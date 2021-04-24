Cụ thể, bà ví câu chuyện của mình giống như nữ ca sĩ Thủy Tiên, dù đã làm nhiều việc tốt nhưng vẫn bị nhiều người soi mói, chửi rủa. Tuy nhiên, bà Hằng cũng khẳng định mình không phải là người “dễ đụng” và “để nhắc tới”.

Trong buổi livestream mới đây trên trang cá nhân của ông Huỳnh Uy Dũng sáng ngày 24/4, sau khi nhắn nhủ Trang Khàn nặng nề “Mày mà tru tréo tên tao nữa tao gửi đơn ra công an Hà Nội đó”, bà Nguyễn Phương Hằng - vợ Dũng "lò vôi" lại tiếp tục nhắc đến nữ ca sĩ Thủy Tiên và hành động cứu trợ miền Trung của cô vừa qua.

Bà Hằng đồng thời cũng tuyên bố với “những anh hùng bàn phím” từng bôi nhọ mình rằng bản thân hoàn toàn có thể tìm ra danh tính của người đứng đằng sau các kênh thông tin "bẩn", chỉ là bà "muốn hoặc không".

"Tao phải biến tao thành con người như tụi bây thì mới phù hợp, còn nếu không thì tụi bây ăn hiếp. Ăn hiếp người ta quen rồi tưởng ai cũng vậy. Giống như Thuỷ Tiên, tụi bây chửi người ta ngày ngày đêm đêm, nó làm gì tụi bây? Nó giật chồng tụi bây hay sao mà tụi bây điên lên dữ vậy? Người ta đi làm từ thiện, giờ nó đúng nó sai còn pháp luật, lội mưa, lội sình, lội nắng mà tụi bây dám ở nhà ngồi ... chửi nó. Nó sai thì có pháp luật trị nó, mắc mớ gì tụi bây bầy đàn chửi con người ta, rồi qua tới chửi tao? ....!" - bà Hằng vừa nói vừa bày tỏ sự bức xúc qua nhiều từ ngữ nặng nề trong livestream.

Bà Hằng chia sẻ trong livestream - Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan đến loạt người nổi tiếng trong đó có cả nghệ sĩ Hoài Linh, bà Hằng cho biết mình “nói có sách mách có chứng” khi đang nắm giữ một số thông tin liên quan đến những nghệ sĩ có quen biết với ông Yên.

"Tôi chơi thêm là một tượng đài sụp đổ nữa, quý vị phải biết cái gan tôi rất lớn. Đụng là phải chạm nha quý vị... Nói có sách mách có chứng, tôi lôi ra là tôi lôi cả nùi, nếu mà nói tôi vu khống thì thưa tôi đi, còn tôi mà nói đúng, chỉ đúng thì lại thêm vài thần tượng của quý vị sụp đổ nữa…" - bà Hằng nói.

Như đã đưa tin trước đó, trong một buổi livestream của hai vợ chồng, bà Hằng từng lên tiếng chỉ đích danh nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Kỳ Duyên, Thanh Hà,.. từng có "qua lại" với ông Võ Hoàng Yên nhưng khi vụ kiện tụng nổ ra thì tất cả đều im lặng. Đỉnh điểm, bà Hằng đã gọi các nghệ sĩ này bằng “đám” với những từ ngữ có phần nặng nề.

Sự việc ngay lập tức khiến dư luận dậy sóng. Đa số mọi người đều không đồng ý với hành động này của bà và để lại nhiều bình luận khá gay gắt. Một số nghệ sĩ như Trang Khàn, Bảo Anh, Trịnh Kim Chi, Minh Quân cũng đã lên tiếng nêu rõ quan điểm trái chiều của mình liên quan đến vụ việc.

Chưa có một kết luận xác thực nào từ phía cơ quan điều tra, đến nay những người trong cuộc vẫn đang liên tục "lên sóng" bày tỏ quan điểm cá nhân của mình về vụ việc. Hiện, những thông tin liên quan vẫn chưa có dấu hiệu đi đến hồi kết.