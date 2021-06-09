Người trong ngành ‘vạch mặt’ Hoài Linh, ẩn ý kẻ 'một tay đẩy thuyền' hại Hoài Linh: 'Kẻ gần ta là kẻ hại ta mà'

Không những chỉ thích đàn anh, nam ca sĩ còn tuyên bố bỏ nghề hát vì thấy xấu hổ bởi những thị phi trong nghề. Anh cũng lên tiếng mỉa mai những đồng nghiệp từng gần gũi với NS Hoài Linh. Trong livestream mới đây anh khiến dư luận xôn xao khi chia sẻ nhiều chuyện “thâm cung bí sử”.

Những ngày qua, lùm xùm chuyện từ thiện của NS Hoài Linh luôn khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Tuy nhiên showbiz lại bắt đầu phân chia phe phái, một bộ phận "yên lặng như không có chuyện gì xảy ra, một bộ phận lên tiếng ủng hộ nam danh hài hết lòng, và còn có một số nghệ sĩ tỏ ra soi xét và phản ứng. Một gương mặt cũng góp phần gây “sóng gió” khi lên tiếng phê phán Hoài Linh đó là ca sĩ Trịnh Tuấn Vỹ.

Anh cũng huyên thuyên về chuyện Hoài Linh và khuyên khán giả nên để pháp luật giải quyết thay vì cứ ngồi hóng chuyện rồi đưa ra nhiều luồng ý kiến gây ảnh hưởng đến đời tư nghệ sĩ.

Anh cũng không ngại khi công khai quá khứ ăn chơi của bản thân: “Cờ bạc là bác thằng bần, nhiều người Việt qua Las Vegas kiếm sống bằng cờ bạc. Hồi đó tôi cũng cá độ đá banh này nọ, nhưng cái gì đã qua rồi thì thôi”.

Anh chia sẻ thêm: “Về sự việc của anh Hoài Linh thời gian qua, tôi thấy tùy theo mọi người. Ai nghĩ đúng thì đúng, ai nghĩ sai thì sai. Mọi người cứ chờ pháp luật ra tay thôi, đừng tham gia làm gì nhiều. Còn nếu khán giả muốn thanh lọc giới nghệ sĩ thì tốt nhất không để ý, không coi những nghệ sĩ scandal đó nữa. Như tôi này, một khi đã không thích là không nhắc tới, cũng không coi. Tất cả mọi lời nói đều là ngụy biện, đã sai rồi thì có nói tới nói lui vẫn không thay đổi được gì. Tôi biết được cuộc sống thật của giới nghệ sĩ đó như thế nào nên không thèm coi hài của họ. Nếu có coi, tôi chỉ coi những nghệ sĩ thâm thúy, chân chính như Thành Lộc, Hữu Châu, Trung Dân, Thanh Thủy…, chứ không bao giờ coi hài của các nghệ sĩ sau này”.

Nhiều fan ruột của NS Hoài Linh cho rằng anh đang đu bám theo tên tuổi nam danh hài để tạo sự chú ý - Ảnh:Internet

Điều gây tò mò cho khán giả nhất là việc anh đưa ra lí do họ bất chấp bảo vệ danh hài Hoài Linh: “Tôi biết thừa, một số nghệ sĩ nổi tiếng sau này đi theo Hoài Linh vì Hoài Linh nâng đỡ họ, có Hoài Linh mới có những nghệ sĩ đó. Bởi vậy nên họ mới đứng ra bênh vực Hoài Linh”.

Anh cũng từng bộc bạch chuyện Hoài Linh bị đưa vào tình thế hiện tại do chính những người bạn thân thiết mà ra: “Chính những sân si và ích kỷ của mấy ba mấy mẹ mới để sự việc trở nên bung bét như hôm nay.. Đúng là kẻ gần ta là kẻ hại ta mà”.

NS Hoài Linh bị khá nhiều nhân vật lên tiếng bốc 'phốt' sau lùm xùm chậm giải ngân tiền từ thiện cho đồng bào miền Trung - Ảnh: Internet

Trịnh Tuấn Vỹ từng khổ sở khi bị nhiều đồng nghiệp hủy kết bạn trên trang cá nhân, hoãn show sau khi lên tiếng yêu cầu NS Hoài Linh ngưng im lặng. Anh cũng dành cho bà Nguyễn Phương Hằng nhiều tình cảm trên trang cá nhân.