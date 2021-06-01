Ồn ào 14 tỷ đồng từ thiện, Hoài Linh vẫn ‘cá lặn biệt tăm’ còn con trai thì ‘tức muốn hét lên', lại có chuyện gì nữa đây?

Hậu trường 01/06/2021 17:03

Giữa ồn ào dư luận về việc tiền từ thiện hơn 14 tỷ chưa được minh bạch, phía Hoài Linh vẫn "im như tờ" nhưng con trai của nam danh hài lại liên tục có động thái bênh vực.

Sau khi NSƯT Hoài Linh liên tục dính phải liên tiếp scandal, nam danh hài chỉ lên tiếng một lần duy nhất giải trình về số tiền quyên góp từ thiện gần 14 tỷ đồng cho bà con miền Trung thì đến nay vẫn "biệt vô âm tín". Trong đoạn clip giải trình, nam nghệ sĩ khẳng định bản thân không tham lam, chắc chắn không đánh đổi 30 năm uy tín trong nghề để biển thủ tiền từ thiện.

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Hoài Linh giải trình về số tiền từ thiện không chuyển đến được bà con miền Trung là do tình hình dịch bệnh - Ảnh: Cắt từ clip

Trong khi khán giả vẫn chờ đợi để thấy bằng chứng, chứng từ rõ ràng từ phía Hoài Linh thì con trai nam danh lại liên tục có động thái mới. Trong story trên Facebook ít giờ trước, Thành Vinh bất ngờ có đăng tải dòng tâm trạng: "Tức muốn hét lên mà thôi đành hát vậy".

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Võ Lê Thành Vinh - con trai Hoài Linh đăng dòng trạng thái bày tỏ bức xúc trên story Facebook - Ảnh: Chụp màn hình

Có lẽ thời gian gần đây, anh cảm thấy quá áp lực khi cha mình phải gánh chịu nhiều điều tiếng nhưng anh ở xa không thể làm gì được nên muốn giải toả bớt tâm trạng bức bối trong lòng. 

Mới đây, nhân ngày sinh nhật của mình, Thành Vinh đã bày tỏ niềm tự hào khi anh được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương gia đình. Anh từng cho biết, dù có chuyện gì xảy ra, nghệ sĩ hài Hoài Linh luôn là tấm gương sáng để anh học tập.

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Nhân ngày sinh nhật mình, Thành Vinh đã có bài đăng bày tỏ niềm tự hào khi nhận được sự yêu thương từ gia đình - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, không ít lần con trai Hoài Linh cũng đáp trả thẳng thắn những khán giả khi có bình luận không đúng về cha. Cùng xem thêm một vài lần Thành Vinh ra mặt bênh vực bố thời gian gần đây.

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Gần đây nhất, anh gửi lời nhắn nhủ Hoài Linh giữ gìn sức khoẻ giữa tâm bão thị phi, anh viết: 'Mong bố thật nhiều sức khỏe. Một năm vừa qua bố đã mất mát nhiều rồi... từ người thân đến người trong gia đình. Và giờ đừng mất sức khoẻ nữa nhé bố!' - Ảnh: Chụp màn hình
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Một lần khác, anh cũng đăng trạng thái ẩn ý bênh vực nam danh hài Hoài Linh: 'Miệng đời vốn dĩ chua ngoa, hơi đâu mà cãi phân bua với đời' - Ảnh: Chụp màn hình
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Khi khán giả bình luận mỉa mai Hoài Linh lừa đảo, Thành Vinh lập tức dằn mặt antifan: 'Lừa bạn bao nhiêu, gửi hóa đơn mình trả'.
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Một bình luận khác khi khán giả mong muốn nam danh hài hãy lên tiếng một lần để rõ đúng sai bởi nếu không giải thích dễ bị người ta nghĩ xấu, Thành Vinh ngay lập tức đã có lời đáp trả - Ảnh: Chụp màn hình

Những động thái của Thành Vinh đều nhận sự quan tâm lớn của khán giả. Có lẽ, thời gian qua, anh đã gặp quá nhiều áp lực, nhận vô số bình luận thiếu lịch sự nên anh mới tỏ thái độ bức xúc như vậy.  

Bà Phương Hằng phát ngôn ‘đám nghệ sĩ’: ‘Con trai Hoài Linh’ phẫn nộ, Minh Nhí ‘đúng ý ba luôn’

Bà Phương Hằng phát ngôn ‘đám nghệ sĩ’: ‘Con trai Hoài Linh’ phẫn nộ, Minh Nhí ‘đúng ý ba luôn’

“Ít ăn. Bớt nói. Tăng cường niệm Phật. Giàu phải sang nữa nha chị”, “con trai Hoài Linh” lên tiếng ẩn ý sau phát ngôn “đám nghệ sĩ” của bà Nguyễn Phương Hằng.

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Từ khóa:   Con trai Hoài Linh Võ Lê Thành Vinh Thành Vinh

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