Nóng: Đại diện NS Hoài Linh phản hồi nghi vấn nam nghệ sĩ đi đổ bánh xèo trong ngày mổ tuyến giáp

Hậu trường 10/06/2021 12:17

Phía nghệ sĩ Hoài Linh đã chính thức lên tiếng về nghi vấn ‘phân thân’ đi đổ bánh xèo trong ngày nam nghệ sĩ mổ tuyến giáp.

Sau khoảng thời gian đối mặt với những lùm xùm về nghi vấn “ôm” 14 tỷ đồng của bà con miền Trung trong 6 tháng, nghệ sĩ Hoài Linh sau đó đã đăng clip kéo dài 46 phút để giải thích tất cả mọi việc. Tuy nhiên, mọi việc dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi những ngày qua, mạng xã hội đang truyền tay nhau hình ảnh được cho là NS Hoài Linh đang đi đổ bánh xèo. Điều đáng nói là hình ảnh đăng tải này lại trùng khớp với ngày mà nam nghệ sĩ đang phải mổ u tuyến giáp.

Nóng: Đại diện NS Hoài Linh phản hồi nghi vấn nam nghệ sĩ đi đổ bánh xèo trong ngày mổ tuyến giáp - Ảnh 1
 Hình ảnh được cho là NS Hoài Linh đã 'phân thân' đi đổ bánh xèo trong ngày mổ tuyến giáp - Ảnh: Internet

Trước những thông tin này, phía NS Hoài Linh cũng đã nhanh chóng có những phản hồi. Theo đó, đại diện của nam nghệ sĩ đã có những đính chính như sau: “Chúng tôi nhấn mạnh rằng trong video gốc (video 46 phút NS Hoài Linh trần tình - PV), NS Hoài Linh không chính thức đưa ra thông tin nào về ngày phẫu thuật của mình. Cho đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là thông tin không được công bố và bất cứ hành vi khẳng định nào đến từ không chính thức đều hoàn toàn sai căn cứ” - trích thông tin từ Tri Thức Trẻ.

Nóng: Đại diện NS Hoài Linh phản hồi nghi vấn nam nghệ sĩ đi đổ bánh xèo trong ngày mổ tuyến giáp - Ảnh 2

Phía đại diện NS Hoài Linh khẳng định nam nghệ sĩ không chính thức đưa ra thông tin nào về ngày phẫu thuật của mình - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, người đại diện này cũng cho biết những thông tin mà cư dân mạng đang lan truyền hiện nay đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh của NS Hoài Linh trong mắt công chúng.

Cách đó không lâu, trong đoạn video dài 46 phút, NS Hoài Linh cũng đã xác nhận mình đang bị mắc u tuyến giáp: “Thưa quý vị, ngày 20/10 là ngày mà tôi kêu gọi ủng hộ lũ lụt miền Trung thì quý vị biết là thời điểm trước đó có rất nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân đổ về miền Trung cho nên trong status của tôi, tôi cũng ghi rõ là tình tiết như thế rồi. Thì thưa quý vị, lúc đó tôi đang xạ trị lần đầu tiên vào ngày 19/10. Ngày 20 tôi về nhà và cách ly. Trong lịch trình cách ly của tôi về xạ trị là 15 ngày, tôi nằm trong phòng suốt. Khi nào không có ai thì đi ra vì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe mọi người".

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