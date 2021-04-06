Ca sĩ Kim Ngân ‘hóa điên’ vì từng bị cưỡng hiếp, đẻ ngoài đường, người ta lấy mất con trai

Hậu trường 06/04/2021 17:02

Việc từng bị cưỡng hiếp khi đi lang thang ngoài đường đã trở thành cú sốc lớn đối với Kim Ngân. Sau sự cố ấy, nữ ca sĩ gặp chấn động về tâm lý, chỉ cần thấy đàn ông lại gần là cô “xù lông lên chửi”.

Kim Ngân từng là một ca sĩ rất nổi tiếng, đắt show tại hải ngoại vào thập niên 80. Với vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng cùng phong cách trình diễn bốc lửa, cô đã khiến không ít người si mê. Tuy nhiên, thời gian lao vào nghiện ngập cùng với sang chấn tâm lý đã khiến nữ ca sĩ dường như “hóa điên”, sự nghiệp cũng vì thế tuột dốc không phanh.

Hiện tại, Kim Ngân không nhà cửa, chỉ đi lang thang khắp nơi và sống nhờ vào tình thương của anh em đồng nghiệp, ai cho gì ăn nấy. Nhìn hoàn cảnh của nữ ca sĩ đình đám một thời, người hâm mộ không khỏi xót xa.

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 Nhan sắc nóng bỏng của Kim Ngân một thời - Ảnh: Internet

Vừa qua, danh hài Thúy Nga đã livestream cuộc gọi của cô với dì của Kim Ngân tại Việt Nam. Người dì này đã hé lộ nhiều tình tiết vô cùng đau xót về lí do Kim Ngân “hóa điên” như hiện tại.

Theo đó, Kim Ngân bỏ nhà đi lang thang vì phải chịu cú sốc li dị chồng và hai con gái đi theo bố. Dì Kim Ngân cho biết mẹ của nữ ca sĩ sinh cô khi chỉ mới 15,16 tuổi. Người mẹ ấy có đến 3,4 đời chồng. Được biết, người đàn ông cuối cùng của bà là một người Mỹ gốc Hong Kong.

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 Kim Ngân trước kia và hiện tại - Ảnh: Internet

“Kim Ngân trước đây xinh lắm, có cả chồng và hai đứa con. Chồng của nó giới nghệ sĩ bên hải ngoại đều biết hết, tên là Bách.

Nhưng vì Kim Ngân khó tính quá nên vợ chồng nó li dị. Sau khi li dị chồng, một mình nó phải nuôi hai đứa con gái. Không biết vì sao mà hai đứa con gái bỏ Kim Ngân về ở với ba chúng. Tôi nghĩ, vì cú sốc này nên Kim Ngân nó buồn quá hóa bệnh”, người dì cho biết thêm.

Đặc biệt, khi đi lang thang, Kim Ngân đã trải qua nhiều cú sốc khác dẫn đến hóa điên. Trong đó, cú sốc lớn nhất là bị hãm hiếp và lấy mất con. Cũng theo lời kể của người dì, ca sĩ Kim Ngân đã từng bị cưỡng hiếp, sinh ra một bé trai. Tuy nhiên, đứa con này đã bị người lấy mất rồi.

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 Người dì Kim Ngân chia sẻ vì từng bị cưỡng hiếp và lấy mất con trai, nữ ca sĩ đã 'hóa điên' như bây giờ - Ảnh: Internet

“Chính việc đó khiến Kim Ngân bị chấn động tâm lý. Bây giờ nó rất sợ đàn ông, bình thường rất hiền lành nhưng chỉ cần có người đàn ông nào lại gần là xù lông lên chửi”, dì Kim Ngân chia sẻ với Thúy Nga.

Được biết trước kia, Kim Ngân từng theo học nha khoa nhưng vì quá nhiều cú sốc ập đến nên nữ ca sĩ mới thành ra như bây giờ. Theo đó, thông qua cuộc gọi cùng Thúy Nga, người dì cũng mong nữ danh hài sẽ giúp gia đình đưa Kim Ngân vào chùa để tâm an lành. “Thúy Nga có cái duyên với Kim Ngân nên mong Thúy Nga giúp đỡ nó", người dì bày tỏ nỗi lòng.

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