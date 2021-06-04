'Đền thờ Tổ nghiệp' của NS Hoài Linh đã đi đâu sau sự xuất hiện của 'Trung tâm Từ thiện 14 tỷ'?

Xã hội 04/06/2021 21:37

Thông tin “Đền thờ Tổ nghiệp” của NS Hoài Linh bị đổi tên làm cộng đồng ngỡ ngàng. Thông tin mới được các "thánh soi" tra từ bản đồ của Google lại khiến nhiều người thêm sốc.

Ngày 3/6, cộng đồng mạng xôn xao với thông tin một đối tượng nào đó đã cố tình thay đổi thông tin vị trí “Đền thờ Tổ nghiệp” của NS Hoài Linh trên Google Maps, biến địa chỉ này từ “Đền thờ Tổ nghiệp” thành “Trung tâm Từ thiện 14 tỷ”. Tuy nhiên cộng đồng mạng nhanh chóng truy ra đây chỉ là một cú lừa và thực tế, "Đền thờ Tổ nghiệp" chưa hề bị đổi tên.

'Đền thờ Tổ nghiệp' của NS Hoài Linh đã đi đâu sau sự xuất hiện của 'Trung tâm Từ thiện 14 tỷ'? - Ảnh 1
Ngày 3/6 cộng đồng mạng xôn xao vì thông tin 'Đền thờ Tổ nghiệp" của NS Hoài Linh bị đổi tên - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể  "Trung tâm Từ thiện 14 tỷ" thực chất là một địa điểm mới được một "kẻ nào đó" tạo trên Google Maps. Nếu tìm kiếm cùng lúc trên Google Maps thì vẫn cho ra 2 cái tên hoàn toàn khác nhau, chỉ là có định vị rất sát.

'Đền thờ Tổ nghiệp' của NS Hoài Linh đã đi đâu sau sự xuất hiện của 'Trung tâm Từ thiện 14 tỷ'? - Ảnh 2
Google Maps vẫn giữ tên là 'Đền thờ Tổ nghiệp' - Ảnh: Chụp màn hình

'Đền thờ Tổ nghiệp' của NS Hoài Linh đã đi đâu sau sự xuất hiện của 'Trung tâm Từ thiện 14 tỷ'? - Ảnh 3

Thực chất 'Trung tâm Từ thiện 14 tỷ' chỉ là địa chỉ mới tạo gần cạnh đó - Ảnh: Chụp màn hình

'Đền thờ Tổ nghiệp' của NS Hoài Linh đã đi đâu sau sự xuất hiện của 'Trung tâm Từ thiện 14 tỷ'? - Ảnh 4
Hoài Linh trong một dịp tổ chức cúng tổ tại Đền thờ Tổ nghiệp - Ảnh: Internet

Đền thờ Tổ nghiệp của NS Hoài Linh được xây dựng trên mảnh đất 7000m2 tọa lạc tại quận 9 với chi phí hơn 100 tỷ. Đây là nơi linh thiêng dành cho các nghệ sĩ ghé thăm và cầu mong nhiều điều may mắn trong sự nghiệp. Thông tin Đền thờ Tổ nghiệp bị đổi tên cũng khiến nhiều khán giả bức xúc vì hành xử quá lố của một bộ phận anti-fan giữa lùm xùm từ thiện của nam danh hài. Đến thời điểm hiện tại, cộng đồng mạng đã có thể yên tâm vì đây chỉ là một trò đùa trên mạng, tuy nhiên, hành động lập một địa điểm với ý mỉa mang mang tên "Trung tâm Từ thiện 14 tỷ" vẫn khiến nhiều người bất bình. 

Nghi ngờ việc từ thiện 'chữa cháy' 15 tỷ của Hoài Linh, CĐM đòi bằng chứng sao kê chứng minh trong 6 tháng

Nghi ngờ việc từ thiện 'chữa cháy' 15 tỷ của Hoài Linh, CĐM đòi bằng chứng sao kê chứng minh trong 6 tháng

Sự việc NS Hoài Linh thần tốc "giải quyết" 15 tỷ đồng từ thiện đang khiến cộng đồng mạng chao đảo, một số còn ví việc này nhanh hơn “chạy deadline”, thậm chí là hơn “cỗ máy thời gian của Đô Rê Mon”.

Xem thêm
Từ khóa:   Giấy vay nợ 5 tỷ Hoài Linh Hoài Linh từ thiện miền Trung Nhà thờ Tổ nghiệp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 28 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 58 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 18 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1