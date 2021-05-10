Những người bạn thân từng 'ăn chung, nhảy nhót chung' đã phản bội, trả thù bà Nguyễn Phương Hằng vì lý do gì?

Xã hội 10/05/2021 16:01

Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục có buổi livestream lên tiếng về những màn bóc mẻ của một vài nhân vật đối với bà trong thời gian gần gây. Đáng chú ý, bà cho rằng có hai người là bạn cũ của bà Hằng, đã "nghỉ chơi" và giờ quay lại trả thù, "bóc phốt" bà vì ghen tỵ.

Vào ngày 9/5, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ đại gia Dũng lai tiếp tục có buổi livestream chia sẻ về vụ lùm xùm giữa vợ chồng bà, ông Võ Hoàng Yên và giới nghệ sĩ Việt Nam. 

Những người bạn thân từng 'ăn chung, nhảy nhót chung' đã phản bội, trả thù bà Nguyễn Phương Hằng vì lý do gì? - Ảnh 1
Bà Nguyễn Phương Hằng trong buổi livestream tối qua - Ảnh: Cắt từ clip

Đáng chú ý, cũng tại buổi phát sóng này, bà cho biết thời gian qua, có một vài tài khoản đứng ra bênh vực nghệ sĩ Hoài Linh và ông Võ Hoàng Yên rồi xông vào chỉ trích, miệt thị vợ chồng bà. Qua điều tra, đến nay, bà biết được một trong số đó có người từng là bạn mình. Họ từng đăng ảnh chụp cùng nhau lên FB nhưng sau đó do không hợp nên bà Hằng chủ động "nghỉ chơi". Nay những người này quay lại trả thù vì ghen tức với bà. 

"Đây là những con bạn của tôi, ăn chung, nhảy nhót chung nhưng tôi chủ động nghỉ chơi vì thấy không phù hợp. Khi tôi nghỉ chơi thì nó bán đứng, tôi hứa là sẽ lôi tất cả ra công an. Một con làm ca sĩ, một con thì làm trường học. Quý vị cứ tẩy chay tụi nó”.

Những người bạn thân từng 'ăn chung, nhảy nhót chung' đã phản bội, trả thù bà Nguyễn Phương Hằng vì lý do gì? - Ảnh 2
Những người được cho là bạn thân giờ lại quay sang 'bóc phốt' bà - Ảnh: Cắt từ clip

Bên cạnh đó, bà Hằng cũng gửi lời nhắn riêng với bạn cũ của mình:

“Tao nói thật, tao gặp tụi bây ở đâu tao đánh đó, và tụi mày làm đơn thưa sẵn đi. Tụi mày cố gắng gia nhập vô cái đoàn này, bán đứng, nói xấu để trả thù sự ghen tức với tao. Tao công khai tuyên bố tự tay tao đánh tụi bây đó.

Chơi với bạn, tao giúp tụi bây biết bao nhiêu mà ngày hôm nay tụi bây quay lưng thành lập một cái nhóm nói xấu tao thì đương nhiên một cái bợp tai cho nhớ đời. Còn chắc chắn đưa ra pháp luật là chắc chắn rồi, làm sao mà không đưa ra pháp luật được. Nhưng tao thì sẽ bợp tai rồi đó, thích thì cứ đi thưa đi" - bà Hằng bức xúc nói trong livestream.

Chưa hết, bà Hằng còn cho biết những người này đêm hôm trước còn nhắn tin cho ông Dũng “lò vôi” nói xấu bà nhưng bà cho hay, mình và ông Dũng lấy nhau hơn 15 năm, không tình cũng nghĩa. Những người này đâm bà không được thì chuyển qua chồng bà, đây là hành động “đê hèn” và “không có tư cách”.

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