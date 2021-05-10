Khen Đàm Vĩnh Hưng 'có văn hóa' xong, bà Hằng lại thách thức: 'Đàm Vĩnh Hưng nên nhớ, tôi là bà chủ Đại Nam. Rồi một ngày nào đó, các người sẽ hối hận'

Xã hội 10/05/2021 10:19

Bà Nguyễn Phương Hằng vừa có những chia sẻ công khai chỉ trích nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và những nghệ sĩ chống đối mình.

Những ngày qua, những lùm xùm giữa vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” cùng các nghệ sĩ Việt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt mà ngày một tăng cao.

Mới đây, trong buổi livestream tối ngày 9/5, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục có những phát biểu khá gay gắt đụng chạm trực tiếp đến nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

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Bà Nguyễn Phương Hằng trong buổi livestream tối qua - Ảnh: Cắt từ clip 

"Nghệ sĩ các người kết bè kết phái với nhau, nhất là Đàm Vĩnh Hưng. Có người nói, tôi mà đụng vào Đàm Vĩnh Hưng sẽ bị Đàm Vĩnh Hưng vạch mặt ra. Đàm Vĩnh Hưng có giỏi thì cứ vạch đi, vạch 1000 lần cũng không làm gì được tôi. Đàm Vĩnh Hưng nên nhớ, tôi vẫn là bà chủ Đại Nam, vẫn rạng rỡ, vẫn lương thiện.

Tôi biết ngay từ đầu, cuộc chơi này khập khiễng lắm nhưng hôm nay tôi phải nói thẳng cho các người biết... Rồi một ngày nào đó, các người sẽ hối hận vì chửi người khác một cách vô cớ dù chuyện không liên quan gì đến các người".

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 Bà Hằng công khai thách thức Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: FBNV

Sau đó, bà tiếp tục gửi lời “nhắn nhủ” đến các nghệ sĩ từng có xích mích với mình trên mạng xã hội rằng chính họ đã làm “ô uế hết những con người cao sang trong giới nghệ sĩ, ca sĩ, kịch sĩ ở Việt Nam” bởi lẽ, “các anh chị nghệ sĩ lớn, có tên tuổi họ đâu có làm những trò như thế”. Theo bà, những người chống đối mình là “lớp nghệ sĩ mới lên, tự lăng xê nhau lên thôi” và thẳng thắng đặt ra câu hỏi: “Bây giờ các người lên sân khấu có ai chịu tới coi nữa không? Khi khán giả đã quay lưng rồi thì các người chỉ có húp cháo. Các người cậy đông ăn hiếp người ta quen rồi, tự nhận mình là ổ kiến lửa. Vậy ổ kiến lửa đó làm gì được tôi?".

Trước đó, sau khi Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn giải bày và chỉ trích bà Phương Hằng, chính bà đã chia sẻ sẽ "ngừng cuộc chơi" với "ông hoàng nhạc Việt": "Hôm qua tôi nói Đàm Vĩnh Hưng như vậy và Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng phản hồi tôi. Trong cách lên tiếng của Đàm Vĩnh Hưng vẫn còn một chút văn hóa dành cho tôi. Vì Đàm Vĩnh Hưng vẫn còn văn hóa dành cho tôi nên tôi sẽ không nói tiếp nữa, chứ không thì tôi không ngại đâu".

Bà Nguyễn Phương Hằng 'ám chỉ' mình như ca sĩ Thủy Tiên: 'Người ta đi làm từ thiện, lội mưa, lội sình, lội nắng mà dám ở nhà chửi'

Bà Nguyễn Phương Hằng 'ám chỉ' mình như ca sĩ Thủy Tiên: 'Người ta đi làm từ thiện, lội mưa, lội sình, lội nắng mà dám ở nhà chửi'

Ngày 24/4, trong buổi livestream mới nhất của hai vợ chồng ông Dũng "lò vôi", bà Nguyễn Phương Hằng có so sánh mình như ca sĩ Thủy Tiên khi làm việc thiện mà cứ bị nhiều người mắng chửi. Đồng thời, bà cũng cho hay đang giữ một số thông tin có liên quan đến các nghệ sĩ từng qua lại với ông Yên "nên cần thì chị tung thôi".

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Từ khóa:   Dũng lò vôi Đàm Vĩnh Hưng Đại Nam

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