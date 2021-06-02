Xôn xao tin nghệ sĩ Hoài Linh vay tiền mặt 5 tỷ đồng để 'giải ngân' tiền từ thiện tại miền Trung?

Chỉ trong vài giờ, tờ giấy nợ với số tiền 5 tỷ được cho là của NS Hoài Linh lan truyền trên mạng xã hội khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Thực hư thế nào?

Theo thông tin được in trên văn bản do bà L.T.P.T. ký nhận, nam danh hài vay số tiền là 5 tỷ đồng vào ngày 28/5/2021. Bên dưới có chữ ký, ngoài ra hợp đồng còn có dấu mộc đỏ của 1 phường ở quận 7, TP.HCM xác nhận. Một số nguồn tin còn cho rằng, Hoài Linh vay 5 tỷ để giải ngân số tiền từ thiện, gửi quà cho đồng bào miền Trung. Tờ giấy và các thông tin nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của mọi người.

Hợp đồng vay tiền 5 tỷ đồng khiến người hâm mộ hoang mang. Bên dưới tờ giấy vay tiền được cho là của NS Hoài Linh nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng: Một số cho rằng nghệ sĩ nhìn hào nhoáng bề ngoài chứ cuộc sống riêng thì không tránh được chuyện nợ nần - Ảnh: Chụp màn hình

Số khác lại ra sức bênh vực thần tượng của mình và cho rằng tờ giấy chỉ là giả - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, theo thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, bà L.T.P.T từng làm Phó chủ tịch của 1 phường quận 7. Sau đó, bà này chuyển công tác sang nơi khác. Đáng chú ý, bà T. đã chuyển công tác trước ngày 28/5 nên chắc chắn văn bản trên được cắt ghép chỉnh sửa. "Hiện UBND phường đang chờ thông tin chính thức và sẽ chuyển sang Công an quận 7 để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật", nguồn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị cho hay. Dù đại diện của NS Hoài Linh đã thực hiện tặng quà cho bà con miền Trung nhưng nhiều ý kiến trái chiều vẫn nổ ra. Người hâm mộ cho rằng nên thông cảm và cho nam danh hài một cơ hội - Ảnh: Internet Được biết đại diện của NS Hoài Linh đã giải ngân hơn 4 tỷ đồng để thực hiện từ thiện tại miền Trung, thế nhưng, những thông tin trái chiều gần đây cứ liên tục xuất hiện hướng về nam danh hài. Bên cạnh ý kiến chỉ trích vì tiền "giải ngân" quá chậm, đa phần ý kiến khác tỏ ra cảm thông và hy vọng NS Hoài Linh mau chóng thực hiện xong công tác khắc phục khó khăn sau lũ giúp bà con để lấy lại hình ảnh trong lòng công chúng.

Thực hư số tiền từ thiện của Hoài Linh bị chênh lệch từ 14,67 tỷ chỉ còn 13,7 tỷ luôn lãi? Đại diện của NS Hoài Linh đã âm thầm thực hiện từ thiện ở nhiều địa phương miền Trung. Tuy nhiên, mới đây, cộng đồng mạng lại đưa ra thắc mắc từ một clip cũ 14,67 tỷ sao lại thành 13,7 tỷ?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-tin-nghe-si-hoai-linh-vay-tien-mat-5-ty-dong-de-giai-ngan-tien-tu-thien-tai-mien-trung-407440.html