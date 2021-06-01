Phía NS Hoài Linh bắt đầu giải ngân 2,4 tỷ đồng từ thiện, cư dân mạng: Sao lại 'trả góp', lại để tên cá nhân mà không phải mạnh thường quân?

Mới đây, nghệ sĩ Hoài Linh đã bắt đầu giải ngân số tiền và gửi ủng hộ miền Trung. Tuy nhiên, hành động này khiến nhiều người không hài lòng và còn "soi" ra chi tiết bất bình.

Những ngày vừa qua, nghệ sĩ Hoài Linh đã khiến dân tình dậy sóng khi thừa nhận vẫn còn giữ số tiền 14 tỷ ủng hộ miền Trung bão lũ suốt 6 tháng mà không một lời thông báo. Nhiều người rất phẫn nộ vì hành động này của nam nghệ sĩ, thậm chí có ý kiến cho rằng, Hoài Linh cố ý làm vậy để sử dụng số tiền cho mục đích riêng ví dụ như "gửi ngân hàng lấy lời". Nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Internet Sau vụ việc, dù không lên tiếng nhưng phía nghệ sĩ dường như đã có động thái giải ngân số tiền từ thiện này. Theo Thanh Niên, nghệ sĩ Hoài Linh thông qua người đại diện đã giải ngân 2,4 tỷ đồng trong quỹ từ thiện miền Trung. Hôm 31/5, ông Đào Mạnh Hùng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho biết, phía Hoài Linh đã trao tượng trưng số tiền 1 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng trong đợt lũ năm 2020.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị nhận tiền từ thiện từ đại điện nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Thanh Niên Vào sáng ngày 1/6, ông Lê Đức Thịnh Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cũng xác nhận Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện này đã được nhận 1,4 tỷ đồng từ phía Hoài Linh. Tuy nhiên, có vẻ như bấy nhiêu đó là chưa đủ để xoa dịu dư luận. Trên mạng xã hội, người ta vẫn chia ra hai luồng ý kiến về vấn đề này. Một số người cho rằng hành động của Hoài Linh là chân thành, thà muộn còn hơn không và hy vọng nam nghệ sĩ sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau.

Bình luận của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Còn ở phe đối lập, những ý kiến khác lại gay gắt chỉ trích, cho rằng đây là hành động xoa dịu dư luận. Bên cạnh đó, một số người còn khắt khe hơn khi cho rằng việc trao từ thiện mà để người đại diện đi là không chân thành. Giấy mời nhận tiền bị soi chi tiết bất thường - Ảnh: Internet Ngoài ra, dân mạng còm "soi" được chuyện giấy mời chỉ ghi tên nghệ sĩ Hoài Linh mà không công nhận đóng góp của mạnh thường quân, cho rằng đó là hành động thiếu tôn trọng. Tuy hiện chưa biết thực hư thế nào, có phải là do lỗi đánh máy không nhưng hiện tại Hoài Linh lại tiếp tục hứng chịu những "búa rìu" mới từ dư luận.

Các nghệ sĩ Việt đòi 'tẩy chay' nhau sau vụ lùm xùm nghệ sĩ Hoài Linh và 14 tỷ ủng hộ miền Trung Liên quan đến vụ việc Hoài Linh "ngâm" 14 tỷ ủng hộ miền Trung, người ta nhận ra rằng, có khá nhiều mối quan hệ đã tan vỡ giữa hai thái cực: chống đối và bảo vệ nam danh hài.

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