Tuy nhiên, bên cạnh những tình tiết mới mà vợ chồng ông Dũng hé lộ hằng ngày, người ta cũng rất tò mò về tài chữa bệnh “thần sầu” của vị “ lương y ” này khi được biết ông có thể chữa được cả câm, điếc bẩm sinh, bại liệt. Danh tiếng càng đồn xa khi các video ông Yên chữa bệnh lan truyền khắp mạng xã hội. Nhưng đó có là là 100% sự thật, những “bệnh nhân thật” - nhân chứng sống - được ông Yên chữa giờ ra sao?

Vừa qua, vụ “lùm xùm trăm tỷ” giữa vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” và “thần y” Võ Hoàng Yên nổ ra khiến dân mạng được dịp dậy sóng. Theo đó, vợ chồng đại gia cho rằng ông Yên đã có hành vi chiếm đoạt số tiền từ thiện lên đến 135 tỷ đồng.

Theo Lao Động, bệnh nhân H. trú tại Tây Hồ 1- Quang Tiến- Thái Hòa- Nghệ An, vốn là sinh viên sinh viên năm thứ hai Trường Sân khấu Điện ảnh. Nhưng sau một vụ tai nạn thì trở nên tàn tật: không thể nói, đi lại và phải ngồi xe lăng.

Bệnh nhân H. có đến chỗ ông Yên chữa trị 10 lần, tốn hơn chục triệu nhưng không khỏi - Ảnh: Lao Động

Mẹ bệnh nhân kể lại, ngày đầu tiên được ông Yên điều trị, cháu H. khom người ngồi dậy được vài phút, “thấy vậy, mọi người vỗ tay reo hò tán thưởng”, nhưng sau đó lại nằm im, nhiều lần ông Yên cũng kéo lưỡi H. nhưng không nói được. Ông Yên bảo là: “em H ăn được rồi sẽ nói được, nói được rồi sẽ đi được” nhưng sau 10 lần điều trị, tốn hơn mấy chục triệu nhưng không thuyên giảm, gia đình đành bỏ cuộc.

Một bệnh nhân khác là anh N.V.S (SN 1986- Tây Hồ 1- Quang Tiến- Thái Hòa- Nghệ An) bị tai nạn giao thông nên không thể đi lại bình thường. Anh cũng đến tìm “thần y” Võ Hoàng Yên chữa trị nhưng chỉ gặp đệ tử của ông. Những người này nói anh bị khép khớp háng nên họ bẻ mạnh khiến bệnh nhân đau đớn. Thậm chí, anh cho biết những người này còn lấy “cái ghế dài kê chân cháu lên, về vài ngày thấy thâm đen cả hai bên đùi, sợ quá nên không dám đi nữa”. Anh cũng khẳng định không có chuyện khám miễn phí mà phải nộp tiền mới được vào khám.

Một trường hợp nữa là cháu N.T.M (12 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Bình Sơn - bị bệnh câm) bị điếc bẩm sinh. Kể từ lúc chữa bệnh đến nay cháu vẫn không nghe được.

"Lúc chữa bệnh, ông Yên vỗ mạnh vào tai cháu mấy cái, kêu cháu nói vài tiếng. Nhưng khi về đến nhà và đến giờ này, cháu vẫn không nói được. Nhiều trường hợp khác cũng vậy" - mẹ cháu M. chia sẻ với báo Người Lao Động.

Những lọ thuốc “kỳ lạ”

Theo Thanh Niên, bà Võ Thị Nhi (57 tuổi), bị bướu cổ cũng là một bệnh nhân của ông Yên vào tháng 7/2020. Bà cho biết: “Ổng đập nhẹ hai bên lỗ tai, cầm cổ xoay qua xoay lại, rờ tay vuốt dưới chỗ bướu cổ”. Ông Yên còn phát cho bà một lọ thuốc, nói về xoa mỗi ngày 3 lần nhưng đến nay vẫn không có hiệu quả gì, thuốc có mùi rất khó chịu.

Một bệnh nhân khác bị bướu cổ và được ông Yên cho thuốc về bôi - Ảnh: Thanh Niên

Bênh trong lọ thuốc - Ảnh: Thanh Niên

Một trường hợp bướu cổ tương tự được ông Yên chữa và phát thuốc là bà Võ Thị Ninh (60 tuổi, ở thôn Tây Thuận). Bệnh tình bà Nhi đến nay vẫn không có gì tiến triển.

Cách chữa bệnh bạo lực, gây ám ảnh

Nhiều nguồn tin cho biết, cách chữa bệnh của vị “thần y” này vô cùng thô bạo, dễ để lại ám ảnh cho bệnh nhân. Ngoài ra, việc bẻ, nhấn các khớp huyệt còn có thể để lại di chứng.

Cụ thể, cháu P.X.P (12 tuổi) xã Bình Trung, H.Bình Sơn cũng là một bệnh nhân khác của ông Yên. Cháu bị điếc sâu, phải mang máy trợ thính. Khoảng 5 năm trước, chị H.T.X - mẹ cháu có đưa con đến nhờ ông Yên chữa trị. Đến nay, bệnh tình không giảm nhưng chị X. chia sẻ với báo Thanh Niên rằng: “Lần ấy, sau khi về nhà, mỗi lần mở mạng internet, cháu P. thấy ông Yên đều tỏ ra sợ hãi, có thể khi chữa bệnh cho cháu, ông Yên đã làm cháu bị đau nên gây ám ảnh”.