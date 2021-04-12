Là một ca sĩ nổi tiếng với chất giọng ngọt ngào, ấm áp ấy thế mà nữ ca sĩ Hiền Thục khi ở cùng ba mẹ vẫn cứ "nhoi nhoi" như trẻ con làm ba mẹ vui lòng.

Mới đây ca sĩ Hiền Thục vừa chia sẻ khoảnh khắc được ở bên cạnh ba mẹ vô cùng hạnh phúc. Dẫu là ca sĩ nổi tiếng, và đã bước vào tuổi 40 nhưng trong mắt họ cô nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bằng chứng là khi mẹ cô "muốn chụp ảnh" và đang tích cực tạo dáng thì do nhà có "đứa con gái" tưng tửng mà bị phá thế này đây.

Hiền Thục 'tấu hài' trước mặt mẹ - Ảnh: Chụp màn hình

Cô quyết tâm 'phá' mẹ bất chấp - Ảnh: FBNV

Trước mặt mẹ mình, cô không còn hình tượng dịu dàng đằm thắm của một ca sĩ - Ảnh: FBNV

Trang Facebook của cô nàng cũng luôn sáng đèn và cập nhật nhiều hình ảnh bên họ. Trong một bài đăng khác cùng ba mẹ, giọng ca Hồn quê cũng chia sẻ hài hước: "Tội nghiệp (ba mẹ) quá, đẻ ra đứa con gái bị khùng". Bên dưới bài đăng của cô, nhiều người tỏ ra "cảm thông". Ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng bình luận: "Khùng khôn, Khùng đẹp, Khùng tài năng, Khùng trẻ quài". Một số bình luận khác trên bài cũng khen ngợi độ "khùng" của nữ ca sĩ như: "Khùng nhưng mang niềm vui cho đời thì tuyệt vời chị ạ", "Khùng mà đẹp là có quyền nhen chị Thục", "Bao người muốn khùng kiểu Hiền Thục đó! Dễ thương quá đi thôi"...

Một bài đăng khác của cô vui vẻ bên ba mẹ - Ảnh: Chụp màn hình

Năm 2018 khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Hiền Thục quyết định sang Mỹ sinh sống, cô gần như lui về ở ẩn và "biến mất" khỏi tất cả các hoạt động giải trí ở Việt Nam. Thời điểm quyết định sang Mỹ định cư, ca sĩ cho biết, cô đi cùng con gái Gia Bảo. Được biết, con gái Hiền Thục sang Mỹ du học nên cô muốn theo sát con để chăm sóc. Bên cạnh đó, Hiền Thục cũng muốn thay đổi môi trường sống sau thời gian hoạt động showbiz nhiều vội vã.

Đầu năm 2020, Hiền Thục trở về Việt Nam, tham gia biểu diễn một số sự kiện và dành thời gian nghỉ ngơi, du lịch.

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