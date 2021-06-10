Hoài Linh kể về cố NS Chí Tài, hé lộ tình tiết gây chú ý ‘ai bị bệnh này đều kiêng đến đám tang người chết’

Sao Việt 10/06/2021 10:31

Trong clip gần 50 phút chia sẻ về việc chậm giải ngân tiền từ thiện miền Trung, NS Hoài Linh có nhắc đến chi tiết đám tang NS Chí Tài khiến khán giả xúc động.

Vụ lùm xùm của NS Hoài Linh về chuyện từ thiện những ngày qua vẫn đang là đề tài nóng nhất trên MXH. Nam danh hài vừa đăng tải một đoạn clip khá dài trong đó chia sẻ nhiều vấn đề về từ thiện, sao kê giấy tờ và có nhắc đến đám tang của NS Chí Tài. Có thể thấy, thời gian nhận được tin NS Chí Tài qua đời danh hài đã rất sốc và đau buồn. Anh cũng thể hiện nhiều tình cảm của mình dành cho người bạn diễn suốt mấy chục năm qua tại hải ngoại bỗng chốc bỏ anh ra đi quá nhanh.

Cụ thể, trong clip nhắc đến cố NS Chí Tài, Hoài Linh đã cố gắng không khóc nhưng khán giả vẫn thấy anh rất xúc động chia sẻ: "Đến ngày mùng 9 nghệ sĩ Chí Tài, bạn diễn của Linh qua đời. Kính thưa quý vị, Linh rất là sốc, tinh thần dường như suy sụp vì ảnh còn đang rất mạnh khoẻ. Ảnh lúc nào cũng nói em ơi giữ sức khoẻ nha, cuối cùng ảnh ra đi trước Linh. Khi anh Tài mất, đó là cú sốc quá lớn, vì tình cảm diễn chung 20 năm, còn tình cảm anh em như gia đình nữa. Thời điểm đó Linh suy sụp hoàn toàn, nhưng vẫn phải cố gắng gượng dậy để tổ chức tang lễ cho anh Tài. Tất cả mọi người anh chị em nghệ sĩ đã cùng Linh tổ chức hậu sự cho anh ở Việt Nam”.

Hoai Linh 1
NS Hoài Linh chia sẻ sau khi NS Chí Tài qua đời anh rất suy sụp - Ảnh: Internet

Hai nghệ sĩ từng gắn bó với rất nhiều vai diễn để đời trên sân khấu cho nên khi NS Chí tài đột ngột qua đời vì đột quỵ không chỉ riêng Hoài Linh mà cả giới showbiz đều bàng hoàng.

“Lúc đó bác sĩ khuyến cáo Linh đừng đến những nơi đám tang, nhưng lúc đó không đến không được quý vị. Tình cảm của anh em đưa anh về một đoạn cuối như thế mà Linh không đến với ảnh, không lao vào công việc với mọi người như thế thì Linh không phải là mình nữa", Hoài Linh xúc động cho biết thêm khi nhắc về người bạn diễn một thời của mình.

Hoai Linh 2

Hoai Linh 3
Hoài Linh và Chí Tài là đôi bạn diễn ăn ý từ hải ngoại đến sân khấu trong nước - Ảnh: Internet

Ngoài đau buồn khi NS Chí Tài qua đời, không lâu sau đó người dì thân thiết của nam danh hài cũng vĩnh viễn ra đi khiến anh càng thêm ảnh hưởng về tinh thần. Những dòng tâm sự của anh trên clip gây xúc động cho nhiều khán giả, làm họ nhớ lại hình ảnh của nghệ sĩ Chí Tài lúc sinh thời.

Vợ cố NS Chí Tài bất ngờ gọi tên NS Hoài Linh trước lùm xùm từ thiện kèm lời nhắn xúc động tới người chồng quá cố

Vợ cố NS Chí Tài bất ngờ gọi tên NS Hoài Linh trước lùm xùm từ thiện kèm lời nhắn xúc động tới người chồng quá cố

Sau anh trai ruột cố NS Chí Tài, ca sĩ Phương Loan cũng chính thức có động thái nhằm bảo vệ NS Hoài Linh trước lùm xùm từ thiện.

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ sĩ Hoài Linh làm từ thiện Hoài Linh đám tang Chí Tài Hoài Linh biển thủ tiền từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 28 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 4 giờ 47 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 5 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"