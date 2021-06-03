Ngày 3/6, nhiều người vào trang Google Maps đã ngã ngửa khi địa điểm “Đền thờ Tổ nghiệp” của NS Hoài Linh bị đổi tên thành “Trung tâm từ thiện 14 tỷ”.

Mộtđối tượng nào đó đã cố tình thay đổi thông tin vị trí “Đền thờ Tổ nghiệp” của NS Hoài Linh trên Google Maps, biến địa chỉ này từ “Đền thờ Tổ nghiệp” thành “Trung tâm Từ thiện 14 tỷ”. Địa điểm 'Đền thờ Tổ nghiệp' của NS Hoài Linh bị đổi tên thành 'Trung tâm từ thiện 14 tỷ' khiến người hâm mộ bức xúc - Ảnh: Chụp màn hình Nhiều người hâm mộ tỏ ra bức xúc khi địa điểm linh thiêng là nơi thờ cúng và viếng thăm của các nghệ sĩ bị mang ra làm trò đùa trên mạng. Việc tự ý thay đổi thông tin của địa điểm trên Google Maps không chỉ ảnh hưởng đến người dân mà còn gây thiệt hại nếu đó là một công ty hay khách sạn đang kinh doanh. Sự việc này khiến người hâm mộ của NS Hoài Linh rất bức xúc.

“Dù chú Hoài Linh từng dính lùm xùm chuyện từ thiện nhưng đền thờ Tổ là nơi linh thiêng, các bạn đừng nên mang ra đùa giỡn như thế. Chú ấy gần đây cũng đã bắt đầu thực hiện lời hứa giải ngân tiền quyên góp để giúp đỡ bà con khó khăn miền Trung sau lũ. Chúng ta nên có cái nhìn cảm thông và cho nam nghệ sĩ một cơ hội”. Bạn Phương Mai (quận 3) chia sẻ. Một cư dân mạng khác cũng bày tỏ ý kiến của mình: “Các bạn có ý kiến như thế nào xung quanh chuyện của anh Hoài Linh là quyền của các bạn nhưng mang địa điểm “Đền thờ Tổ nghiệp” ra thay đổi thành một cái tên khác như thế là đùa hơi quá trớn. Cộng đồng mạng nên xem lại các hành động của mình trước khi mọi việc đi quá xa”.

Trước đó, Đền thờ Tổ nghiệp trên Google nhận cơn mưa 1 sao từ các fan quá khích - Ảnh: Chụp màn hình Sau đó đã được khôi phục lại hiện trạng ban đầu - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, một số khán giả quá khích cũng đánh giá 1 sao khiến mức độ uy tín của Đền thờ Tổ nghiệp giảm xuống 1,6 trên 5 sao. Tuy nhiên Google đã nhanh chóng lọc lại đánh giá và thể hiện review thật cho “Đền thờ Tổ nghiệp” của NS Hoài Linh. Đền thờ Tổ nghiệp của NS Hoài Linh - Ảnh: Internet Nghệ sĩ Hoài Linh trong ngày giỗ Tổ sân khấu tại đền thờ - Ảnh: Zing News Đền thờ Tổ nghiệp của NS Hoài Linh được xây dựng trên mảnh đất 7000m2 tọa lạc tại quận 9 với chi phí hơn 100 tỷ. Các nghệ sĩ thường hay lui tới địa điểm này để cầu mong nhiều điều may mắn trên con đường hoạt động nghệ thuật.

Xôn xao tin nghệ sĩ Hoài Linh vay tiền mặt 5 tỷ đồng để 'giải ngân' tiền từ thiện tại miền Trung? Chỉ trong vài giờ, tờ giấy nợ với số tiền 5 tỷ được cho là của NS Hoài Linh lan truyền trên mạng xã hội khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Thực hư thế nào?

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