Nathan Lee lên tiếng bênh vực bà Phương Hằng: 'Chị ấy hoàn toàn có quyền! Dư luận đang cố tình dẫn dắt câu chuyện theo hướng khác'

Liên quan đến câu chuyện trên, sáng ngày 12/5, trên trang Facebook cá nhân của Nathan Lee , nam ca sĩ đã đăng tải bài viết nêu lên quan điểm của mình.

Vào tối qua, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục có buồi livestream đối đáp về lùm xùm xoay quanh ông Võ Hoàng Yên và giới nghệ sĩ Việt. Tại đây, bà đã dùng nhiều lời lẽ đanh thép để chỉ trích, mắng chửi “phe đối thủ”, thậm chí gọi thẳng tên rất nhiều nghệ sĩ lớn như Hoài Linh, Hồng Vân, Cát Phượng,… Đặc biệt, bà đã cấm tiệt “tất cả giới văn nghệ sĩ đến Đại Nam quay phim, chụp hình”. Nếu ai vi phạm sẽ bị lập biên bản mời ra khỏi khu du lịch này.

Mở đầu bài viết, anh cho biết “chị H (ý chỉ bà Phương Hằng - PV) không sai và những gì chị H đấu tranh là đúng, vì chị ấy hoàn toàn có quyền!”. Tuy nhiên, “cách truyền tải thông điệp của chị bị hiểu sai do dư luận cố tình dẫn dắt câu chuyện theo những hướng khác” trong khi vấn đề chính mọi người lại "vô tình" quên mất.

"Đối với mình, những người nóng tính, thẳng tính không bao giờ là những người nham hiểm! Khi người ta có khả năng tự kiếm tiền chứ không lợi dụng lòng tốt, sự tin tưởng của người khác để kiếm chác, chúng ta nên hiểu và trân trọng họ!" - trích bài đăng của Nathan Lee trên trang cá nhân.

Nam ca sĩ Nathan Lee - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Nathan Lee cũng đưa ra một số nhận định của mình về giới văn nghệ sĩ xưa nay. Anh thừa nhận “showbiz không xấu, tuy nhiên, có những nhân tố xấu xa làm bẩn bộ mặt làng giải trí”. Anh tiết lộ bản thân đã phải chịu đựng sự chèn ép, cô lập khủng khiếp bởi sự khác biệt và không bao giờ chịu thỏa hiệp với những gì đi ngược lại giá trị nhân văn của cá nhân mình. Thậm chí, theo lời anh, vì ghen ghét, “ngứa mắt” mà nam ca sĩ đã bị chính những người mình từng nâng đỡ “vùi dập không thương tiếc”.

Cuối bài đăng, Nathan Lee khẳng định “cuộc chiến này không phải của mình” và chúc những người trong cuộc may mắn.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Cắt màn hình

Nhiều cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận khen ngợi, ủng hộ về cách cư xử khóe léo của nam ca sĩ.