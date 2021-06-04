'Đền thờ Tổ nghiệp' của NS Hoài Linh đã đi đâu sau sự xuất hiện của 'Trung tâm Từ thiện 14 tỷ'?

Ngày 3/6, cộng đồng mạng xôn xao với thông tin một đối tượng nào đó đã cố tình thay đổi thông tin vị trí “Đền thờ Tổ nghiệp” của NS Hoài Linh trên Google Maps, biến địa chỉ này từ “Đền thờ Tổ nghiệp” thành “Trung tâm Từ thiện 14 tỷ”. Tuy nhiên cộng đồng mạng nhanh chóng truy ra đây chỉ là một cú lừa và thực tế, "Đền thờ Tổ nghiệp" chưa hề bị đổi tên.

Ngày 3/6 cộng đồng mạng xôn xao vì thông tin 'Đền thờ Tổ nghiệp" của NS Hoài Linh bị đổi tên - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể "Trung tâm Từ thiện 14 tỷ" thực chất là một địa điểm mới được một "kẻ nào đó" tạo trên Google Maps. Nếu tìm kiếm cùng lúc trên Google Maps thì vẫn cho ra 2 cái tên hoàn toàn khác nhau, chỉ là có định vị rất sát.