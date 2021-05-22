Xuất hiện bằng chứng 'giải oan' cho Hoài Linh vụ 13 tỷ ủng hộ Miền Trung bão lũ

Hậu trường 22/05/2021 13:05

Mới đây, trên mạng xã hộ xuất hiện hình ảnh được cho bằng chứng chứng minh việc nam nghệ sĩ Hoài Linh ủng hộ Miền Trung mùa lũ. Tuy nhiên, hiện tại, phía nam danh hài vẫn giữ im lặng, không cung cấp thông tin về vấn đề trên.

Trong những ngày gần đây, nghệ sĩ Hoài Linh đột nhiên "bị réo rần rần" trên mạng xã hội sau những lùm xùm không hồi kết với vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi". Sóng gió có vẻ chưa chịu buông tha nam danh hài khi mới đây lại rộ lên tin đồn về việc số tiền 13 tỷ ủng hộ Miền Trung bão lũ do anh kêu gọi đã "đi về đâu?". 

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Nghệ sĩ Hoài Linh từng kêu gọi được hơn 13 tỷ ủng hộ Miền Trung bão lũ - Ảnh: Internet 

Cụ thể, vào tháng 10/2020, khi lũ lụt ở Miền Trung xảy ra, nghệ sĩ Hoài Linh đã công khai kêu gọi cư dân mạng ủng hộ. Đến ngày 11/11/2020, Hoài Linh “chốt sổ” và cho biết, số tiền kêu gọi đã 13 tỷ 413 triệu 197 ngàn 865 đồng.

“Linh xin phép như đã thông báo là chốt đến hôm nay 11/11 sẽ không dám nhận quyên góp nữa và lên đường về miền Trung với con số cuối cùng mà quý vị chuyển vào tài khoản này. Xin quý vị ngưng chuyển khoản và xin trân trọng cảm ơn quý vị" - Hoài Linh đăng tải trên trang cá nhân.

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Bài viết của nam nghệ sĩ  - Ảnh: Chụp màn hình
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Hoài Linh công bố số tiền hơn 13 tỷ đồng mà mình nhận được  - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, đã 6 tháng qua, tuy đã dùng Facebook trở lại nhưng cộng đồng vẫn chưa thấy nam danh hài "đá động" gì việc chuyển tiền cứu trợ hay chia sẻ hình ảnh nam danh hài đến Miền Trung gặp bà con vùng lũ. Điều này khiến cho không ít người đặt ra nghi vấn rằng "Hoài Linh có thật sự chuyển tiền?".

Khi Hoài Linh vẫn đang im lặng, trên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh chuyển khoản thành công của nghệ sĩ Hoài Linh gửi đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với số tiền 14 tỷ đồng và nội dung 'Nghệ sĩ Hoài Linh ủng hộ miền Trung chống lũ'. Hơn thế nữa, ngày tháng được ghi trong ảnh là ngày 5/12/2020. Điều này chứng minh nam nghệ sĩ đã chuyển tiền từ tận năm ngoái chứ không phải như nhiều người nghi ngờ.

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Hình ảnh được cho là bằng chứng về việc Hoài Linh chuyển khoản cứu trợ Miền Trung - Ảnh: Chụp màn hình

Một số cư dân mạng thắc mắc về tính chân thực của hình ảnh khi cho rằng số tài khoản thì đúng nhưng tên đơn vị nhận chuyển khoản có khác nhau. Lý giải cho việc này, nhiều người cho biết khi chuyển khoản cùng một ngân hàng thì tên đơn vị nhận chuyển khoản tự hiện ra. Tức tên đơn vị nhận chuyển khoản đã được mặc định do ngân hàng tự đặt.  

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Dân mạng giải thích về việc tên tài khoản khác nhau - Ảnh: Chụp màn hình
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Nhiều Fan lên tiếng bênh vực nam nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện, cuộc tranh luận vẫn đang diễn ra sôi nổi. Tuy nhiên, đây chỉ mới là thông tin từ phía cộng đồng mạng, còn danh hài Hoài Linh thì vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào. Sau bao ồn vào vừa qua, dư luận, đặc biệt là những "fan ruột" của ông vẫn mong Hoài Linh có thể lên tiếng xóa bỏ hiểu lầm.

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Từ khóa:   Hoài Linh bà Nguyễn Phương Hằng tiền cứu trợ Miền Trung

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