Bước qua tháng 12 dương lịch, người tuổi Tỵ được Tam Hợp Thái Tuế chiếu mệnh nên có cơ hội rất lớn gặp được quý nhân. Ngày này nếu bạn biết cách tận dụng sự hỗ trợ từ quý nhân thì sẽ giảm thiểu được rất nhiều vất vả, không mất công sức mà vẫn đạt được thành quả như ý.

Lại thêm Chính Ấn soi đường, bạn cho thấy sự tự tin và bản lĩnh hơn người, hoàn toàn có thể làm chỗ dựa vững chắc cho mọi người. Trong các tình huống xảy ra, bạn đều có thể dẫn dắt mọi người theo hướng của mình và gánh vác mọi việc trong thời điểm quan trọng mà không ngại khó khăn. Từ đó, bản mệnh cũng có cơ hội thể hiện khả năng lãnh đạo tài tình.

Con giáp tuổi Mão

Bước qua tháng 12 dương lịch, đường công danh sự nghiệp của tuổi Mão diễn ra tốt đẹp. Con giáp này được làm công việc mà mình yêu thích nên rất đam mê và hứng thú. Đây mới là yếu tố quan trọng giúp công việc phát triển. Không phải ai cũng may mắn có được điều này.

Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh cần phải nhớ rằng tình yêu không có phân chia giàu nghèo, tuổi tác. Tình yêu là sự rung động của con tim. Ai cũng có giá trị của riêng mình, chắc chắn tuổi Thìn phải có điểm đặc biệt hơn người mới khiến cho đối phương lưu luyến mãi không quên như vậy. Hãy mở lòng mình ra để đón nhận hạnh phúc.

Con giáp tuổi Thân

Bước qua tháng 12 dương lịch, được Tam Hợp trợ mệnh, công việc của người tuổi Thân trở nên hanh thông suôn sẻ hơn trước nhiều lần. Bạn nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ được giao mà không gặp trở ngại nào quá lớn. Tuy nhiên, Thiên Quan chiếu mệnh cảnh báo bản mệnh nên tránh đối đầu với những người có chức quyền trong ngày này.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim, nhân duyên của các cặp đôi đã đến giai đoạn chín muồi, thời điểm này hãy cùng nhau thảo luận về tương lai của cả hai. Người độc thân chỉ cần mở lòng mình ra thì sớm muộn cũng sẽ tìm được cho mình một nửa phù hợp.

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