Cách đây không lâu, Thúy Nga từng gây chú ý khi có những chia sẻ đầy ẩn ý về một người có nhân cách không tốt trên trang cá nhân của mình. Ngay lập tức, cư dân mạng liền suy đoán rằng nữ nghệ sĩ đang ám chỉ đến “đàn anh” Hoài Linh của mình bởi nam danh hài đang vướng vào tranh cãi xoay quanh tiền từ thiện 14 tỷ đồng. Cụ thể, nguyên văn đoạn chia sẻ của Thúy Nga như sau: “Tiền mà rách thì dán đúng cách nó còn vẫn giữ nguyên giá trị. Nhưng một khi nhân cách thối tha có xịt dầu thơm vẫn cảm thấy nặng mùi. Chính xác không cả nhà".

Bài đăng trước đó của Thúy Nga được cho là ‘đá xéo’ NS Hoài Linh về vấn đề tiền từ thiện - Ảnh: Facebook nhân vật

Tuy nhiên, vào ngày hôm nay (ngày 10/6), Thúy Nga đã ngay lập tức chia sẻ trên trang cá nhân của mình một dòng trạng thái dài chia sẻ về việc bản thân không hề có ý định mỉa mai bất kỳ ai cả. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng cho biết vì dạo gần đây thường xuyên cảm thấy chán nản, hay khóc nên mới đăng những lời lẽ linh tinh trên mạng xã hội.