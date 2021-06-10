Nóng: Đại diện NS Hoài Linh phản hồi nghi vấn nam nghệ sĩ đi đổ bánh xèo trong ngày mổ tuyến giáp

Sau khoảng thời gian đối mặt với những lùm xùm về nghi vấn “ôm” 14 tỷ đồng của bà con miền Trung trong 6 tháng, nghệ sĩ Hoài Linh sau đó đã đăng clip kéo dài 46 phút để giải thích tất cả mọi việc. Tuy nhiên, mọi việc dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi những ngày qua, mạng xã hội đang truyền tay nhau hình ảnh được cho là NS Hoài Linh đang đi đổ bánh xèo. Điều đáng nói là hình ảnh đăng tải này lại trùng khớp với ngày mà nam nghệ sĩ đang phải mổ u tuyến giáp.

Hình ảnh được cho là NS Hoài Linh đã 'phân thân' đi đổ bánh xèo trong ngày mổ tuyến giáp - Ảnh: Internet

Trước những thông tin này, phía NS Hoài Linh cũng đã nhanh chóng có những phản hồi. Theo đó, đại diện của nam nghệ sĩ đã có những đính chính như sau: “Chúng tôi nhấn mạnh rằng trong video gốc (video 46 phút NS Hoài Linh trần tình - PV), NS Hoài Linh không chính thức đưa ra thông tin nào về ngày phẫu thuật của mình. Cho đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là thông tin không được công bố và bất cứ hành vi khẳng định nào đến từ không chính thức đều hoàn toàn sai căn cứ” - trích thông tin từ Tri Thức Trẻ.