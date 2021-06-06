Biến căng: CĐM truyền tay sao kê từ thiện NS Hoài Linh lên đến 22 tỷ đồng, 1 tỷ được giao dịch đáng ‘nghi’, lùm xùm vẫn chưa kết thúc?

Cộng đồng mạng đang truyền tai nhau thông tin số tiền từ thiện NS Hoài Linh nhận được lên đến 22 tỷ và có một khoản giải ngân mờ ám chưa được xác minh.

Trước đó, NS Hoài Linh đã tung ra clip dài hơn 50 phút chỉ rõ bằng chứng sao kê, chi tiết tiền lãi trong vụ lùm xùm chậm giải ngân tiền từ thiện hơn 6 tháng nhưng dường như CĐM vẫn chưa hài lòng. Nhiều điểm bất hợp lý được cư dân mạng soi xét. Hết chi tiết tiền LÌ XÌ bí ẩn vừa được nhiều khán giả minh oan thì lại đến thông tin số tiền từ thiện lên đến 22 tỷ chứ không phải hơn 13 tỷ như lúc đầu công bố. Dù đã công khai sao kê các khoản giải ngân, kể cả tiền lãi tuy nhiên nhiều khán giả vẫn chưa hài lòng vì một số điểm trong clip 50 phút của NS Hoài Linh - Ảnh: Chụp màn hình Nhiều cư dân mạng truyền tay nhau một phần bản sao kê ngân hàng nơi NS Hoài Linh mở tài khoản với nhiều chi tiết đáng ngờ. Nội dung in trên tờ sao kê là tháng 2/2021.

Cộng đồng mạng truyền tay nhau nội dung sao kê được cho là của NS Hoài Linh có khoản tiền 1 tỷ đồng được chuyển cho em Nga - Ảnh: Chụp màn hình Nhân vật “bốc phốt” chia sẻ tình tiết gây sốc là có khá nhiều số tiền chuyển vào với nội dung quyên góp từ thiện. Điều đáng chú ý là khoản tiền 1 tỷ đồng được chuyển cho ai đó tên Nga không rõ lí do. Nhân vật bí ẩn trên cũng tiết lộ thời gian giải ngân 1 tỷ là vào thời điểm tháng 2. Nhân vật “bốc phốt” còn thông tin thêm dù NS Hoài Linh công bố đã ngưng nhận tiền từ thiện vào tháng 11/11/2020 nhưng tài khoản vẫn nhận tiền từ đó đến nay. Nếu tính từ tháng 10/2020 số tiền từ thiện theo như người bí ẩn này chia sẻ đã lên đến con số 22 tỷ.

Ngay sau khi tin nhắn này được lan truyền trên mạng, nhiều khán giả tỏ ra khá sốc - Ảnh: Chụp màn hình Nhiều cư dân mạng đã soi lại clip 50 phút của NS Hoài Linh và cho rằng nếu tính từ tháng 2 đến tháng 5/2021 thì không có hình ảnh và nội dung nào giống bản sao kê bị “phốt” nêu trên. Nhưng nếu xem kỹ clip, mọi người vẫn có thể thấy góc máy của người quay bị khuất, nội dung toàn bộ bản sao kê cũng không hiện lên rõ ràng. Trong clip, nội dung bản sao kê chỉ thấy được từ ngày 25/2 trở đi tính từ thời gian tháng 2/2021. Thời gian trước đó (từ đầu tháng 2/2021 đến 25/2/2021 có ai chuyển tiền hay tài khoản có giải ngân thì không rõ. Khóc quay tờ sao kê khá khuất từ ngày 25/1 - Ảnh: Chụp màn hình Nhanh chóng chuyển qua ngày 25/2 khiến khán giả tò mò - Ảnh: Chụp màn hình NS Hoài Linh dù đã công khai sao kê tiền từ thiện và đại diện của danh hài cũng đã trao tặng nhiều phần quà cho bà con miền Trung, tuy nhiên những câu chuyện lùm xùm sao đó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại - Ảnh: Internet Cư dân mạng vẫn đang hết sức hoang mang về nội dung tờ sao kê này. Nhiều người hâm mộ hi vọng NS Hoài Linh công khai chi tiết toàn bộ sao kê để mọi người tin tưởng và kết thúc vụ lùm xùm tại đây.

Sự thật 'té ngửa' về con số 9.999.999đ bị cho là 'cờ bạc online' trong sao kê của Hoài Linh, ‘nỗi oan thấu trời’ là đây! Sau nhiều tranh cãi về chuyện từ thiện, NS Hoài Linh đã lên tiếng trên trang cá nhân và công khai giấy tờ sao kê. Tuy nhiên khán giả phát hiện một khoản tiền “lạ” liên quan đến trò đỏ đen với tên gọi lì xì, thực hư chuyện này thế nào?

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