Cặn kẽ sao kê tiền từ thiện của NS Hoài Linh và lời giải thích về việc giải ngân từ thiện lũ lụt giữa hè nắng đổ lửa, mong khán giả cho cơ hội được hiểu

Hậu trường 05/06/2021 14:35

Sau bao ngày im lặng thì trưa nay NS Hoài Linh đã đăng clip dài 46 phút chia sẻ về việc lùm xùm từ thiện những ngày qua, trong đó giải thích việc vì sao giải ngân từ thiện giữa mùa nắng nóng và đăng tải đầy đủ các sao kê mà cư dân mạng đang thắc mắc.

Cộng đồng mạng đang xôn xao về đoạn clip 46 phút của NS Hoài Linh vừa đăng lên mạng sáng nay. Dù vẫn còn ý kiến trái chiều nhưng đa số đều tỏ ra thông cảm vì danh hài đã giải thích lí do chậm giải ngân là do bản thân phải điều trị ung thư và gia đình có tang. 

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Ngay dưới đoạn clip giải trình về việc từ thiện vừa công bố NS Hoài Linh nhận hơn 32,4k lượt comment với nhiều ý kiến trái chiều chỉ sau 1 giờ - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó NS Hoài Linh cũng giải thích lí do vì sao mình từ thiện bão lũ giữa mùa nắng nóng: "Tại sao tôi lại giải ngân trong thời điểm này, có rất là nhiều ý kiến gửi đến cho tôi, vì tình hình dịch bệnh bây giờ cũng khá căng thẳng và phức tạp. Nhà nước cũng chủ động kêu gọi mọi người phòng chống dịch nên tôi chưa biết mình đi được trong thời gian nào sớm nhất. Sau những góp ý của mọi người, tôi quyết định nhờ người thân ở tại Quảng Nam đó là anh Tự, thay mặt tôi gửi số tiền này cho bà con. Sau khi báo chí lên và biết tôi giải ngân số tiền này đến bà con, thì thắc mắc là tại sao trong mùa nắng lại đi gửi tiền lũ lụt. Thưa quý vị, số tiền tôi giữ đây là số tiền bà con ủng hộ vào. Tôi đã xin bà con khắc phục sau bão lũ, bây giờ với áp lực thế này, không phải tôi tránh né đâu, tôi nhận lỗi, là do tôi sai trong việc chậm trễ. Kính thưa quý vị, sự giải trình này không phải là biện minh, tôi muốn nói để cho những người yêu thương hiểu được tôi và những ai góp ý, phê phán thông cảm thêm cho tôi”.

Ngoài việc giải thích lý do rõ ràng về việc chậm giải ngân tiền từ thiện, NS Hoài Linh còn chia sẻ những hình ảnh giấy tờ sao kê để khán giả được theo dõi cụ thể, chi tiết.

Cặn kẽ sao kê tiền từ thiện của NS Hoài Linh và lời giải thích về việc giải ngân từ thiện lũ lụt giữa hè nắng đổ lửa, mong khán giả cho cơ hội được hiểu - Ảnh 2Cặn kẽ sao kê tiền từ thiện của NS Hoài Linh và lời giải thích về việc giải ngân từ thiện lũ lụt giữa hè nắng đổ lửa, mong khán giả cho cơ hội được hiểu - Ảnh 3Cặn kẽ sao kê tiền từ thiện của NS Hoài Linh và lời giải thích về việc giải ngân từ thiện lũ lụt giữa hè nắng đổ lửa, mong khán giả cho cơ hội được hiểu - Ảnh 4

Cặn kẽ sao kê tiền từ thiện của NS Hoài Linh và lời giải thích về việc giải ngân từ thiện lũ lụt giữa hè nắng đổ lửa, mong khán giả cho cơ hội được hiểu - Ảnh 5

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NS Hoài Linh cũng chia sẻ sao kê tiền lãi để giải thích khi một bộ phận công chúng cho rằng mình ăn chặn tiền từ thiện suốt thời gian qua - Ảnh: Chụp màn hình

NS Hoài Linh cũng mong khán giả thông cảm, danh hài không mong lấy lý do dịch bệnh, đám tang NS Chí Tài hay bệnh cá nhân để biện hộ cho mình. Danh hài mong khán giả cho anh một cơ hội và có cái nhìn tích cực hơn.

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Danh hài mong muốn khán giả có cái nhìn khách quan hơn và cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ - Ảnh: Chụp màn hình

Thời gian vừa qua NS Hoài Linh là cái tên nóng nhất trên MXH, khán giả cho rằng việc chậm giải ngân tiền từ thiện hơn 6 tháng qua cần một lời giải thích rõ ràng. Bên cạnh đó nhiều người quá khích đã tràn vào trang cá nhân của nam nghệ sĩ ném đá và tẩy chay cả chương trình mà danh hài tham gia. 

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