'Đền thờ Tổ nghiệp' của NS Hoài Linh đã đi đâu sau sự xuất hiện của 'Trung tâm Từ thiện 14 tỷ'?

Thông tin “Đền thờ Tổ nghiệp” của NS Hoài Linh bị đổi tên làm cộng đồng ngỡ ngàng. Thông tin mới được các "thánh soi" tra từ bản đồ của Google lại khiến nhiều người thêm sốc.
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Ngày 3/6, cộng đồng mạng xôn xao với thông tin một đối tượng nào đó đã cố tình thay đổi thông tin vị trí “Đền thờ Tổ nghiệp” của NS Hoài Linh trên Google Maps, biến địa chỉ này từ “Đền thờ Tổ nghiệp” thành “Trung tâm Từ thiện 14 tỷ”. Tuy nhiên cộng đồng mạng nhanh chóng truy ra đây chỉ là một cú lừa và thực tế, "Đền thờ Tổ nghiệp" chưa hề bị đổi tên.
Cụ thể "Trung tâm Từ thiện 14 tỷ" thực chất là một địa điểm mới được một "kẻ nào đó" tạo trên Google Maps. Nếu tìm kiếm cùng lúc trên Google Maps thì vẫn cho ra 2 cái tên hoàn toàn khác nhau, chỉ là có định vị rất sát.
Đền thờ Tổ nghiệp của NS Hoài Linh được xây dựng trên mảnh đất 7000m2 tọa lạc tại quận 9 với chi phí hơn 100 tỷ. Đây là nơi linh thiêng dành cho các nghệ sĩ ghé thăm và cầu mong nhiều điều may mắn trong sự nghiệp. Thông tin Đền thờ Tổ nghiệp bị đổi tên cũng khiến nhiều khán giả bức xúc vì hành xử quá lố của một bộ phận anti-fan giữa lùm xùm từ thiện của nam danh hài. Đến thời điểm hiện tại, cộng đồng mạng đã có thể yên tâm vì đây chỉ là một trò đùa trên mạng, tuy nhiên, hành động lập một địa điểm với ý mỉa mang mang tên "Trung tâm Từ thiện 14 tỷ" vẫn khiến nhiều người bất bình.