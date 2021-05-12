Nathan Lee lên tiếng bênh vực bà Phương Hằng: 'Chị ấy hoàn toàn có quyền! Dư luận đang cố tình dẫn dắt câu chuyện theo hướng khác'

Liên quan đến những lùm xùm giữa vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" và giới nghệ sĩ Việt, mới đây, nam ca sĩ Nathan Lee đã lên tiếng trên trang Facebook cá nhân của mình.
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Vào tối qua, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục có buồi livestream đối đáp về lùm xùm xoay quanh ông Võ Hoàng Yên và giới nghệ sĩ Việt. Tại đây, bà đã dùng nhiều lời lẽ đanh thép để chỉ trích, mắng chửi “phe đối thủ”, thậm chí gọi thẳng tên rất nhiều nghệ sĩ lớn như Hoài Linh, Hồng Vân, Cát Phượng,… Đặc biệt, bà đã cấm tiệt “tất cả giới văn nghệ sĩ đến Đại Nam quay phim, chụp hình”. Nếu ai vi phạm sẽ bị lập biên bản mời ra khỏi khu du lịch này.
Liên quan đến câu chuyện trên, sáng ngày 12/5, trên trang Facebook cá nhân của Nathan Lee, nam ca sĩ đã đăng tải bài viết nêu lên quan điểm của mình.
Mở đầu bài viết, anh cho biết “chị H (ý chỉ bà Phương Hằng - PV) không sai và những gì chị H đấu tranh là đúng, vì chị ấy hoàn toàn có quyền!”. Tuy nhiên, “cách truyền tải thông điệp của chị bị hiểu sai do dư luận cố tình dẫn dắt câu chuyện theo những hướng khác” trong khi vấn đề chính mọi người lại "vô tình" quên mất.
Đồng thời, Nathan Lee cũng cho rằng mọi người nên trân trọng bà Hằng.
"Đối với mình, những người nóng tính, thẳng tính không bao giờ là những người nham hiểm! Khi người ta có khả năng tự kiếm tiền chứ không lợi dụng lòng tốt, sự tin tưởng của người khác để kiếm chác, chúng ta nên hiểu và trân trọng họ!" - trích bài đăng của Nathan Lee trên trang cá nhân.
Bên cạnh đó, Nathan Lee cũng đưa ra một số nhận định của mình về giới văn nghệ sĩ xưa nay. Anh thừa nhận “showbiz không xấu, tuy nhiên, có những nhân tố xấu xa làm bẩn bộ mặt làng giải trí”. Anh tiết lộ bản thân đã phải chịu đựng sự chèn ép, cô lập khủng khiếp bởi sự khác biệt và không bao giờ chịu thỏa hiệp với những gì đi ngược lại giá trị nhân văn của cá nhân mình. Thậm chí, theo lời anh, vì ghen ghét, “ngứa mắt” mà nam ca sĩ đã bị chính những người mình từng nâng đỡ “vùi dập không thương tiếc”.
Cuối bài đăng, Nathan Lee khẳng định “cuộc chiến này không phải của mình” và chúc những người trong cuộc may mắn.
Nhiều cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận khen ngợi, ủng hộ về cách cư xử khóe léo của nam ca sĩ.
Nguyên văn bài đăng của Nathan Lee:
Về vụ việc chị H và ông "lương y" nào đó! Cá nhân mình không theo dõi sự việc, TUY NHIÊN do bị réo tên quá nhiều những ngày vừa qua, mình xin có chia sẻ như sau:
Theo ý kiến chủ quan của cá nhân mình, về cơ bản, chị H không sai và những gì chị H đấu tranh là đúng, vì chị ấy hoàn toàn có quyền! Có thể cách truyền tải thông điệp của chị bị hiểu sai do dư luận cố tình dẫn dắt câu chuyện theo những hướng khác, cũng như một cách đánh hỏa mù thiên hạ trong khi vấn đề cốt lõi thì mọi người lại "vô tình" quên mất!
Đối với mình, những người nóng tính, thẳng tính không bao giờ là những người nham hiểm! Khi người ta có khả năng tự kiếm tiền chứ không lợi dụng lòng tốt, sự tin tưởng của người khác để kiếm chác, chúng ta nên hiểu và trân trọng họ!
Bao năm qua mình không có nhu cầu ở trong showbiz, cũng vì mình đã phải chịu đựng sự chèn ép, cô lập khủng khiếp chỉ vì mình khác biệt và không bao giờ chịu thỏa hiệp với những gì đi ngược lại giá trị nhân văn của cá nhân mình. Mình từng khẳng định, showbiz không xấu, tuy nhiêN, có những nhân tố xấu xa làm bẩn bộ mặt làng giải trí, tạo ra những cái nhìn thiếu tích cực với công chúng.
Các bạn cũng hay lắm cơ, mình cùng ekip đã tạo ra không biết bao nhiêu ngôi sao, hỗ trợ miễn phí không biết bao nhiêu người nổi tiếng cho cái "chợ" này! Tuy nhiên, các bạn hùa nhau nói xấu, vùi dập mình không thương tiếc, vì các bạn ngứa mắt với cái cá tính "thẳng như ruột kỳ lân" của mình, các bạn gato với tất cả những gì mình có, từ những thứ nhỏ bé nhất!
Gặp chuyện, các bạn lại đi theo phong cách "ở hèn gặp lành" đúng chất Lý Thông, lôi mình ra làm bia đỡ đạn cho các bạn! Cuộc chiến này không phải của mình, chúc các bạn may mắn!
Nhắc lại lần nữa: Chỉ những người tử tế mới xứng đáng với những điều tử tế!