Báo cáo chính thức của Sở Y tế Bình Thuận: Quá trình cấp chứng chỉ hành nghề của ông Võ Hoàng Yên được thực hiện đúng theo quy định

Xã hội 12/03/2021 18:04

Chiều nay, ngày 12/3, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo gửi Bộ Y tế về những hoạt động của ông Võ Hoàng Yên.

Theo Sài Gòn giải phóng, chiều ngày 12/3, ông Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận cho biết đã ký văn bản gửi Cục quản lý Y Dược cổ truyền (Bộ Y tế) liên quan đến trường hợp hành nghề của ông Võ Hoàng Yên.

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Ông Võ Hoàng Yên - Ảnh: Internet

Theo báo cáo, ông Yên được Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cấp chứng chỉ hành nghề số 4390/BTH-CCHN vào ngày 8/11/2018 về hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ  truyền.

Quá trình cấp chứng chỉ hành nghề ông Võ Hoàng Yên được áp dụng theo Nghị định 109/2016 của Chính phủ ban hành ngày 1/7/2016 về Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

Được biết, ông Võ Hoàng Yên tốt nghiệp trung cấp Y sĩ Y học cổ truyền do Trường Trung cấp Tuệ Tĩnh Thanh Hóa đào tạo và cấp bằng ngày 14/7/2017.

Sau đó, ông Yên đến thực hành khám chữa bệnh khoa Y học cổ truyền cho Trung tâm Y tế Hàm Tân (Bình Thuận) do bác sĩ Lê Trung Nhật hướng dẫn trong thời gian từ  20/9/2017 đến 20/9/2018 (12 tháng). Kết thúc thời gian học, ông Yên được Trung tâm Y tế Hàm Tân xác nhận quá trình thực hành chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp Y học cổ truyền.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, ông Yên có đăng ký tham gia làm việc tại hai cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh là Phước Thiện Hưng An Tự và phòng thuốc Nam Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự:

- Cơ sở Phước Thiện Hưng An Tự ở xã Gia An, Tánh Linh. Nơi này được Sở Y tế Bình Thuận cấp giấy phép hoạt động từ tháng 18/10/2013. Cơ sở do ông Nguyễn Bửu chịu trách nhiệm, theo hình thức phòng, chẩn trị Y học cổ truyền. Ông Yên tham gia làm việc từ ngày 20 đến 30 hằng tháng và bắt đầu hành nghề từ ngày 20/11/2018 đến nay.

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Một trong hai cơ sở nơi ông Yên từng tham gia khám, chữa bệnh tại Bình Thuận - Ảnh: Internet

- Cơ sở thứ hai là phòng thuốc Nam Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân. Nơi này Sở Y tế Bình Thuận cấp giấy phép hoạt động từ tháng 1/2019. Cơ sở do bà Lê Thị Thu Hương chịu trách nhiệm, theo hình thức phòng chẩn trị Y học cổ truyền. Ông Yên tham gia làm việc từ ngày 10 - 20 hàng tháng, từ tháng 1/2019 đến nay.

Ngoài hai cơ sở nói trên, ông Võ Hoàng Yên không có đăng ký hành nghề tại bất cứ cơ sở khám chữa bệnh nào khác ở tỉnh Bình Thuận.

Báo cáo này Sở Y tế Bình Thuận chỉ thông tin rõ việc hành nghề của ông Võ Hoàng Yên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, còn với các tỉnh khác, cơ quan này không có thẩm quyền để thực hiện.

Như đã đưa tin, ngày 11/3, ông Đặng Thức Anh Vũ - PGĐ Sở Y tế tỉnh Bình Thuận xác nhận, Sở đã đi kiểm tra 2 cơ sở mà ông Võ Hoàng Yên đã từng về công tác khám chữa bệnh.

“Nội dung kiểm tra toàn diện, gồm tất cả các nội dung xoay quanh vụ việc lùm xùm người dân phản ánh. Sở đã giao Phòng thanh tra phối hợp với địa phương xác minh, có kết quả sẽ báo cáo Sở Y tế và thông tin với báo chí”, bác sĩ Vũ chia sẻ với báo Giao Thông.

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