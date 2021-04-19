Ca sĩ Kim Ngân 'lúc tỉnh, lúc không bình thường', bất ngờ bỏ chùa 'mất tích'

Hậu trường 19/04/2021 18:08

Sau khi vào chùa được ít ngày, nữ ca sĩ Kim Ngân lại đột ngột bỏ đi lang thang trên phố khiến nhiều người lo lắng.

Sau thời gian dài lang thang tại Mỹ, nữ ca sĩ Kim Ngân được Thúy Nga giúp đỡ vào sống tại một ngôi chùa. Tuy nhiên, mới đây, "giọng ca hải ngoại" một thời lại bất ngờ bỏ đi khiến sư cô lo lắng. Trong clip mới chia sẻ trên YouTube, Thúy Nga chia sẻ: "Sư cô vô cùng lo lắng nhưng tôi vẫn bình tĩnh vì đã quá quen với những chuyện như thế này. Nhiều khi chị ấy hẹn tôi là buổi sáng đến đón nhưng khi tôi đến nơi lại không thấy chị ấy đâu. Do đó tôi và sư cô phải đi tìm chị ấy”.

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Thúy Nga luôn theo sát để hỗ trợ, giúp đỡ Kim Ngân và ghi lại cuộc sống của cô gửi đến người hâm mộ - Ảnh: Cắt từ clip 

Sau một lúc tìm kiếm, sư cô và Thúy Nga phát hiện Kim Ngân đang ngồi ăn ở vỉa hè. Sau đó Thúy Nga đưa Kim Ngân đi gặp vị mạnh thường quân mà theo chia sẻ trước đó của nữ danh hài thì đây là một người hâm mộ và rất thương Kim Ngân. Người này đã lặn lội từ Chicago đến để thăm nữ ca sĩ.

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Kim Ngân tiếp tục bỏ đi lang thang, ngồi ăn trên vỉa hè - Ảnh: Cắt từ clip

Dù nhận thấy vị mạnh thường quân này rất có lòng nhưng Thúy Nga vẫn lo sợ Kim Ngân sẽ không chịu gặp người lạ, đặc biệt là đàn ông. Tuy nhiên điều bất ngờ là lần đầu tiên nữ ca sĩ chịu ngồi ăn trưa cùng với một người đàn ông lạ mà không hề tỏ thái độ hay la lối om sòm. Điều này không chỉ khiến cho Thúy Nga bất ngờ mà còn làm cho vị mạnh thường quân vô cùng ngỡ ngàng bởi anh cho biết cách đây 3 năm từng gặp Kim Ngân nhưng không có cách nào tiếp xúc được. Xuất hiện trong các clip trước của Thúy Nga, Kim Ngân cũng luôn tỏ ra sợ hãi khi thấy đàn ông thậm chí còn la lối. Theo mẹ của Kim Ngân, có thể trong quãng thời gian sống lang thang, Kim Ngân có thể phải đối diện với một cú sốc lớn không loại trừ khả năng bị kẻ xấu hãm hiếp.

Trong cuộc gặp gỡ giữa Kim Ngân và vị mạnh thường quân mới đây, nữ ca sĩ bình tĩnh ngồi ăn cơm và thỉnh thoảng còn trò chuyện với Thúy Nga, dù câu chữ không rõ nghĩa. 

Theo những chia sẻ của Thúy Nga, tình trạng hiện tại của Kim Ngân có khá hơn chút đỉnh, vì nữ ca sĩ trước đó còn đồng ý vào chùa ở và còn phụ giúp các sư cô nấu ăn trong chùa. "Tình trạng hiện tại của Kim Ngân là chỉ có tôi với chị ấy. Nếu có người thứ ba đi cùng thì chị ấy sẽ lảng tránh và không thích. Vì thế, có nhiều khán giả đề nghị được đi theo phụ nhưng tôi không dám cho ai theo. Khi tôi đưa Kim Ngân về chùa, nhiều khán giả muốn đến thăm chị ấy nhưng tôi không dám cho. Tôi sợ chị ấy thấy nhiều người đến làm phiền sẽ trốn luôn thì rất nguy hiểm. Trước giờ không ai dám quát Kim Ngân nhưng tôi quát là chị ấy im luôn" - Thúy Nga nói.

Trong thời gian tới, nữ danh hài vẫn sẽ tiếp tục theo để chăm sóc và lo lắng cho Kim Ngân. Cô còn có kế hoạch sẽ đưa Kim Ngân qua Florida làm răng rồi đưa đi chơi cho tinh thần thoải mái hơn. Vì theo Thúy Nga thì bệnh của Kim Ngân chưa hẳn chữa bằng thuốc đã khỏi mà cần có một người bên cạnh 24/24.

Khán giả bất ngờ trước tấm ảnh ca sĩ Kim Ngân nhớ ra sau khi xem gần chục bức ảnh trước đó

Khán giả bất ngờ trước tấm ảnh ca sĩ Kim Ngân nhớ ra sau khi xem gần chục bức ảnh trước đó

Sau gần 20 năm sống lang thang bên Mỹ, với sự trợ giúp của danh hài Thúy Nga, ca sĩ Kim Ngân hiện tại đã có cuộc sống mới trong chùa.

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