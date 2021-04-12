Sau 6 năm ly hôn, Quách Ngọc Ngoan ‘tan đàn xẻ nghé’, Lê Phương cán mốc hạnh phúc bên chồng trẻ, con xinh

Hậu trường 12/04/2021 17:12

Đã 6 năm sau cuộc hôn nhân thất bại cùng diễn viên Quách Ngọc Ngoan, hiện tại diễn viên Lê Phương từng thủ vai trong phim "Gạo nếp gạo tẻ" đã "hạ cánh an toàn" hạnh phúc bên gia đình mới cùng người chồng trẻ hết mực yêu thương cô.

Ngày 10/4 vừa qua, Phượng Chanel đã chính thức xác nhận chia tay diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Cuộc tình của hai người kéo dài được 6 năm và có một con gái chung. Trong khi nam diễn viên quyết giữ im lặng thì Phượng Chanel lại quyết định đưa hai con gái đi du lịch biển để lấy lại tinh thần. 

Quach Ngoc Ngoan
Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan công khai hẹn hò vào năm 2015, mới đây hai người đã chính thức chia tay sau 6 năm gắn bó - Ảnh: Internet

Lúc này, người hâm mộ lại được dịp nhìn lại tình sử của Quách Ngọc Ngoan sau hai cuộc tình đáng nhớ và ồn ào của nam diễn viên. Được biết, cuộc sống hôn nhân của anh với tình cũ Lê Phương trước đó cũng chỉ kéo dài được 3 năm và hai người cũng có cậu con trai chung. Sau khi chia tay chồng cũ, nữ diễn viên Lê Phương ra đi với hai bài tay trắng và đã vô cùng chật vật về tài chính vì nam diễn viên đã không chu cấp tiền nuôi con. Lúc bấy giờ, cuộc khẩu chiến của hai người diễn ra gay gắt và khép lại khi cả hai không còn muốn nhắc đến nhau. 

Từng "lỡ dở một chuyến đò", hiện tại nữ diễn viên Lê Phương đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên người chồng kém cô 7 tuổi và hai đứa con xinh xắn. Đáng nói, người chồng hiện tại của nữ diễn viên cưng chiều, yêu thương cô hết mực.  Không những thế, anh chàng cũng là người bố tốt đối với con riêng của vợ, thương con của vợ như con ruột.

Mới đây, trong dịp kỷ niệm 5 năm ngày gặp nhau của đôi vợ chồng này, diễn viên Gạo nếp gạo tẻ đã trải lòng ngắn gọn nhưng đầy ngọt ngào trên facebook cá nhân. 

“8/04/2016 ngày đầu tiên bước lên chuyến tàu KN-290 ra đảo Trường Sa. Ngày đó đâu biết tròn 5 năm sau, em cười tươi thế này”, nữ diễn viên chia sẻ. 

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Dòng trạng thái đầy hạnh phúc của Lê Phương trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới dòng trạng thái hạnh phúc này là hình ảnh 4 người trong gia đình hạnh phúc bên nhau. Ai cũng cười nụ cười rất rạng rỡ. 

Được biết, ông xã Kiến Trung của Lê Phương không chỉ yêu thương vợ con mà còn chăm sóc vợ con rất tận tình và chu đáo. Trong thời gian ở cữ, Lê Phương cũng thường xuyên cho ông xã lên sóng với những hình ảnh chăm con rất chu đáo. Nữ diễn viên cũng từng chia sẻ: “Đu đưa bất cả ngày đêm, đu đưa cho mẹ ngủ êm cả ngày!” cùng hình ảnh chồng trẻ đang chăm con. Dòng chia sẻ này của nữ diễn viên cũng từng nhận về hàng nghìn bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ với hạnh phúc của cô nàng. 

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Ông xã Lê Phương dỗ dành con gái - Ảnh: FBNV

Về phần Kiến Trung - ông xã mẫu mực của Lê Phương cũng yêu thương con riêng của vợ không kém gì con ruột khiến cộng đồng mạng vô cùng ấm lòng. 

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Hai bố con Cà Pháo cùng chơi với nhau - Ảnh: FBNV

Được biết, ông xã Lê Phương còn dạy Cà Pháo nấu ăn, cùng con tạo bất ngờ cho mẹ, đôi lúc anh cũng sẵn sàng răn dạy khi cậu bé làm sai, mềm mỏng, cứng rắn đúng lúc. Được biết, Cà Pháo cũng từng dùng tiền tiết kiệm của cậu để mua quà sinh nhật, tạo bất ngờ cho bố dượng. Giữa hai bố con không hề có khoảng cách và vô cùng yêu thương nhau. 

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Chồng trẻ Trung Kiên tự tay cắt tóc cho Cà Pháo - Ảnh: FBNV
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Cà Pháo cũng rất yêu thương bố dượng và từng lấy tiền tiết kiệm mua quà cho ông xã Lê Phương - Ảnh: FBNV

Như vậy sau tất cả, Lê Phương hiện đang là người vợ, người mẹ hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt. Cuộc sống hiện tại của cô nàng chính là minh chứng cho việc “Ai rồi cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc” của riêng mình dù có muộn màng thế nào đi nữa.

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Từ khóa:   Diễn viên phim Gạo nếp gạo tẻ Sao Việt Lê Phương

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