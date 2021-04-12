Đứng cùng ba mẹ, 'gái 18' Hiền Thục cà khịa: 'Tội nghiệp quá, đẻ ra đứa con gái bị khùng'

Hậu trường 12/04/2021 17:31

Là một ca sĩ nổi tiếng với chất giọng ngọt ngào, ấm áp ấy thế mà nữ ca sĩ Hiền Thục khi ở cùng ba mẹ vẫn cứ "nhoi nhoi" như trẻ con làm ba mẹ vui lòng.

Mới đây ca sĩ Hiền Thục vừa chia sẻ khoảnh khắc được ở bên cạnh ba mẹ vô cùng hạnh phúc. Dẫu là ca sĩ nổi tiếng, và đã bước vào tuổi 40 nhưng trong mắt họ cô nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bằng chứng là khi mẹ cô "muốn chụp ảnh" và đang tích cực tạo dáng thì do nhà có "đứa con gái" tưng tửng mà bị phá thế này đây. 

Hien Thuc
Hiền Thục 'tấu hài' trước mặt mẹ - Ảnh: Chụp màn hình
Hien Thuc 1
Cô quyết tâm 'phá' mẹ bất chấp - Ảnh: FBNV
Hien Thuc 2
Trước mặt mẹ mình, cô không còn hình tượng dịu dàng đằm thắm của một ca sĩ  - Ảnh: FBNV

Trang Facebook của cô nàng cũng luôn sáng đèn và cập nhật nhiều hình ảnh bên họ. Trong một bài đăng khác cùng ba mẹ, giọng ca Hồn quê cũng chia sẻ hài hước: "Tội nghiệp (ba mẹ) quá, đẻ ra đứa con gái bị khùng". Bên dưới bài đăng của cô, nhiều người tỏ ra "cảm thông". Ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng bình luận: "Khùng khôn, Khùng đẹp, Khùng tài năng, Khùng trẻ quài". Một số bình luận khác trên bài cũng khen ngợi độ "khùng" của nữ ca sĩ như: "Khùng nhưng mang niềm vui cho đời thì tuyệt vời chị ạ", "Khùng mà đẹp là có quyền nhen chị Thục", "Bao người muốn khùng kiểu Hiền Thục đó! Dễ thương quá đi thôi"...

Hien Thuc 3
Một bài đăng khác của cô vui vẻ bên ba mẹ - Ảnh: Chụp màn hình

Năm 2018 khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Hiền Thục quyết định sang Mỹ sinh sống, cô gần như lui về ở ẩn và "biến mất" khỏi tất cả các hoạt động giải trí ở Việt Nam. Thời điểm quyết định sang Mỹ định cư, ca sĩ cho biết, cô đi cùng con gái Gia Bảo. Được biết, con gái Hiền Thục sang Mỹ du học nên cô muốn theo sát con để chăm sóc. Bên cạnh đó, Hiền Thục cũng muốn thay đổi môi trường sống sau thời gian hoạt động showbiz nhiều vội vã.

Đầu năm 2020, Hiền Thục trở về Việt Nam, tham gia biểu diễn một số sự kiện và dành thời gian nghỉ ngơi, du lịch.

Nghệ sĩ Thương Tín: ‘Tôi quen có 5 người phụ nữ thôi mà họ nói tôi quen 12 người’

Nghệ sĩ Thương Tín: ‘Tôi quen có 5 người phụ nữ thôi mà họ nói tôi quen 12 người’

Mới đây, trên một video clip, nghệ sĩ Thương Tín đã chia sẻ với công chúng về một số dự định sắp tới của mình cũng như những "thị phi" mà thời gian gần đây ông phải đối mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Hiền Thục Showbiz Việt Gia đình ca sĩ Hiền Thục

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 18 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 34 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026