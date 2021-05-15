'Vén màn' bí mật chuyện bà Phương Hằng chỉ 'cấm tiệt' nghệ sĩ miền Nam đến Đại Nam nhưng vẫn 'tha bổng' nghệ sĩ phía Bắc

Xã hội 15/05/2021 07:37

Bà Nguyễn Phương Hằng chỉ cắt đứt quan hệ và cấm các nghệ sĩ miền Nam tới khu du lịch Đại Nam quay phim, chụp ảnh nhưng không hề động đến phía Bắc, nguyên nhân là do đâu?

Những ngày vừa qua, lùm xùm giữa vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” và giới nghệ sĩ không hề có dấu hiệu hạ nhiệt mà ngày càng bùng lên dữ dội. Cả hai phía đều có những màn “bóc phốt”, đáp trả qua lại vô cùng gay gắt.

Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng trong một lần livestream đã dùng danh nghĩa tổng giám đốc công ty Đại Nam cắt đứt mọi quan hệ với giới văn nghệ sĩ, đồng thời “cấm tiệt” họ đến khu du lịch của bà chụp ảnh, quay phim. Nếu ai vi phạm sẽ bị lập biên bản và mới ra khỏi đây.

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Bà Phương Hằng trong buổi livestream ngày 11/5 - Ảnh: Cắt màn hình

Được biết, nguồn cơn của “lời tuyên bố đanh thép” này xuất phát từ một bài đăng của nam diễn viên Lư Hoàng Gia Bảo (cháu nghệ sĩ Bảo Quốc) trên mạng xã hội. Theo đó, tuy không chỉ đích danh bà Hằng nhưng ai đọc vào cũng hiểu nam diễn viên đang cố ý mỉa mai bà với hình ảnh “Chí Phèo trọc phú 200 tỷ”, “Chí Phèo hỗn nhất Việt Nam” hay “phim quay ở một khu du lịch”. Dù hiện tại, Lư Hoàng Gia Bảo đã gỡ bỏ bài viết, nhưng không thể phủ nhận, chính bài đăng này đã "châm ngòi" làm “cuộc khẩu chiến” của hai phía được dâng cao.

Sau màn livestream này, trong một bài viết, người chuyên thủ vai "trùm giang hồ" - nam diễn viên Huỳnh Kiến An đã có một bài đăng khá dài bày tỏ quan điểm của mình. Điều đáng chú ý, anh chỉ ra một điểm "đáng ngờ" khiến cư dân mạng cũng "gật gù" đó là: "Bà Hằng đã tuyên bố chỉ chiến với các nghệ sĩ TP.HCM, còn giới nghệ sĩ miền Bắc và hải ngoại bất ngờ được tha bổng". Bài đăng lại càng khiến cư dân mạng tò mò lý do đằng sau tất cả. 

'Vén màn' bí mật chuyện bà Phương Hằng chỉ 'cấm tiệt' nghệ sĩ miền Nam đến Đại Nam nhưng vẫn 'tha bổng' nghệ sĩ phía Bắc - Ảnh 2
Bài đăng của nam nghệ sĩ Huỳnh Kiến An 

Liên quan đến vụ việc, cư dân mạng phát hiện, trong khi các nghệ sĩ e dè, im lặng, hoặc lên tiếng chống đối thẳng thừng với các phát ngôn của bà Phương Hằng thì một trong những người "đi đầu" trong việc ủng hộ bà là Nguyễn Hồng Nhung, vợ của danh hài Xuân Bắc. Như mới đây, vợ Xuân Bắc đã chia sẻ lại thông tin liên quan đến việc "cấm cửa" nghệ sĩ của bà Phương Hằng kèm dòng trạng thái “Trời nói vậy người ta mới cấm chứ…”. Rõ ràng, nữ giảng viên cũng thấy được hành động này của Lư Hoàng Gia Bảo là quá đáng và cho rằng bà Hằng không làm gì sai. 

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Vợ chồng nghệ sĩ Xuân Bắc - Ảnh: FBNV
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Bài đăng trên của cô mới đây - Ảnh: Cắt màn hình

Trước đó, vào ngày 24/4, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc cũng từng chia sẻ nội dung bài viết về việc bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố sẽ "táng vỡ mặt" Trang Trần. Đồng thời, Hồng Nhung cũng đăng đàn cảnh cáo cựu mẫu: “Em mà gặp ngoài đường em cũng táng...". Động thái này cho thấy, bà xã Xuân Bắc ngầm đồng ý và ủng hộ bà Phương Hằng. 

Hành động thẳng thắn bênh vực bà Hằng của Hồng Nhung được xem là "đi ngược chiều dư luận", bên cạnh việc nhận được ủng hộ của công chúng thì cũng không ít người tỏ ra ngạc nhiên vì thái độ bất ngờ của nữ giảng viên. Nhiều cư dân mạng đồn đoán, có lẽ nào chính vì Nguyễn Hồng Nhung - vợ nam danh hài nổi tiếng Xuân Bắc đã lên tiếng bênh vực bà Phương Hằng ngay từ những ngày đầu đã khiến cho bà Hằng "nể phục", không hề “hạ lệnh cấm” với các nghệ sĩ miền Bắc?.

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Bài đăng của Nathan Lee - Ảnh: Cắt màn hình

Một nghệ sĩ khác đứng ra bênh vực vợ chồng ông Dũng "lò vôi" thời gian qua đó là nam ca sĩ Nathan Lee. Điều bất ngờ trùng hợp là nam ca sĩ cũng có xuất thân gốc từ Hà Nội. Anh cho biết trong bài đăng của mình: "Chỉ những người tử tế mới xứng đáng với những điều tử tế!”.

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