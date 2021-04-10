Kinh Quốc mãi lận đận tình duyên và 2 cuộc hôn nhân 'sóng gió' ít người biết đến

Mới đây sự việc nữ đại gia Thu Trà - vợ hiện tại của diễn viên Kinh Quốc bị bắt tạm giam khiến cả showbiz bàng hoàng. Từ đó, chuyện tình cảm của anh cũng được nhiều khán giả quan tâm. Thế nhưng ít ai biết rằng trước đó anh cũng từng đổ vỡ, trước khi gắn bó với doanh nhân Thu Trà.
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Diễn viên Kinh Quốc được biết đến là một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh từ đầu những năm 2000. Tên tuổi của anh cũng gắn liền với loạt phim đình đám như: Đất phương Nam, Hướng nghiệp, Dòng đời, Ký túc xá, Bước nhảy hoàn vũ...
Bên cạnh sự nghiệp khiến nhiều người ao ước thì anh lại từng gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm.
Lần đầu tiên anh xây dựng tổ ấm là với một người phụ nữ không hoạt động trong giới giải trí. Hai người có với nhau một cậu con trai. Những tưởng gia đình đã hoàn hảo thế nhưng mối quan hệ của hai người bắt đầu xảy ra nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết. Chỉ vọn vẹn 3 năm sau khi kết hôn, cuối 2008 diễn viên âm thầm ly hôn với người bạn đời.
Kinh Quốc từng cho biết, tranh cãi giữa 2 vợ chồng xuất hiện từ 3,4 năm về trước. Và không dừng lại ở đó, mâu thuẫn chồng chéo giữa vợ cũ với gia đình anh, gia đình 2 bên đã khiến cho cặp đôi này không thể tiếp tục sống chung một mái nhà.
Sau khi hôn nhân đổ vỡ, Kinh Quốc nhận phần lỗi lớn về mình. Khi trở về cuộc sống làm bố đơn thân, anh tập trung thời gian để làm việc và chăm sóc con đầu lòng.
Mãi đến năm 2014, showbiz Việt mới râm ran tin đồn anh gắn bó với một nữ đại gia có tiếng ở Vũng Tàu. Anh trở thành cái tên được nhiều người nhắc tới khi sử dụng xe hơi, trang sức đắt đỏ. Phải hơn 2 năm sau đó, Kinh Quốc mới lần đầu thừa nhận bén duyên với doanh nhân Lâm Thị Thu Trà.
Khi chia sẻ về cuộc sống với người vợ vợ 2, anh khẳng định không "ăn bám" bạn đời vì lúc mới quen biết, Thu Trà gặp khó khăn trong chuyện làm ăn rồi sau đó mới dần dần vực dậy. Do cả hai từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, có con riêng nên dễ dàng đồng cảm và trân trọng mối quan hệ này hơn.
Hiếm khi nào Kinh Quốc cùng Thu Trà xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Chỉ thỉnh thoảng, anh đưa vợ tới dự tiệc của một vài đồng nghiệp thân thiết. Cũng khoảng 8 năm rồi anh vắng bóng trên màn ảnh phim Việt và chuyển sang làm đạo diễn, nhà sản xuất phim ngắn một cách chăm chỉ.