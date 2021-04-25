Kim Ngân từ chối ở chùa, Thúy Nga giúp tìm thuê nhà nhưng bị chủ nhà từ chối vì 'sợ'

Hậu trường 25/04/2021 07:25

Người hâm mộ thất vọng trước thông báo của Thuý Nga vì chủ nhà từ chối không dám cho Kim Ngân thuê nhà vì sợ.

Mới đây, danh hài Thuý Nga đăng tải một đoạn video mới trên kênh Youtube của mình, chia sẻ hành trình đi tìm thuê phòng mới cho ca sĩ Kim Ngân ở khu Bolsa nhưng gặp nhiều vấn đề “Tưởng vui nhưng hoá ra chuyện buồn”.

Trước đó, Thuý Nga đã lo cho Kim Ngân được một chỗ ngủ mới tại một ngôi chùa của người Việt tại Mỹ. Tại đây, Kim Ngân cũng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của sư cô, nhưng chỉ vài ba hôm Kim Ngân tiếp tục bỏ đi lang thang và ngủ chỗ cũ trước đây của mình tại công viên.

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Thuý Nga tìm gặp Kim Ngân từ sáng sớm để cùng đi xem nhà mới - Ảnh: Cắt từ clip

Khi được Thuý Nga hỏi lý do tại sao Kim Ngân không ngủ trong chùa, Kim Ngân cho biết bản thân gặp ảo giác, cho rằng sư cô đuổi mình nên không muốn ở nữa. Mặc dù Thuý Nga và sư cô đã cố gắng thuyết phục nhưng Kim Ngân vẫn kiên quyết từ chối.

Vì thế, Thuý Nga lại phải tiếp tục tìm thuê chỗ ở mới cho Thuý Ngân, danh hài quyết tâm không để Kim Ngân phải ngủ ngoài đường. Sau nhiều vất vả, cuối cùng Thuý Nga đã tìm được một căn phòng tương đối phù hợp có lối đi riêng và toilet riêng ở gần phố Bolsa rất tiện cho Kim Ngân đi lại.

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Ca sĩ Kim Ngân háo hức khi nghe Thuý Nga thông báo cùng đi xem nhà mới - Ảnh: Cắt từ clip

Ban đầu chủ nhà cũng thông cảm cho hoàn cảnh của Kim Ngân, thậm chí đã giao cho Thuý Nga chìa khoá nhà riêng. Nhận được tin này, Kim Ngân vui vẻ ra mặt, háo hức cùng Thuý Nga đi xem nhà và bàn đủ chuyện trên đường đi.

Tuy nhiên, bất ngờ Thuý Nga nhận được cuộc gọi từ chủ nhà đổi ý không cho Kim Ngân thuê nhà vì sợ. Thuý Nga cho biết cô rất buồn vì chuyện này, cũng may lúc nghe điện thoại cô kịp thời tắt loa ngoài để Kim Ngân không nghe thấy.

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Thuý Nga nhận được cuộc gọi từ chủ nhà thông báo đổi ý - Ảnh: Cắt từ clip

Thuý Nga đến tận nơi nhưng đành ngồi trước cửa nhà, để Kim Ngân trên xe còn mình gọi điện thoại tiếp tục năn nỉ chủ nhà:

"Chị ơi, em muốn nói chị nghe là ban ngày chị Kim Ngân luôn ra ngoài, không bao giờ ở nhà, đến tối mới về ngủ và ngủ rất bình yên, không la hét hay làm gì cả. Em cũng có người lo đưa đón Kim Ngân đàng hoàng và bản thân em cũng lo cho Kim Ngân nên chị đừng lo chuyện Kim Ngân quậy phá".

Đáp lại lời Thuý Nga, chủ nhà kiên quyết từ chối thẳng: “Thôi thôi, tôi suy nghĩ rồi. Bây giờ tôi là đàn bà, đi làm cả ngày, đến 10 giờ tối mới về nên cô thông cảm kiếm chỗ khác cho Kim Ngân ở".

