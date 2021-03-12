Vụ cô giáo chủ nhiệm quay clip học sinh lớp 9 uống bia: Cơ quan chức năng xử lý thế nào?

Đáng chú ý, đoạn clip này được chính cô giáo chủ nhiệm của các em ghi lại. Khi một em học sinh có ý định mời cô giáo cùng uống, người giáo viên này đáp trả cực kỳ "thẳng thắn": "Mua được mấy lon bia uống thấm vào đâu, phải mua cả két".

Vừa qua, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh hơn 20 học sinh lớp 9 (cả nam và nữ) tụ tập ăn uống. Nhiều học sinh nam còn mang bia ra uống.

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip nhận được rất nhiều sự chỉ trích của cộng đồng mạng. Mọi người đều cho rằng, học sinh uống bia là không đúng, nhưng cô giáo chủ nhiệm kia càng sai hơn khi có hành động cỗ vũ, khuyến khích các em.

Được biết, đây là học sinh lớp 9A6, Trường THCS Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá còn giáo viên trong câu chuyện là cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Xuyến.

Sau khi sự việc xảy ra, ngày 7/3, nữ giáo viên này đã có buổi livestream chính thức để nói về tình hình vụ việc. Cô cho biết cảm thấy buồn và xấu hổ vì đã làm ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh ngành giáo dục huyện Hậu Lộc nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung. Qua đây, cô Xuyến muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người.

Cô Xuyến livestream nói về sự việc hôm đó - Ảnh: FBNV

Dù thừa nhận hành động không ngăn cản học sinh dùng bia rượu mà còn quay clip lại là sai, nhưng theo cô Xuyến thì đây là chuyện nhỏ vì chỉ có 8 lon bia với từng ấy học sinh thì không thể nào sai được.

Theo báo Dân Việt, ngày 12/3, đại diện Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cô giáo Nguyễn Thị Xuyến số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Bán cho trẻ em, cho trẻ em sử dụng rượu, bia, chất kích thích khác có hại cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ em” theo Khoản B, Điều 25, Nghị định 144.

Bà Chung Thị Đài - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc cho biết thêm, sau khi có kết luận điều tra của cơ quan Công an, Phòng Giáo dục sẽ căn cứ vào các quy định để xem xét, xử lý cô giáo Nguyễn Thị Xuyến.

Hiện, sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.