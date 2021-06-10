Vụ lùm xùm của NS Hoài Linh về chuyện từ thiện những ngày qua vẫn đang là đề tài nóng nhất trên MXH. Nam danh hài vừa đăng tải một đoạn clip khá dài trong đó chia sẻ nhiều vấn đề về từ thiện, sao kê giấy tờ và có nhắc đến đám tang của NS Chí Tài. Có thể thấy, thời gian nhận được tin NS Chí Tài qua đời danh hài đã rất sốc và đau buồn. Anh cũng thể hiện nhiều tình cảm của mình dành cho người bạn diễn suốt mấy chục năm qua tại hải ngoại bỗng chốc bỏ anh ra đi quá nhanh.

Cụ thể, trong clip nhắc đến cố NS Chí Tài, Hoài Linh đã cố gắng không khóc nhưng khán giả vẫn thấy anh rất xúc động chia sẻ: "Đến ngày mùng 9 nghệ sĩ Chí Tài, bạn diễn của Linh qua đời. Kính thưa quý vị, Linh rất là sốc, tinh thần dường như suy sụp vì ảnh còn đang rất mạnh khoẻ. Ảnh lúc nào cũng nói em ơi giữ sức khoẻ nha, cuối cùng ảnh ra đi trước Linh. Khi anh Tài mất, đó là cú sốc quá lớn, vì tình cảm diễn chung 20 năm, còn tình cảm anh em như gia đình nữa. Thời điểm đó Linh suy sụp hoàn toàn, nhưng vẫn phải cố gắng gượng dậy để tổ chức tang lễ cho anh Tài. Tất cả mọi người anh chị em nghệ sĩ đã cùng Linh tổ chức hậu sự cho anh ở Việt Nam”.