Vụ vợ chồng mất tích bí ẩn: Giường ngủ có vết dao chặt, gia đình chồng nhận được bức thư đáng sợ

Xã hội 15/04/2021 10:25

Liên quan đến vụ việc hai vợ chồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mất tích bí ẩn, người thân trong gia đình chồng cho biết người vợ có biểu hiện lạ. Sau đó, gia đình nhận được bức thư bảo giết người rồi vứt xác xuống giếng.

Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện vụ việc 2 vợ chồng mất tích bí ẩn đã khiến dư luận xôn xao.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thanh (55 tuổi, trú thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc) mất tích. Sau đó, bà Vũ Thị Nga (55 tuổi, vợ ông Thanh) cũng mất tích theo chỉ sau một ngày làm việc với Công an huyện Hậu Lộc.

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Ông Nguyễn Văn Thanh (55 tuổi, trú thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc) - Ảnh: Gia đình cung cấp 

Chia sẻ với báo Đất Việt, ngày 14/4, anh Cao Văn Hai (cháu ông Nguyễn Văn Thanh cho hay từ khi chồng mất tích, bà Nga có nhiều biểu hiện bất thường nên gia đình nghi ngờ sự việc có liên quan đến bà. 

Được biết, sau khi ông Thanh mất tích, bà Nga đã tháo giường cưới 30 năm của ông bà, đánh sạch và sơn lại. "Ngoài ra còn có vết bầm lớn trên thành giường, có vết dao chặt ở đó. Bà Nga còn mua 6 chai nước tẩy sàn để ở nhà", anh Hai kể lại với Đất Việt.

Cũng theo anh Hai, lúc trước, khi vợ chồng ông Thanh lấy nhau thì bị gia đình phản đối. Có một lần, ông Thanh kể rằng buồn vì vợ chồng lấy nhau 30 năm mà không có con chứ ngoài ra không nói gì về cuộc sống không hạnh phúc. Về phần bà Nga, bà không chơi lô đề, bài bạc nhưng lại đang nợ tiền của rất nhiều người.

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Căn nhà nơi vợ chồng ông sinh sống - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, Trưởng thôn Châu Tử cho biết, tuy không có con nhưng hàng xóm vẫn thấy cuộc sống vợ chồng ông Thanh êm ấm, ít khi xảy ra cãi vã. Chưa bao giờ chính quyền địa phương phải đến can thiệp hay hòa giải chuyện gia đình.

Về thông tin sau khi bà Nga mất tích, gia đình anh Hai nhận được lá thư có nội dung "Hôm nọ, chúng mày bảo tao giết ông Thanh rồi vứt xác xuống giếng. Vậy nhà mày đã thuê đào giếng chưa?", anh Hai cho biết, gia đình anh đã đào giếng và lấp lại vì không có gì bất thường.

Theo Pháp luật TP.HCM, trước khi mất tích, ông Thanh không có biểu hiện bất thường. ngày 8/2 (tức ngày 28/12 âm lịch), bà Nga có đến nhà khóc lóc, thông báo là ông Thanh bỏ nhà theo người khác. Đến tối cùng ngày thì gia đình nhận được tin nhắn của ông Thanh bảo là đang ở  BV Phụ Sản Hà Nội, mong gia đình hiểu cho mình. Nhưng khi gia đình gọi là cho ông thì không được.

Ngày 2/3, Công an huyện Hậu Lộc mời bà Nga và những người thân trong gia đình đến trụ sở công an làm việc nhưng đến sáng hôm sau (ngày 3/3) thì bà Nga đã rời khỏi địa phương, nhưng vẫn liên lạc với gia đình và điều tra viên phụ trách vụ án.

Từ ngày 5/3 đến nay, gia đình ông Thanh không liên lạc được với bà Nga. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Từ khóa:   Thanh Hóa vợ chồng biến mất bức thư

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