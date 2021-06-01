Đang giải ngân 4,57 tỷ đồng, giấy mời bà con ghi quà 'của NS Hoài Linh' khiến dân mạng thắc mắc: 'Ủa tiền đó của mạnh thường quân?'

Hậu trường 01/06/2021 22:00

Tờ giấy mời bà con miền Trung nhận quà từ thiện ghi “của nghệ sĩ Hoài Linh” đang khiến cộng đồng mạng "thắc mắc".

Sau những lùm xùm xung quanh việc chậm giải ngân hơn 13 tỷ đồng tiền từ thiện thì mới đây, đại diện của NS Hoài Linh cho biết đã bắt đầu thực hiện kế hoạch mang quà đến trao cho bà con miền Trung. Số tiền giải ngân tính đến thời điểm hiện tại là 4,57 tỷ đồng.

Đang giải ngân 4,57 tỷ đồng, giấy mời bà con ghi quà 'của NS Hoài Linh' khiến dân mạng thắc mắc: 'Ủa tiền đó của mạnh thường quân?' - Ảnh 1
 Lá thư gây tranh cãi của NS Hoài Linh khi nội dung có dòng chữ 'của NS Hoài Linh' trong khi tiền do các nhà hảo tâm đóng góp - Ảnh: Internet

Sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu như cộng đồng mạng không truyền tay nhau một tờ giấy mời từ đoàn từ thiện do NS Hoài Linh kêu gọi. Nội dung như sau: “Buổi trao quà đã diễn ra vào 8 giờ sáng nay tại xã Tịnh Long” thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, tức là chỉ sau 4 ngày đại diện NS Hoài Linh trao 2,5 tỷ đồng cho chính quyền địa phương tỉnh này. 

Rất nhiều cư dân mạng đã bức xúc thể hiện sự phản đối bên dưới khi đọc dòng chữ: "Nhận quà bị thiệt hại do bão số 9 năm 2020 của NS Hoài Linh". Mọi người cho rằng tiền từ thiện là của cộng đồng chuyển khoản. Rất nhiều nhà hảo tâm mong muốn gửi gắm số tiền của họ đến bà con vùng lũ, ghi của một cá nhân nào đó là chưa hợp lý. Số khác lại thắc mắc nếu ghi “của NS Hoài Linh” thì đó là tiền riêng của anh đi làm từ thiện hay lại khấu trừ vào số tiền mà cộng đồng đã đóng góp hơn 13 tỷ?

"Tiền của mọi người, sao anh lại để tiền của mình. Nên ghi rõ ràng là tiền của bà con đóng góp mới đúng chứ. Ghi vậy mình thấy có gì đó sai sai", "Lũ qua hơn 6 tháng rồi mà bây giờ mới từ thiện, không biết nghĩ gì nữa. Mà thôi có còn hơn không nhưng đề nghị ghi cho rõ ràng nhé. Tiền của mọi người đóng góp chứ không phải tiền của chú", "Biết mọi người đang có cái nhìn không tốt về mình thì nên cẩn thận trong mọi hoạt động, ghi tiền của mình trong khi mọi người chung tay chuyển khoản là sao?",... - một số bình luận bên dưới một bài viết.

Đang giải ngân 4,57 tỷ đồng, giấy mời bà con ghi quà 'của NS Hoài Linh' khiến dân mạng thắc mắc: 'Ủa tiền đó của mạnh thường quân?' - Ảnh 2

Đang giải ngân 4,57 tỷ đồng, giấy mời bà con ghi quà 'của NS Hoài Linh' khiến dân mạng thắc mắc: 'Ủa tiền đó của mạnh thường quân?' - Ảnh 3
 Nhiều người đã comment bức xức yêu cầu ghi rõ nguồn gốc số tiền từ thiện - Ảnh chụp màn hình

Một cư dân mạng sau khi xem xong tờ giấy mời cũng ngán ngẩm: “Nếu chú đã hành động và gửi quà đến cho bà con miền Trung thì mọi người cũng đừng nên căng quá. Tuy nhiên do chú đã không minh bạch ngay từ đầu vì vậy cộng đồng mạng bắt bẻ cũng đúng. Khi đã mất niềm tin một lần thì hiện tại mọi thứ cần nên rõ ràng”.

Đang giải ngân 4,57 tỷ đồng, giấy mời bà con ghi quà 'của NS Hoài Linh' khiến dân mạng thắc mắc: 'Ủa tiền đó của mạnh thường quân?' - Ảnh 4
 Trong sự việc này, cũng khó trách cộng đồng mạng vì đã là người của công chúng thì mọi cử chỉ dù nhỏ cũng dễ bị soi xét - Ảnh: FB

Theo ý kiến chung, khi nghệ sĩ nhận tiền từ thiện của cộng đồng quyên góp và đại diện thực hiện thì có trách nhiệm ghi đúng nội dung thông tin trên các công trình, món quà gửi đến người dân của từng địa phương. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, lá thư không phải do NS Hoài Linh soạn ra nên khó kiểm soát câu chữ, cộng đồng đừng quá khắt khe với "một tờ giấy".

Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang có những tranh cãi gay gắt về "tờ giấy" oan trái này.

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