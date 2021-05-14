Gymer Duy Nguyễn lên tiếng về bà Nguyễn Phương Hằng: 'Em với chị Hằng giống nhau ở chỗ là sống vì cộng đồng'

Trong khi một số nghệ sĩ đình đám Việt Nam bị bà Nguyễn Phương Hằng điểm mặt chỉ tên, “bóc phốt” không thương tiếc thì lại có một nhân vật đặc biệt được bà ưu ái, lên tiếng bênh vực. Đó chẳng ai khác chính là gymer Nguyễn Duy - người từng có những phát ngôn khiếm nhã dành cho cố nghệ sĩ Chí Tài.

Những ngày vừa qua, lùm xùm của vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” cùng ông Võ Hoàng Yên và giới nghệ sĩ đang dâng cao không ngừng khi ngày càng có nhiều người bị kéo vào câu chuyện.

Đoạn chia sẻ của bà Hằng sau đó được người quen của nam gymer ghi lại và gửi trực tiếp cho anh qua trang cá nhân.

Được biết, vào thời điểm đó, nhiều nghệ sĩ là bạn bè thân thiết đã tìm đến tận nhà Nguyễn Duy để nói chuyện phải trái. Hành động này được bà Hằng nhắc lại trong buổi livestream ngày 9/5 vì cho rằng các nghệ sĩ kia đang “ăn hiếp” nam gymer.

Mới đây, trong một buổi livestream của mình, nam gymer chia sẻ bản thân rất vui và dùng nhiều lời khen “có cánh” cho bà tổng Đại Nam. Theo đó, anh cho rằng mình và bà Hằng giống nhau ở điểm “luôn vì cộng đồng”.

Duy Nguyễn cũng tổ chức livestream vài ngày sau đó - Ảnh: Cắt màn hình

"Em với chị Hằng giống nhau ở chỗ là sống vì cộng đồng. Chị có nhiều tiền làm từ thiện, còn em thì "yếu hơn", không làm từ thiện được như chị nên em vì cộng đồng bằng kiểu khác...” - Duy nguyễn nói trong livestream.

Nam gymer cũng cho biết bản thân làm trong ngành gym, cũng có chi nhánh dưới Bình Dương. giời tất cả nhân viên công ty anh đều thành fan của bà Hằng. Sắp tới anh có một buổi khai trương cơ sở mới và tỏ ý nếu bà Hắng có thể đến dự thì sẽ là điều vô cùng vinh hạnh. Ngay sau đó, nick “Đấu trường Đại Nam” được cho là của bà Hằng cũng đã rất hào sảng trả lời: “Khi nào em khai trương? Nhớ mời chị”.

Bà Hằng bình luận trong buổi phát sóng của nam gymer - Ảnh: Cắt màn hình

Bên cạnh đó, lên tiếng về những vấn đề xoay quanh câu chuyện, Duy Nguyễn một lần nữa cho biết anh cũng chỉ nghe qua báo đài, bản thân không phải là người trong cuộc nên không biết. Nhưng nếu hỏi anh có tin ông Yên chữa khỏi bệnh hay không thì câu trả lời sẽ là “không”.

Cập nhật tình hình, vào tối qua, gymer Duy Nguyễn đã đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh cuộc gặp gỡ giữa mình và vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” tại biệt thự. Cả ba đã có một buổi tối vui vẻ và có thông tin rằng anh sẽ tiếp tục xuất hiện trong livestream tối ngày 14/4 của bà Hằng.