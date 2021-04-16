Bà Nguyễn Phương Hằng bị xử phạt vì phát ngôn sai sự thật

Xã hội 16/04/2021 20:21

Mới đây, Thanh tra Sở TT-TT TPHCM ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Phương Hằng với số tiền 7,5 triệu đồng vì đã cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và danh dự của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, chiều ngày 16/4, Sở TT-TT tỉnh Bình Thuận cho biết đã chuyển các căn cứ, hồ sơ sai phạm của bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971), vợ ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT CTCP Đại Nam), cho Sở TT-TT TPHCM để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trước đó, ngày 4/3,  trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video có tựa đề "Bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ phát hiện ông Võ Hoàng Yên lừa mình sau nhiều năm" do tài khoản có tên "Hoa Lệ Sài Gòn" đăng tải. Bà Hằng được xác định là chủ thể cung cấp đoạn video này. 

Trong video, bà Hằng phát biểu rằng: “Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận căn cứ giấy phép của Hà Tĩnh cho nên ông Võ Hoàng Yên vẫn hoạt động chùa đó... Bình Thuận bao che cho ông”. Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở TT-TT đã phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bình Thuận để làm rõ.

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Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên do Sở Y tế Bình Thuận cấp - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng 

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận khẳng định, việc cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh cho ông Võ Hoàng Yên (ngụ xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) được thực hiện đúng theo quy định.

Căn cứ thông tin cung cấp của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, Sở TT-TT tỉnh Bình Thuận nhận thấy phát ngôn của bà Hằng tại video trên là không có căn cứ, thiếu chính xác, sai sự thật.

Vì vậy,  Sở TT-TT tỉnh Bình Thuận đã chuyển các căn cứ, hồ sơ sai phạm của bà Nguyễn Phương Hằng cho Sở TT-TT TPHCM (bà Hằng có hộ khẩu thường trú tại TPHCM) để xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời yêu cầu bà Hằng xin lỗi, đính chính lại nội dung trong video được đăng tải.

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 Quyết định xử phạt hành chính đối với bà Hằng - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc 

Sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 2/4,  Sở TT-TT TPHCM đã mời bà Hằng lên làm việc. Bà Hằng không cung cấp được chứng cứ liên quan đến việc cho rằng UBND tỉnh Bình Thuận bao che cho ông Võ Hoàng Yên hoạt động khám chữa bệnh tại Bình Thuận.

Đến ngày 8/4, Thanh tra Sở TT-TT TPHCM ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Phương Hằng với số tiền 7,5 triệu đồng vì đã cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và danh dự của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

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