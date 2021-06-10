Thúy Nga tức giận trước nghi vấn 'đá xéo' nhân cách Hoài Linh: 'Tiểu nhân đang bao vây hãm hại em mỗi ngày'

Hậu trường 10/06/2021 16:40

Trước những thông tin được cho là ‘cạnh khóe’ đàn anh Hoài Linh, mới đây, Thúy Nga đã nhanh chóng đính chính lại toàn bộ thông tin.

Cách đây không lâu, Thúy Nga từng gây chú ý khi có những chia sẻ đầy ẩn ý về một người có nhân cách không tốt trên trang cá nhân của mình. Ngay lập tức, cư dân mạng liền suy đoán rằng nữ nghệ sĩ đang ám chỉ đến “đàn anh” Hoài Linh của mình bởi nam danh hài đang vướng vào tranh cãi xoay quanh tiền từ thiện 14 tỷ đồng. Cụ thể, nguyên văn đoạn chia sẻ của Thúy Nga như sau: “Tiền mà rách thì dán đúng cách nó còn vẫn giữ nguyên giá trị. Nhưng một khi nhân cách thối tha có xịt dầu thơm vẫn cảm thấy nặng mùi. Chính xác không cả nhà".

Thúy Nga tức giận trước nghi vấn 'đá xéo' nhân cách Hoài Linh: 'Tiểu nhân đang bao vây hãm hại em mỗi ngày' - Ảnh 1
 Bài đăng trước đó của Thúy Nga được cho là ‘đá xéo’ NS Hoài Linh về vấn đề tiền từ thiện - Ảnh: Facebook nhân vật

Tuy nhiên, vào ngày hôm nay (ngày 10/6), Thúy Nga đã ngay lập tức chia sẻ trên trang cá nhân của mình một dòng trạng thái dài chia sẻ về việc bản thân không hề có ý định mỉa mai bất kỳ ai cả. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng cho biết vì dạo gần đây thường xuyên cảm thấy chán nản, hay khóc nên mới đăng những lời lẽ linh tinh trên mạng xã hội. 

Thúy Nga tức giận trước nghi vấn 'đá xéo' nhân cách Hoài Linh: 'Tiểu nhân đang bao vây hãm hại em mỗi ngày' - Ảnh 2

Nữ nghệ sĩ đính chính bản thân không hề có ý định ‘mỉa mai’ bất cứ một ai - Ảnh: Facebook nhân vật

Thúy Nga tức giận trước nghi vấn 'đá xéo' nhân cách Hoài Linh: 'Tiểu nhân đang bao vây hãm hại em mỗi ngày' - Ảnh 3
 Thúy Nga và Hoài Linh có mối quan hệ thân thiết ngoài đời - Ảnh: Internet

Sau khi bài đăng được chia sẻ, ngay dưới phần bình luận có rất nhiều khán giả khuyên nhủ Thúy Nga cần cẩn trọng hơn trong những phát ngôn của mình, bởi showbiz đang trong giai đoạn nhạy cảm, bất kỳ động thái nào của giới nghệ sĩ cũng khiến cư dân mạng chú ý nên rất dễ xảy ra nhiều hiểu lầm không mong muốn.

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Từ khóa:   NS Hoài Linh NS Thúy Nga Thúy Nga - Hoài Linh

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