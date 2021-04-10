Hoa hậu Thùy Lâm tái xuất sau thời gian dài vắng bóng, nhan sắc mặt mộc gây chú ý

Hậu trường 10/04/2021 21:41

Hoa hậu Thùy Lâm từng là niềm tự hào của người Việt Nam khi tạo nên dấu ấn trên đấu trường nhan sắc thế giới bằng việc đứng top 15 trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế 2008.

Giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa, Hoa hậu Thuỳ Lâm bất ngờ lui về hậu trường ở ẩn và kết hôn với bạn trai lâu năm, đồng thời hoàn toàn rút khỏi giới giải trí vào năm 2010. Sau khoảng thời gian vắng bóng khá lâu, mới đây nàng hậu Việt này đã có lần hiếm hoi livestream để tâm sự chuyện hôn nhân, con cái và cuộc sống hiện tại với người hâm mộ.

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Được biết đây là lần đầu tiên Thùy Lâm chính thức livestream - Ảnh: Cắt từ clip

Trong livestream của Thùy Lâm là hình ảnh cô và và gia đình đã tổ chức sinh nhật 8 tuổi cho con gái. Người đẹp bất ngờ chia sẻ: "Mấy hôm trước Thuỳ Lâm có đăng 1 bức ảnh ai ngờ được tương tác cao quá nên livestream trò chuyện cùng mọi người". Trong đoạn clip, nàng hậu đã để mặt mộc và chỉ đánh son nhẹ cho tươi tắn.

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Thùy Lâm cho biết con gái của cô tên thật là Nguyễn Thùy Anh - Ảnh: Cắt từ clip

Bên cạnh sự chú ý đến hai nhóc tỳ dễ thương của nàng hậu, người hâm mộ được dịp chiêm ngưỡng nhan sắc của bà mẹ 2 con sau bao năm. Đáng nói dù không trang điểm nhưng nàng hậu vẫn đẹp ngời ngời, phong độ và khí chất không hề thuyên giảm mà có phần còn mặn mà hơn xưa. Đến cả MC Hoàng Oanh cũng phải hào hứng bình luận khen ngợi rằng Thuỳ Lâm trẻ như thuở cô 20.

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Hình ảnh Hoa hậu Thùy Lâm mặc mộc vẫn đẹp rạng ngời - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Thuỳ Lâm cũng cho biết thêm, "Người ta bảo tôi ngày càng trẻ hơn, chắc do chăm sóc da tốt nên mọi người thấy tôi thế chứ giờ tôi chỉ là mẹ bỉm và toàn chăm sóc gia đình thôi. Còn con gái tôi, khi còn bé ai cũng nói giống bố nhưng cách đây lâu lâu tôi đăng 1 bức ảnh khác, mọi người bảo con giống mẹ nên tôi vui lắm".

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Hình ảnh hoa hậu Thùy Lâm năm nào - Ảnh: FBNV
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Nàng hậu cho biết, gia đình và cuộc sống của cô hiện tại vẫn đang rất tốt - Ảnh: FBNV

Thùy Lâm đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2008. Cô kết hôn với tiến sĩ kinh tế Anh Tuấn vào năm 2010 sau một thời gian dài tìm hiểu. Nàng hậu Thùy Lâm xinh đẹp ngày nào giờ đang có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình và 2 nhóc tỳ đáng yêu. Con đầu lòng của cặp đôi là bé trai có tên thân mật là Su (sinh năm 2010) và bé gái là Mon (sinh năm 2013).

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