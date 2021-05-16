Sau bao lùm xùm, bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ không hề ghét bỏ giới nghệ sĩ, còn kêu đích danh hàng loạt tên tuổi lớn

Trong buổi livestream vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng công khai chỉ trích Đàm Vĩnh Hưng và ngược lại cũng tiết lộ nhiều cái tên nghệ sĩ mà mình yêu thích.

Những ngày qua, vụ lùm xùm của vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” và giới nghệ sĩ đang ngày một tăng cao. Trong khi bà Nguyễn Phương Hằng “cấm tiệt” nhiều nghệ sĩ đến Đại Nam quay phim, chụp ảnh thì ở phía ngược lại, các nghệ sĩ Việt cũng có những màn đáp trả cực gắt. Tuy nhiên, trong buổi livestream mới đây, bà Hằng lại khiến công chúng vô cùng bất ngờ khi tiết lộ bản thân vẫn rất ái mộ một số nghệ sĩ Việt cả trong nước và hải ngoại, đồng thời liệt kê ra rất nhiều cái tên gạo cội, để lại tiếng vang lớn trong lòng công chúng như Ý Lan, Thanh Hà, NSND Bạch Tuyết.

Bà Phương Hằng trong livestream ngày 11/5 - Ảnh: Cắt màn hình “Sẵn đây tôi nói luôn, tôi không hề ghét bỏ nghệ sĩ. Những nghệ sĩ tôi thích là chị Ý Lan, chị Thanh Hà, chị Thanh Tuyền… Tôi thấy các anh chị đó ca hát, sống bằng nghề rất hồn nhiên, không xâm phạm vào ai hết… Nghệ sĩ Ý Lan là một trong những người được bà Hằng mến mộ - Ảnh: Internet Có những nghệ sĩ trong nước hát nhạc rất hay, tôi nghe rất thích, tư cách của họ cũng rất tốt. Họ không sống xô bồ, phù phiếm bên ngoài. Họ đa số là những nghệ sĩ lớn như NSND Bạch Tuyết, NSND Ngọc Giàu, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Các anh chị đó rất đàng hoàng, có ấn tượng tốt trong lòng tôi” - bà Hằng nói trong livestream.

Sau đó, bà Hằng tiếp tục chỉ trích nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và cho rằng giới nghệ sĩ trẻ hiện tại “chỉ biết hùa theo nhau”, khi bị “động chạm thì sụp đổ hình tượng”. Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục bị bà Hằng chỉ trích - Ảnh: Internet "Trong khi đó, một số nghệ sĩ lại cứ sống hùa theo nhau. Khi tôi đụng chạm tới họ tôi mới thấy buồn, sụp đổ hoàn toàn hình tượng nghệ sĩ vì họ phát ngôn cuồng quá, cao ngạo quá. Nhất là Đàm Vĩnh Hưng…. Tôi cũng biết Đàm Vĩnh Hưng ăn nói mạnh miệng lắm, rất cao ngạo, nghĩ mình là ông hoàng, ai nói tới đâu là Đàm Vĩnh Hưng nói lại tới đó liền. Đã là ông hoàng thì đâu phát ngôn như thế được. Sau lần này, tôi mong mọi người nhìn nhận lại tư cách của giới nghệ sĩ. Còn giới nghệ sĩ trẻ sau này cứ bị huênh hoang, mắc bệnh ngôi sao. Mà ngôi sao thì sớm nở tối tàn chứ đâu có gì to tát. Họ cũng chỉ là con người trong cuộc sống thôi, việc gì phải tỏ ra cao ngạo, quan trọng như thế" - bà Hằng thẳng thắn chia sẻ trên livestream. Hiện, những chia sẻ của bà Phương Hằng vẫn đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

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