Báo cáo chính thức của Sở Y tế Bình Thuận: Quá trình cấp chứng chỉ hành nghề của ông Võ Hoàng Yên được thực hiện đúng theo quy định

Được biết, ông Võ Hoàng Yên tốt nghiệp trung cấp Y sĩ Y học cổ truyền do Trường Trung cấp Tuệ Tĩnh Thanh Hóa đào tạo và cấp bằng ngày 14/7/2017.

Sau đó, ông Yên đến thực hành khám chữa bệnh khoa Y học cổ truyền cho Trung tâm Y tế Hàm Tân (Bình Thuận) do bác sĩ Lê Trung Nhật hướng dẫn trong thời gian từ 20/9/2017 đến 20/9/2018 (12 tháng). Kết thúc thời gian học, ông Yên được Trung tâm Y tế Hàm Tân xác nhận quá trình thực hành chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp Y học cổ truyền.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, ông Yên có đăng ký tham gia làm việc tại hai cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh là Phước Thiện Hưng An Tự và phòng thuốc Nam Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự:

- Cơ sở Phước Thiện Hưng An Tự ở xã Gia An, Tánh Linh. Nơi này được Sở Y tế Bình Thuận cấp giấy phép hoạt động từ tháng 18/10/2013. Cơ sở do ông Nguyễn Bửu chịu trách nhiệm, theo hình thức phòng, chẩn trị Y học cổ truyền. Ông Yên tham gia làm việc từ ngày 20 đến 30 hằng tháng và bắt đầu hành nghề từ ngày 20/11/2018 đến nay.

Một trong hai cơ sở nơi ông Yên từng tham gia khám, chữa bệnh tại Bình Thuận - Ảnh: Internet

- Cơ sở thứ hai là phòng thuốc Nam Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân. Nơi này Sở Y tế Bình Thuận cấp giấy phép hoạt động từ tháng 1/2019. Cơ sở do bà Lê Thị Thu Hương chịu trách nhiệm, theo hình thức phòng chẩn trị Y học cổ truyền. Ông Yên tham gia làm việc từ ngày 10 - 20 hàng tháng, từ tháng 1/2019 đến nay.

Ngoài hai cơ sở nói trên, ông Võ Hoàng Yên không có đăng ký hành nghề tại bất cứ cơ sở khám chữa bệnh nào khác ở tỉnh Bình Thuận.

Báo cáo này Sở Y tế Bình Thuận chỉ thông tin rõ việc hành nghề của ông Võ Hoàng Yên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, còn với các tỉnh khác, cơ quan này không có thẩm quyền để thực hiện.