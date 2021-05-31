Các nghệ sĩ Việt đòi 'tẩy chay' nhau sau vụ lùm xùm nghệ sĩ Hoài Linh và 14 tỷ ủng hộ miền Trung

Liên quan đến vụ việc Hoài Linh 'ngâm' 14 tỷ ủng hộ miền Trung, người ta nhận ra rằng, có khá nhiều mối quan hệ đã tan vỡ giữa hai thái cực: chống đối và bảo vệ nam danh hài.

Vừa qua, dân mạng được dịp dậy sóng khi nghệ sĩ Hoài Linh chính thức thừa nhận vẫn đang giữ 14 tỷ đồng tiền ủng hộ miền Trung bão lũ suốt 6 tháng qua. Sự việc nhanh chóng nhận được ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những người lên tiếng chỉ trích, cho rằng Hoài Linh đã có ý "ngâm' số tiến để làm việc riêng ví dụ như "gửi ngân hàng lấy lời" thì cũng có rất nhiều ý kiến bảo vệ nam danh hài. Nghệ sĩ Hoài Linh thừa nhận còn giữ 14 tỷ trong clip gửi cơ quan báo chí - Ảnh: Chụp màn hình Thậm chí, nhiều nghệ sĩ trong giới showbiz Việt còn công khai hủy kết bạn với những ai xúc phạm, sỉ nhục, mạt sát danh hài Hoài Linh với lý do "không cùng quan điểm".

Được biết, "trào lưu" này được bắt nguồn từ một nhà sản xuất chương trình truyền hình tên Lữ Thị Thùy Vân khi vào ngày 26/5, chị đã đăng lên trang cá nhân bài viết có nội dung như sau: "Mình xin phép xoá hoặc nhờ bạn tự hủy kết bạn dùm vì chúng ta không cùng quan điểm! Mình không muốn kết giao với những người chà đạp nghề nghiệp của người khác. Cười cợt đồng nghiệp, anh chị em nghệ sĩ! Giới nào cũng có người tốt người xấu, không thể đánh đồng tất cả. Xin lỗi và cảm ơn!".

Tuyên bố của chị Vân - Ảnh: Chụp màn hình Sau đó, hàng loạt người nổi tiếng như MC Vũ Mạnh Cường, Á quân Cười Xuyên Việt - diễn viên Bảo Bảo, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo cũng đăng tải bài biết tương tự. Thậm chí, hoa hậu này còn nhắn nhủ thêm với mọi người: "Hãy là 1 người sáng suốt và văn minh, đánh giá bất kì cá nhân hay tập thể nào xin hãy nhìn lại cả một quá trình và chờ đợi kết quả vẫn chưa muộn. Cuộc sống sẽ đẹp hơn khi biết đặt mình vào vị trí của người khác!". Hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng có bài đăng tương tự - Ảnh: Chụp màn hình Liên quan đến sự việc, diễn viên Trần Thắng lại cho biết sau sự kiện này, nhiều tình bạn trên facebook đã tan tành mây khói. Diễn viên Trần Thắng nhận xét về vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình Tuy hiện tại, nam danh hài Hoài linh vẫn chưa lên tiếng thêm về sự việc nhưng qua tất cả những điều trên cũng đủ thấy tầm ảnh hưởng của anh trong mắt đồng nghiệp và công chúng lớn đến mức nào.

Thực hư việc danh hài Hoài Linh bị đề nghị thu hồi danh hiệu NSƯT và cấm sóng Gần đây, nghệ sĩ Hoài Linh bị vướng vào lùm xum khi chậm giải ngân 13 tỷ ủng hộ miền Trung suốt 6 thàng. Mới đây, thông tin nam nghệ sĩ bị tướt đoạt danh hiện NSƯT lại tiếp tục khiến nhiều người xôn xao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cac-nghe-si-viet-doi-tay-chay-nhau-sau-vu-lum-xum-nghe-si-hoai-linh-va-14-ty-ung-ho-mien-trung-407157.html