Vì biết trường hợp củ Kim Ngân hơi đặc biệt, nên Thuý Nga vẫn cố tiếp tục thuyết phục thêm bằng cách trả thêm tiền nhà: “Chị ơi, em biết vấn đề Kim Ngân hơi khó nên cũng trả thêm tiền nhà cho chị. Tiền nhà là 600 đô thì em trả thêm cho chị. Em thấy chỗ nhà quá hợp với Kim Ngân vì ngay phố Bolsa, tiện cho Kim Ngân đi lại. Chị cứ cho em giúp thử Kim Ngân một thời gian ngắn coi thế nào được không ạ?".

Dù Thuý Nga đã cố năn nỉ hết lời, nhưng chủ nhà vẫn thẳng thừng từ chối: “Không được đâu, mong Thúy Nga thông cảm cho mình. Tôi không thể cho Kim Ngân thuê được”.

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Danh hài Thuý Nga ngồi trước nhà thuê mới thuyết phục chủ nhà nhưng không thành công - Ảnh: Cắt từ clip

 Nghe xong đáp án này khiến gương mặt Thuý Nga lộ rõ sự thất vọng vì chờ mong rất nhiều, sau khi cúp máy, cô buồn phiền chia sẻ: “Tôi đang buồn lắm, sáng nay cứ tưởng có tin vui mà giờ lại thành tin buồn. Tôi đang không biết nói với Kim Ngân thế nào đây. Kim Ngân cứ tưởng được dắt tới xem phòng đấy, còn đòi xuống xem mà tôi không dám cho xuống, phải ra đây ngồi nói chuyện riêng. Lúc nãy chị chủ nhà gọi điện thông báo không cho mướn phòng nữa khiến tôi hết hồn”.

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Mặc dù trước đó chủ nhà đã giao cho Thuý Nga chìa khoá nhà nhưng lại bất ngờ thay đổi quyết định vì sợ Kim Ngân - Ảnh: Cắt từ clip
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Thuý Nga lộ rõ sự thất vọng khi bị từ chối, danh hài chia sẻ đành phải nói dối Kim Ngân chủ nhà bận và hẹn gặp ngày khác - Ảnh: Cắt từ clip
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Ca sĩ Kim Ngân hào hứng nhìn ra bên ngoài chọn nhà khiến người xem không khỏi xót xa - Ảnh: Cắt từ clip

Khi quay lại xe, Thuý Nga đành phải tìm cách nói dối Kim Ngân vì chủ nhà bận nên hôm nay không thể xem nhà và tỏ ý muốn sẽ thuê khách sạn cho Kim Ngân ở tạm vài ngày. Về phía mình, Kim Ngân vẫn tỏ ra háo hức nhìn về khu nhà mới để lựa chọn căn nhà đẹp. Để an ủi Kim Ngân, Thuý Nga đành chuyển sang chủ đề khác bằng cách cố gắng liên hệ với phòng thu đặt lịch hẹn cho Kim Ngân thu âm bài hát vào buổi chiều.

Sau khi xem đoạn clip, rất nhiều khán giả hy vọng Kim Ngân sẽ chấp nhận quay lại chùa để ở và không quên cảm ơn lòng tốt của sư cô cùng sự tận tâm của Thuý Nga.

Giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân, Thúy Nga bật khóc: 'Tôi thành công một chút là kẻ ganh người ghét'

Giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân, Thúy Nga bật khóc: 'Tôi thành công một chút là kẻ ganh người ghét'

Những ngày qua kênh YouTube của danh hài Thúy Nga luôn cập nhật những hình ảnh chi tiết nhất trong quá trình cô giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân. Tuy nhiên, những tâm sự gần đây nhất của danh hài khiến nhiều người bùi ngùi khi nhìn thấy cô phải bật khóc vì bị nhiều người chê bai.

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