Kinh Quốc mãi lận đận tình duyên và 2 cuộc hôn nhân 'sóng gió' ít người biết đến

Hậu trường 10/04/2021 18:05

Mới đây sự việc nữ đại gia Thu Trà - vợ hiện tại của diễn viên Kinh Quốc bị bắt tạm giam khiến cả showbiz bàng hoàng. Từ đó, chuyện tình cảm của anh cũng được nhiều khán giả quan tâm. Thế nhưng ít ai biết rằng trước đó anh cũng từng đổ vỡ, trước khi gắn bó với doanh nhân Thu Trà.

Diễn viên Kinh Quốc được biết đến là một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh từ đầu những năm 2000. Tên tuổi của anh cũng gắn liền với loạt phim đình đám như: Đất phương Nam, Hướng nghiệp, Dòng đời, Ký túc xá, Bước nhảy hoàn vũ...

Kinh Quốc

Diễn viên Kinh Quốc là một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Việt Nam - Ảnh: FBNV

Bên cạnh sự nghiệp khiến nhiều người ao ước thì anh lại từng gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm. 

Lần đầu tiên anh xây dựng tổ ấm là với một người phụ nữ không hoạt động trong giới giải trí. Hai người có với nhau một cậu con trai. Những tưởng gia đình đã hoàn hảo thế nhưng mối quan hệ của hai người bắt đầu xảy ra nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết. Chỉ vọn vẹn 3 năm sau khi kết hôn, cuối 2008 diễn viên âm thầm ly hôn với người bạn đời. 

Kinh Quốc từng cho biết, tranh cãi giữa 2 vợ chồng xuất hiện từ 3,4 năm về trước. Và không dừng lại ở đó, mâu thuẫn chồng chéo giữa vợ cũ với gia đình anh, gia đình 2 bên đã khiến cho cặp đôi này không thể tiếp tục sống chung một mái nhà.

Sau khi hôn nhân đổ vỡ, Kinh Quốc nhận phần lỗi lớn về mình. Khi trở về cuộc sống làm bố đơn thân, anh tập trung thời gian để làm việc và chăm sóc con đầu lòng.

Kinh Quốc 1
Kinh Quốc và bà xã thứ 2 - doanh nhân Thu Trà - Ảnh: FBNV

Mãi đến năm 2014, showbiz Việt mới râm ran tin đồn anh gắn bó với một nữ đại gia có tiếng ở Vũng Tàu. Anh trở thành cái tên được nhiều người nhắc tới khi sử dụng xe hơi, trang sức đắt đỏ. Phải hơn 2 năm sau đó, Kinh Quốc mới lần đầu thừa nhận bén duyên với doanh nhân Lâm Thị Thu Trà. 

Khi chia sẻ về cuộc sống với người vợ vợ 2, anh khẳng định không "ăn bám" bạn đời vì lúc mới quen biết, Thu Trà gặp khó khăn trong chuyện làm ăn rồi sau đó mới dần dần vực dậy. Do cả hai từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, có con riêng nên dễ dàng đồng cảm và trân trọng mối quan hệ này hơn.

Kinh Quốc 2
Vài năm trở lại đây, khán giả biết đến Kinh Quốc trong vai trò của một đạo diễn - Ảnh: FBNV

Hiếm khi nào Kinh Quốc cùng Thu Trà xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Chỉ thỉnh thoảng, anh đưa vợ tới dự tiệc của một vài đồng nghiệp thân thiết. Cũng khoảng 8 năm rồi anh vắng bóng trên màn ảnh phim Việt và chuyển sang làm đạo diễn, nhà sản xuất phim ngắn một cách chăm chỉ. 

Bạn gái Tây Dianka khen thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa đẹp trai vừa thông minh

Bạn gái Tây Dianka khen thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa đẹp trai vừa thông minh

Bạn gái Tây - Dianka Zakhidova của thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa có những chia sẻ rất thẳng thắn về bản thân khi chọn Việt Nam làm nơi sinh sống và làm việc. Đặc biệt, cô gây chú ý khi nói về người yêu hiện tại là thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Xem thêm
Từ khóa:   Diễn viên Kinh Quốc Vợ diễn viên Kinh Quốc bị bắt Cuộc sống hôn nhân của diễn viên Kinh Quốc

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 19 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 35 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026