, hiện tại, cô chưa thể tổng kết và công bố số tiền cụ thể mà mọi người gửi cho ca sĩ Kim Ngân. Nữ danh hài nói: “Mấy bữa nay tôi bận quá. Ngày nào tôi cũng quần quật với chị Kim Ngân nên không có thời gian cộng lại. Tôi thấy khán giả cũng cho chị ấy nhiều lắm, chắc cũng khoảng chục ngàn đô trở lại. Tôi chưa có con số cụ thể nên không công bố được, vì nếu nói sai người ta lại kêu mình ăn chặn".

Đứng cùng ba mẹ, 'gái 18' Hiền Thục cà khịa: 'Tội nghiệp quá, đẻ ra đứa con gái bị khùng'

Đứng cùng ba mẹ, 'gái 18' Hiền Thục cà khịa: 'Tội nghiệp quá, đẻ ra đứa con gái bị khùng'

Là một ca sĩ nổi tiếng với chất giọng ngọt ngào, ấm áp ấy thế mà nữ ca sĩ Hiền Thục khi ở cùng ba mẹ vẫn cứ "nhoi nhoi" như trẻ con làm ba mẹ vui lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Kim Ngân Danh hài Thúy Nga Ca sĩ Kim Ngân lang thang bên Mỹ

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 41 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 47 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 55 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 3 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026