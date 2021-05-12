Người phụ nữ "giấu mặt" Huỳnh Ngọc Thiên Hương thông báo vừa bị "báo cáo" Facebook. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên bà gặp tình trạng này.

Tài khoản Facebook có tên Huỳnh Ngọc Thiên Hương nổi lên như một hiện tượng giữa tâm bão lùm xùm của bà Nguyễn Phương Hằng cùng “lương y” Võ Hoàng Yên và giới nghệ sĩ Việt đang ngày một căng thẳng. Tham gia “trận chiến” với hướng đi chống lại bà Hằng ngay từ những ngày đầu, Huỳnh Ngọc Thiên Hương mang đến cho dư luận nhiều thông tin bất ngờ về những nhân vật chính trong câu chuyện. Dư luận biết đến Huỳnh Ngọc Thiên Hương qua nhiều cái tên khác nhau như Thiên Hương 1, Thiên Hương 2, Hai Lúa. Nhưng dù lên sóng với thân phận gì thì mục đích lớn nhất của bà Huỳnh Ngọc Thiên Hương vẫn là để “bóc phốt” và khiến “Nguyễn Phương Hằng trả giá cho sự ngông cuồng” của bản thân.

Trang cá nhân của Huỳnh Ngọc Thiên Hương - Ảnh: Cắt màn hình Đến nay, tuy đã không dưới 2 lần trực tiếp livestream, nhưng công chúng vẫn chưa một lần biết mặt bà Huỳnh Ngọc Thiên Hương và thường chỉ nhìn thấy một tấm màn, một bức tường hay góc nào đó ở nhà bà. Thế mà, theo chia sẻ từ cả phía bà Hằng và bà Hương thì hai người biết khá rõ về nhau. Được biết, theo bài đăng gần đây của Huỳnh Ngọc Thiên Hương, bà bức xúc cho biết hai tài khoản Thiên Hương 1 và 2 đều bị “báo cáo đăng ảnh và hạn chế sử dụng trong 3 ngày”. Sự việc này theo bà là do phe kia “chơi không lại rồi chơi tồi” chặn quyền tương tác của bà. Huỳnh Ngọc Thiên Hương cũng đã chuyển sang một nick khác là “Sang Sang” để sử dụng.

Bài đa8ng về việc bị 'báo cáo' trước đó - Ảnh: Cắt màn hình Mới nhất, vào khoảng 1 tiếng, tài khoản “Sang Sang” này cũng đã bị “báo cáo” nhưng lần này bà không nói bị cấm trong bao lâu. Trạng thái hiện tại - Ảnh: Cắt màn hình Sự việc sau khi được đăng tải đã khiến cho dư luận, chủ yếu fan của bà Huỳnh Ngọc Thiên Hương tức giận và lo lắng cho thần tượng. Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Cắt màn hình Quả thật, tuy chưa biết những chia sẻ của bà Huỳnh Ngọc Thiên Hương và bà Hằng thì ai đúng ai sai, nhưng không thể phủ nhận, những thông tin mà bà Hương cung cấp giúp dư luận có cái nhìn đa chiều và tổng thể hơn về câu chuyện giữa các bên.

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