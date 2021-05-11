Cho rằng cháu NSƯT Bảo Quốc ‘làm nhục’, bà Phương Hằng đanh thép tuyên bố: ‘Chấm dứt toàn bộ quan hệ và cấm tuyệt đối giới văn nghệ sĩ đến Đại Nam’

Xã hội 11/05/2021 21:33

Trong buổi livestream ngày 11/5, bà Nguyễn Phương Hằng đã có màn đáp trả cực đanh thép liên quan đến bài đăng gần đây của diễn viên Lư Hoàng Gia Bảo, đồng thời gửi lời tuyên bố gây sốc tới giới văn nghệ sĩ.

Vừa qua, trên trang cá nhân của mình, nam diễn viên Lư Hoàng Gia Bảo (cháu NSƯT Bảo Quốc) đã đăng tải một bài viết với nội dung anh đang làm một dự án phim có tên “Chí phèo trọc phú 200 tỷ”. Nam diễn viên cho biết câu chuyện kể về một nhân vật nữ có tên là Chí Phèo hỗn nhất Việt Nam. Bài viết được cho là đang “đá xéo” bà Phương Hằng một cách đầy ẩn ý.

Cho rằng cháu NSƯT Bảo Quốc ‘làm nhục’, bà Phương Hằng đanh thép tuyên bố: ‘Chấm dứt toàn bộ quan hệ và cấm tuyệt đối giới văn nghệ sĩ đến Đại Nam’ - Ảnh 1
Nam diễn viên Lư Hoàng Gia Bảo được cho là đang' đá xéo' bà Phương Hằng - Ảnh: FBNV

Tuy hiện tại, Gia Bảo đã gỡ bỏ bài viết nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn chưa dừng lại khi trong buổi livestream mới đây, bà Hằng đã kịp chụp lại tất cả và lên tiếng phản pháo về vấn đền này.

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Bài đăng của diễn viên Gia Bảo được bà Hằng chụp lại - Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, bà Hằng với danh nghĩa là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam tuyên bố: "Chấm dứt toàn bộ quan hệ với giới nghệ sĩ trong nước" và từ nay cấm tiệt giới văn nghệ sĩ tới đây.

Cho rằng cháu NSƯT Bảo Quốc ‘làm nhục’, bà Phương Hằng đanh thép tuyên bố: ‘Chấm dứt toàn bộ quan hệ và cấm tuyệt đối giới văn nghệ sĩ đến Đại Nam’ - Ảnh 3
Bà Hằng đang livestream - Ảnh: Cắt màn hình

“Tôi vừa mới thấy em Lư Hoàng Gia Bảo (cháu nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc) đang có ý định đến Đại Nam để làm nhục tôi nên hôm nay tôi chấm dứt toàn bộ quan hệ và cấm tuyệt đối giới văn nghệ sĩ quay phim, chụp hình.

Nếu vô tình để tôi phát hiện có văn nghệ sĩ nào tới Đại Nam, tôi lập tức lập biên bản và mời ra khỏi Đại Nam. Bởi vậy nên nghệ sĩ đừng có tới Đại Nam du lịch, chụp hình. Để cho nhân viên của tôi phát hiện được, tôi mời thẳng ra khỏi Đại Nam ngay lập tức. Các vị nhớ kỹ cho điều này.

Đây là một cuộc chơi và tôi đã chơi rất trí tuệ. Tôi chơi game này, mọi người sập bẫy tôi hết. Vì sao tôi phải lên gào thét mỗi ngày? Nếu tôi không mặc áo giấy đi với ma thì làm sao chúng ta biết được giới văn nghệ sĩ là ai, làm gì.

Câu chuyện của tôi là thước đo để mọi người trong và ngoài nước biết được tư cách, đạo đức của giới văn nghệ sĩ như thế nào".

Hiện tại, vợ đại gia Dũng “lò vôi” - bà Nguyễn Phương Hằng vẫn đang tiếp tục livestream chỉ trích ông Võ Hoàng Yên cùng giới nghệ sĩ mà theo bà là “cùng một ruột” với ông. Cuộc chiến online này không biết lúc nào mới có hồi kết khi liên tục có nhiều nhân vật trong giới nghệ sĩ bị bà Hằng "réo tên" hàng ngày.

Từ ủng hộ nhiều người bắt đầu tỏ thái độ khó chịu, lắc đầu ngán ngẩm khi nhắc đến tên bà Nguyễn Phương Hằng - vợ Dũng "lò vôi": "Đừng live nữa, dân mạng mệt rồi!"

Từ ủng hộ nhiều người bắt đầu tỏ thái độ khó chịu, lắc đầu ngán ngẩm khi nhắc đến tên bà Nguyễn Phương Hằng - vợ Dũng "lò vôi": "Đừng live nữa, dân mạng mệt rồi!"

Từ một người được công chúng ủng hộ vì đứng lên tố giác hàng loạt lùm xùm của ông Võ Hoàng Yên, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi") nay lại khiến nhiều người bày tỏ thái độ ngán ngẩm khi nhắc đến tên.

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Từ khóa:   Võ Hoàng Yên dũng lò vôi Lưu Hoàng Gia Bảo

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