Vợ chồng đại gia Dũng ‘lò vôi’ ‘quay xe’ quyết lấy lại 200 tỷ từ ‘lương y’ Võ Hoàng Yên: ‘Trừ cái xấu, cái ác cũng chính là hành thiện’

Xã hội 01/04/2021 16:04

Mới đây, vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" vừa có cuộc nói chuyện với báo chí về việc sẽ đòi lại 200 tỷ cùng số tiền bà Hằng đã ủy thác cho ông Yên để cứu trợ đồng bào miền Trung.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thi, ngày 30/3, văn phòng Chính phủ có văn bản số 2154 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về thông tin "thần y" trên mạng xã hội. Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông cùng các cơ quan liên quan kiểm tra, có biện pháp quản lý, xử lý phù hợp.

Ngày 31/3, vợ chồng đại gia Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "lò vôi") và bà Nguyễn Phương Hằng đã  tổ chức trao đổi thông tin với báo chí. Tại đây, ông cho biết rất vui mừng vì quyết định trên của Chính phủ ta.

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Vợ chồng ông Dũng trao đổi với báo chí - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị 

Liên quan đến việc vợ chồng ông Dũng tố vị “thần y” lừa đảo chiếm đoạt tài sản, dù ngày 16/3, tại buổi gặp gỡ với báo chí để nói lần cuối về những lùm xùm với ông Võ Hoàng Yên, vợ chồng ông Dũng đã tuyên bố rằng sẽ không nhận lại số tiền 200 tỷ đồng mà ông Yên lừa đảo và để cho ông Yên trả lại tiền cho nhiều nạn nhân ông đã lừa gạt. Tuy nhiên, giờ đây, ông Dũng lại cho biết sẽ đòi lại toàn bộ số tiền 200 tỷ đồng kia cùng 8 tỷ đồng tiền mà ông bà đã uỷ thác cho ông Yên đi cứu trợ đồng bào miền Trung gặp lũ lụt.

Ông Dũng cho hay: “Năm nay tôi đã hơn 60 tuổi rồi, làm được điều gì tốt đẹp cứ làm và trừ cái xấu, cái ác cũng chính là hành thiện".

Được biết, số tiền 200 tỷ đồng trên vợ chồng ông dự định sẽ được gửi vào một quỹ từ thiện để giúp đỡ người khó khăn. Còn 8 tỷ đồng sẽ gửi ủng hộ những bà con gặp hoạn nạn trong lũ lụt ở miền Trung như kế hoạch trước đó.

Trong cuộc nói chuyện, bà Hằng - vợ ông Dũng cũng đặt nghi vấn về việc Facebook cá nhân của bà và những người liên quan đến bà đều bị chặn.

Như đã đưa tin trước đó, ngày 3/3, bà Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi ăn chặn hàng trăm tỷ đồng của vợ chồng bà. 

Bà Hằng cho biết, ông Yên từng nói rằng bận đi chữa bệnh khắp nơi không có thời gian bán đất trả nợ, muốn nhờ vợ chồng bà giúp đỡ. Tuy nhiên, sau nhiều lần chuyển khoản trả nợ giúp ông Yên, bà Hằng mới biết tài khoản mà bà chuyển vào đó là của bố vợ, cháu vợ, anh trai, em trai, học trò... ông Yên.

Ông Yên từng viết thư xin vợ chồng bà hằng để ông trả lại số tiền nhưng bà không đồng ý mà quyết tâm “bóc trần sự thật”.

Từ khóa:   Dũng lò vôi Võ Hoàng Yên Nguyễn Phương Hằng

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