Bà Nguyễn Phương Hằng 'ám chỉ' mình như ca sĩ Thủy Tiên: 'Người ta đi làm từ thiện, lội mưa, lội sình, lội nắng mà dám ở nhà chửi'

Xã hội 24/04/2021 17:39

Ngày 24/4, trong buổi livestream mới nhất của hai vợ chồng ông Dũng "lò vôi", bà Nguyễn Phương Hằng có so sánh mình như ca sĩ Thủy Tiên khi làm việc thiện mà cứ bị nhiều người mắng chửi. Đồng thời, bà cũng cho hay đang giữ một số thông tin có liên quan đến các nghệ sĩ từng qua lại với ông Yên "nên cần thì chị tung thôi".

Trong buổi livestream mới đây trên trang cá nhân của ông Huỳnh Uy Dũng sáng ngày 24/4, sau khi nhắn nhủ Trang Khàn nặng nề “Mày mà tru tréo tên tao nữa tao gửi đơn ra công an Hà Nội đó”, bà Nguyễn Phương Hằng - vợ Dũng "lò vôi" lại tiếp tục nhắc đến nữ ca sĩ Thủy Tiên và hành động cứu trợ miền Trung của cô vừa qua.

Cụ thể, bà ví câu chuyện của mình giống như nữ ca sĩ Thủy Tiên, dù đã làm nhiều việc tốt nhưng vẫn bị nhiều người soi mói, chửi rủa. Tuy nhiên, bà Hằng cũng khẳng định mình không phải là người “dễ đụng” và “để nhắc tới”.

"Tao phải biến tao thành con người như tụi bây thì mới phù hợp, còn nếu không thì tụi bây ăn hiếp. Ăn hiếp người ta quen rồi tưởng ai cũng vậy. Giống như Thuỷ Tiên, tụi bây chửi người ta ngày ngày đêm đêm, nó làm gì tụi bây? Nó giật chồng tụi bây hay sao mà tụi bây điên lên dữ vậy? Người ta đi làm từ thiện, giờ nó đúng nó sai còn pháp luật, lội mưa, lội sình, lội nắng mà tụi bây dám ở nhà ngồi ... chửi nó. Nó sai thì có pháp luật trị nó, mắc mớ gì tụi bây bầy đàn chửi con người ta, rồi qua tới chửi tao? ....!" - bà Hằng vừa nói vừa bày tỏ sự bức xúc qua nhiều từ ngữ nặng nề trong livestream.

nguyen phuong hang 1
Ca sĩ Thủy Tiên trong đợt cứu trợ miền Trung cũng không được lòng cư dân mạng, bị soi mói liên tục - Ảnh: Internet

Bà Hằng đồng thời cũng tuyên bố với “những anh hùng bàn phím” từng bôi nhọ mình rằng bản thân hoàn toàn có thể tìm ra danh tính của người đứng đằng sau các kênh thông tin "bẩn", chỉ là bà "muốn hoặc không". 

nguyen phuong hang 2
Bà Hằng chia sẻ trong livestream - Ảnh: Cắt từ clip 

Liên quan đến loạt người nổi tiếng trong đó có cả nghệ sĩ Hoài Linh, bà Hằng cho biết mình “nói có sách mách có chứng” khi đang nắm giữ một số thông tin liên quan đến những nghệ sĩ có quen biết với ông Yên.

"Tôi chơi thêm là một tượng đài sụp đổ nữa, quý vị phải biết cái gan tôi rất lớn. Đụng là phải chạm nha quý vị... Nói có sách mách có chứng, tôi lôi ra là tôi lôi cả nùi, nếu mà nói tôi vu khống thì thưa tôi đi, còn tôi mà nói đúng, chỉ đúng thì lại thêm vài thần tượng của quý vị sụp đổ nữa…" - bà Hằng nói. 

Như đã đưa tin trước đó, trong một buổi livestream của hai vợ chồng, bà Hằng từng lên tiếng chỉ đích danh nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Kỳ Duyên, Thanh Hà,.. từng có "qua lại" với ông Võ Hoàng Yên nhưng khi vụ kiện tụng nổ ra thì tất cả đều im lặng. Đỉnh điểm, bà Hằng đã gọi các nghệ sĩ này bằng “đám” với những từ ngữ có phần nặng nề.

Sự việc ngay lập tức khiến dư luận dậy sóng. Đa số mọi người đều không đồng ý với hành động này của bà và để lại nhiều bình luận khá gay gắt. Một số nghệ sĩ như Trang Khàn, Bảo Anh, Trịnh Kim Chi, Minh Quân cũng đã lên tiếng nêu rõ quan điểm trái chiều của mình liên quan đến vụ việc. 

Chưa có một kết luận xác thực nào từ phía cơ quan điều tra, đến nay những người trong cuộc vẫn đang liên tục "lên sóng" bày tỏ quan điểm cá nhân của mình về vụ việc. Hiện, những thông tin liên quan vẫn chưa có dấu hiệu đi đến hồi kết.

Vợ chồng đại gia Dũng ‘lò vôi’ ‘quay xe’ quyết lấy lại 200 tỷ từ ‘lương y’ Võ Hoàng Yên: ‘Trừ cái xấu, cái ác cũng chính là hành thiện’

Vợ chồng đại gia Dũng ‘lò vôi’ ‘quay xe’ quyết lấy lại 200 tỷ từ ‘lương y’ Võ Hoàng Yên: ‘Trừ cái xấu, cái ác cũng chính là hành thiện’

Mới đây, vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" vừa có cuộc nói chuyện với báo chí về việc sẽ đòi lại 200 tỷ cùng số tiền bà Hằng đã ủy thác cho ông Yên để cứu trợ đồng bào miền Trung.

Xem thêm
Từ khóa:   Dũng lò vôi Võ Hoàng Yên Võ Hoàng Yên và Hoài Linh

TIN MỚI NHẤT

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 21 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 27 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1